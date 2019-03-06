Путин подписал закон о паллиативной помощи
Президент России Владимир Путин подписал закон о паллиативной медицинской помощи.
Напомним, она будет оказываться медицинскими работниками в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара.
Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих разные мероприятия для улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
Да этого стало известно, что в России около 400 тысяч человек нуждаются в паллиативной помощи, но при этом остаются не выявленными.ОбществоВластьМедицина
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