В Казань прибыла генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле
Сегодня вечером в Казань прибыла генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. В аэропорту ее встретил Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.
Завтра Азуле встретится с президентом РТ Рустамом Миннихановым, участниками Всероссийского конгресса кафедр ЮНЕСКО, а также ознакомится с итогами реализации проекта «Культурное наследие: древний Болгар и остров-град Свияжск» и проектом создания полилингвальной школы.
Также гендиректор ЮНЕСКО поучаствует в церемонии подведения итогов конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд», сообщает пресс-служба главы РТ.
Ранее сегодня в Кремле Азуле встретилась с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества России и ЮНЕСКО.ОбществоВласть Татарстан
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