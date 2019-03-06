Путин подписал закон о паллиативной помощи

Президент России Владимир Путин подписал закон о паллиативной медицинской помощи.



Напомним, она будет оказываться медицинскими работниками в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара.

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих разные мероприятия для улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

Да этого стало известно, что в России около 400 тысяч человек нуждаются в паллиативной помощи, но при этом остаются не выявленными.