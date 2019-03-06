Новости общества

09:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин подписал закон о паллиативной помощи

17:28, 06.03.2019
Путин подписал закон о паллиативной помощи
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о паллиативной медицинской помощи.

Напомним, она будет оказываться медицинскими работниками в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара.

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих разные мероприятия для улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

Да этого стало известно, что в России около 400 тысяч человек нуждаются в паллиативной помощи, но при этом остаются не выявленными.

ОбществоВластьМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров