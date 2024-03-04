Культура безопасности как стиль жизни

Татарстанское предприятие получило высокие оценки в сфере охраны труда, промышленной и экологической безопасности

Фото: Роман Хасаев

В АО «ТАИФ-НК» подвели итоги работы за 2023 год по охране труда, промышленной и экологической безопасности. Лучших работников наградили дипломами и поощрили денежными премиями. Главное достижение, отмечают на предприятии, — это нулевые показатели травматизма и профзаболеваний. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Такие показатели заслуживают уважения»

Совещание открыл начальник отдела производственного контроля за промышленной безопасностью Антон Вахотин. В начале выступления он подчеркнул, что в 2023 году на предприятии не допущено случаев травматизма и профзаболеваний. Международный показатель индекса травматизма LTIF остался равен нулю.

Антон Вахотин: «В 2023 году на предприятии не допущено случаев травматизма и профзаболеваний». пресс-служба АО "ТАИФ-НК"

В этот момент спикера прервал генеральный директор компании Максим Новиков: «За это хочу выразить особую благодарность всем руководителям подразделений, тем, кто занимается организацией работ повышенной опасности. Такой важный для всех нас показатель — ноль производственных травм — достигнут благодаря вовлеченности и неравнодушию каждого работника. Мы провели очень большую работу, и такие показатели заслуживают уважения. Спасибо».

Максим Новиков: «Мы провели очень большую работу, и такие показатели заслуживают уважения». пресс-служба АО "ТАИФ-НК"

Еще одним достижением, отметил Антон Вахотин, стало снижение категории риска в Роструде с высокого до значительного. Это значит, что плановые проверки на предприятии теперь будут проходить один раз в три года, а не раз в два года, как было ранее. «Этого удалось добиться благодаря нулевому травматизму и отсутствию правонарушений в области охраны труда», — уточнил он.

2023 год стал показательным в области автоматизации. Как отметил докладчик, автоматизация коснулась шести процессов, которые в общей сумме позволили сэкономить 50 тысяч человеко-часов.

Есть успехи в области экологии. С 2018 по 2023 годы количество выбросов вредных веществ в атмосферу снизилось на 15%. На предприятии организовали селективное накопление отходов в специально оборудованных местах, что позволило существенно увеличить долю отходов, направляемых на утилизацию и обезвреживание до 99%, и снизить долю отходов, передаваемых на захоронение.

«ТАИФ-НК» стал одним из первых в республике, кто получил КЭР. пресс-служба АО "ТАИФ-НК"

В сентябре 2023 года компания получила КЭР на локальные очистные сооружения. Стоит отметить, что «ТАИФ-НК» стал одним из первых, кто получил экологическое разрешение. Из 210 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 1 категории, расположенных в Татарстане, Марий Эл и Чувашии, КЭР имеет только 21 объект. Задача на этот год — получить экологическое разрешение еще на четыре объекта, уточнил спикер.

Позаботились работники компании о материально-техническом оснащении пожарно-спасательных частей №90 и №91. Были приобретены пожарная автоцистерна с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, проверочное устройство и пожарные рукава. Для нештатного аварийно-спасательного формирования Общества были закуплены защитные костюмы и дыхательные аппараты.

Позаботились в компании и о материально-техническом оснащении пожарно-спасательных частей. пресс-служба АО "ТАИФ-НК"

Аудиторская проверка

В прошлом году предприятие успешно прошло ре-сертификационный аудит на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества», ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента» и ISO 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья», напомнила присутствующим в зале начальник отдела контроля и анализа системы управления Светлана Чекашова:

— Сертификация — дело добровольное. Получив ее, компания заявляет о своей надежной системе управления, подтверждает высокое качество продукции и технологических процессов при ее производстве, что помогает повысить авторитет организации в глазах партнеров и потребителей. Поэтому еще в 2008 году АО «ТАИФ-НК» добровольно себя сертифицировало в системе менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, — подчеркнула начальник отдела контроля и анализа системы управления.

Светлана Чекашова: «Пройдя сертификацию, компания заявляет о своей надежной системе управления, подтверждает высокое качество продукции и технологических процессов». пресс-служба АО "ТАИФ-НК"

По итогам аудита эксперты дали высокую оценку деятельности предприятия. Как отметила Светлана Чекашова, под действие интегрированной системы менеджмента попадают все структурные подразделения компании. Поэтому каждый работник заинтересован в оптимизации и улучшении своей работы.

Семейные ценности и здоровый образ жизни

2023 год в Нижнекамске прошел под эгидой «Года здоровья и здорового образа жизни». Работники компании в течение года участвуют в спортивных и культурных мероприятиях — корпоративных турнирах по настольному теннису, мини-футболу, волейболу, по лыжным гонкам и плаванию. Впервые в 2023 году был проведен и получил положительные отклики турнир по шахматам. Все участники, занявшие призовые места, были награждены кубками, медалями АО «ТАИФ-НК» и денежными вознаграждениям, отчиталась перед присутствующими председатель Совета трудового коллектива Ольга Никитина.

Чтобы поддерживать себя в форме, нефтепереработчики регулярно посещают фитнес-центры. Есть возможность отдохнуть всей семьей на корпоративных семейно-спортивных мероприятиях, которые очень полюбились работникам предприятия.

Запомнился ушедший год и яркими спортивными достижениями, и успехами. В популярном экстрим-соревновании «Гонка героев», который прошел в Самаре, заводчане заняли уверенное первое место, опередив ближайших соперников на 5 минут.



Отличились работники предприятия и в сдаче ГТО. Результаты впечатляют — 17 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых значка. Возраст участников был самый разный, на выносливость себя проверяли работники от 26 до 59 лет.

Отличились сотрудники АО «ТАИФ-НК» и в сдаче норм ГТО. пресс-служба АО "ТАИФ-НК"

— Все наши достижения — это заслуга одного большого коллектива. Мне очень приятно, что несмотря на разные заводы, цеха и отделы, на разные жизненные ситуации и политическую обстановку, на нашем предприятии царит теплая дружественная атмосфера. Мы — одна большая команда, поддерживающая семейные ценности и здоровый образ жизни. Все наши инициативы в плане спортивной активности и семейных досуговых мероприятий за пределами нашего предприятия принимаются и с удовольствием поддерживаются коллективом, — отметил генеральный директор компании Максим Новиков.

Лучшие по охране труда и промышленной безопасности

Закончилось совещание на торжественной ноте. На предприятии подвели итоги конкурса «Лучший по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности за 2023 год».

Заслуженные награды получили лучшие уполномоченные по охране труда на производствах. пресс-служба АО "ТАИФ-НК"

— Это ежегодный конкурс, который проходит между подразделениями и уполномоченными по охране труда. В течение года каждое подразделение оценивается по таким показателям, как безаварийная работа, количество выявленных нарушений в цеху, своевременное их устранение. На основании этих результатов выбираются более отличившиеся подразделения, которые отработали качественно, без нарушений. Кроме этого, в каждом цехе есть уполномоченный по охране труда, который наравне со службой охраны труда следит за соблюдением охраны труда в своем подразделении, — рассказал о нюансах конкурса начальник отдела производственного контроля за промышленной безопасностью Антон Вахотин.

Третье место в конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда» занял оператор технологических установок Рамиль Габидуллин. На предприятие он пришел с соседнего нефтехимического предприятия в 2018 году. Говорит, приглянулись условия труда и заработная плата.

Реклама АО «ТАИФ-НК». пресс-служба АО "ТАИФ-НК"

— На конкурс меня выдвинул начальник цеха. Готовился я основательно, изучал документацию, занимался на компьютере в информационных системах. Очень рад, что мою работу оценили. Спасибо большое, — после награждения сказал Рамиль Габидуллин.

Второе место занял приборист шестого разряда цеха №11 НПЗ Румиль Гильманов.

Лучшим уполномоченным по охране труд второй год подряд стал оператор технологических установок цеха №04 Завода бензинов Юрий Четыркин. Он — ветеран производства, работает на предприятии с 2005 года. «Это не только моя награда, а всего нашего слаженного коллектива. Каждый из нас старался безукоризненно выполнить свои обязанности на производстве. По всем показателям мы стали лучшими. Это очень приятно», — скромно отметил победитель.

Дипломами также были отмечены отличившиеся подразделения компании, ставшие примером для всего коллектива в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

— Самое главное, что в прошлом году не было несчастных случаев, пострадавших. Желаю и в этом году всему коллективу безаварийной работы, достижения новых производственных вершин. Все это в наших руках, — подытожил главный инженер Алексей Храмов.