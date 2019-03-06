В Казань прибыла генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле

Сегодня вечером в Казань прибыла генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. В аэропорту ее встретил Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.



Завтра Азуле встретится с президентом РТ Рустамом Миннихановым, участниками Всероссийского конгресса кафедр ЮНЕСКО, а также ознакомится с итогами реализации проекта «Культурное наследие: древний Болгар и остров-град Свияжск» и проектом создания полилингвальной школы.

Также гендиректор ЮНЕСКО поучаствует в церемонии подведения итогов конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд», сообщает пресс-служба главы РТ.

Ранее сегодня в Кремле Азуле встретилась с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества России и ЮНЕСКО.