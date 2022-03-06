Путин подписал закон о взыскании «незаконных» денег чиновников с их счетов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения не подтверждается. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

По действующему законодательству, недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях обращаются в доход РФ, если чиновники не могут доказать законность их получения.

Проверять достоверность сведений на счетах будет генпрокурор и подчиненные ему представители надзорного ведомства. Они и будут обращаться с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы.

В сентябре прошлого года правительство России не одобрило законопроект об обязанности чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши. Власти объяснили, что в предложенном проекте отсутствует определение предмета роскоши и это может привести к определенным затруднениям в правоприменительной практике. Также в июле правительство не поддержало инициативу о введении налога на роскошь для чиновников. Отмечалось, что принятие законопроекта может привести к двойному налогообложению.



Татьяна Леухина