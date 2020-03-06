В Казани опубликовали генплан до 2040 года

Фото: мэрия Казани

В спецвыпуске Сборника документов и правовых актов опубликован новый генплан Казани. Документ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Согласно новому генплану, к 2035 году в Казани запланировано увеличение площади озелененных общественных пространств на 40%. Генплан предусматривает строительство новых набережных, 600 скверов и мини-скверов, сеть пешеходных бульваров.

Что касается дорожной сети, то будут построены 356 км улиц и дорог и 57 развязок — это в 2,3 раза больше, чем существует сейчас.



Новый генплан предусматривает перестройку бывших промзон и пустырей в районы комплексного развития. Для этого определены 13 территорий, в различных частях города, передает портал мэрии Казани.



Напомним, что принятие генплана состоялось 28 февраля.