«В центре внимания всей природоохранной деятельности всегда был, есть и будет человек»

Министр экологии Татарстана подытожил работу по нацпроекту «Экология» в Татарстане, его зам рассказал, как «грешат» татарстанцы, а Росприроднадзор назвал нарушителей

Фото: Максим Платонов

На брифинге в Кабмине РТ подвели итоги работы республики по нацпроекту «Экология» и очертили фронт деятельности на ближайшие годы. До 2026 года на мероприятия нацпроекта планируется потратить еще 5,7 млрд рублей в дополнение к 17,6 млрд, уже освоенным с 2019 по 2023-й. Татарстан занимает лидерские позиции в федеральном ESG-рейтинге по экологическому блоку, а его предприятия за 6 лет перечислили на экологию более 36 млрд рублей. Но проблемы остаются, и они немалые: сложность в установлении нарушителей, разграничение по межведомственным процедурам, мораторий на проверки — все это зачастую мешает «искать концы». О том, как Минэкологии РТ и Росприроднадзор отчитывались о результатах своей работы по нацпроекту и чем собираются заняться в ближайшем будущем — репортаж «Реального времени».

Оставшиеся 5,7 млрд по нацпроекту «Экология» пойдут на реки и леса

Основная часть из оставшихся на нацпроект «Экология» средств — 4,9 млрд — пойдет на проект «Оздоровление Волги», который завершается в 2024 году. В 2025 и 2026 годах в рамках нацпроекта будут также сохранять леса и оздоравливать водные объекты.

За шесть последних лет в Татарстане провели 1 125 природоохранных мероприятий. «Реальное время» неоднократно рассказывало о них: это и рекультивация свалок, в том числе республиканского масштаба, и строительство очистных сооружений, и подъем затопленных труб бездействующего нефтепровода, и многие, многие другие.

Кстати, таким образом министр экологии Татарстана Александр Шадриков проводит обзор и своей собственной работы за 6 лет — он возглавил министерство в феврале 2018 года.

С 2018 года на природоохранные мероприятия в Татарстане потратили 60,5 млрд рублей. 24,9 млрд из вложенных денег — это бюджетные средства.

— Отмечу и вклад наших экологоориентированных предприятий: за 6 лет он составил почти 36 млрд рублей. На протяжении многих лет по этому показателю Татарстан — один из лидеров в ПФО, — вновь благодарил бизнес республики Александр Шадриков.



Он напомнил, что к 17 станциям контроля качества атмосферного воздуха, которыми располагает министерство, добавляются 11 станций крупнейших татарстанских предприятий — «Нижнекамскнефтехим», «Татнефть», «ТАНЭКО», «Казаньоргсинтез», «ТАИФ-НК». Все эти предприятия относятся к федеральному надзору, и их работу с региональным министерством Александр Шадриков называет примером конструктивного взаимодействия, открытости и ответственности. Результатом становится улучшение качества воздуха в Нижнекамском промузле и Альметьевске (это показывают и измерения, и количество жалоб от населения — в Нижнекамске оно снизилось за несколько лет в 10 раз).

По проекту с активной дегазацией рекультивирован мусорный полигон в Самосырово — теперь из мусорных гор получают электричество

Результаты впечатляют, но почивать на лаврах рано

Каждый третий житель Татарстана регулярно участвует в какой-либо активности, связанной с защитой природы — всего вовлечены уже 1,38 млн человек. Республика несколько лет подряд побеждает в федеральной акции «Вода России», постоянно запускаются новые экопросветительские проекты, работают 10 тысяч активистов проекта «Будет чисто», развивается юннатское движение.

Усилия Татарстана на экологической ниве были неоднократно отмечены на федеральном уровне. В рейтинге соответствия ESG-критериям, который ежегодно составляют эксперты МГУ им. Ломоносова и Национального рейтингового агентства, Татарстан в 2022 году занял первое место по экологической группе критериев. По итогам 2023 года республика тоже находится в числе лидеров экологического блока (наряду с Москвой).

За 6 лет выбросы загрязнителей в атмосферу снизились на 35,7%, сбросов в водные объекты — на 23,9%. И это при том, что с 2017 года ВРП республики вырос на 11,3% в сопоставимых ценах. Почти в 5 раз снизилась доля проб с превышением ПДК в общем объеме измерений по атмосферному воздуху (с 0,095% до 0,021%). Измерения с превышениями ПДК в воде тоже стали более редкими — их число снизилось с 19 до 12,2%. Шестилетняя динамика внушает оптимизм, но, как отметил министр, работы предстоит еще много.

Каждый год в Татарстане строятся новые очистные сооружения

Кто захламляет территории и почему ущерб ликвидируется за счет бюджета?

Министерство проводит надзорную работу. Первый заместитель министра экологии Татарстана, главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Ильнур Губайдуллин объяснил, что сейчас действует запрет на проведение плановых проверок и внеплановых контрольных мероприятий. Плановый контроль можно проводить только на объектах категории чрезвычайно высокого риска. Но в ведении регионального министерства таких объектов нет — все они находятся под федеральным надзором.

Итак, инспекторы Минэкологии сегодня ориентированы в основном на предупреждение нарушений и всестороннее информирование природопользователей. За 2023 год они успели объявить 3 428 предостережений, предъявить 348 требований: из них 211 — с целью понуждения к устранению выявленных нарушений и 137 — с целью возмещения ущерба на общую сумму 302,3 млн рублей.

1 970 нарушений выявлено в части обращения с отходами. Самые популярные — захламление территории, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами, незаключение договоров с регоператорами. Наложено 150 административных штрафов на 2,053 млн рублей, вынесено 183 предупреждения и 106 требований о взыскании причиненного вреда окружающей среде на общую сумму в 218,4 млн рублей.

Примеры не заставили себя долго ждать: так, в 2023 году свалку зафиксировали в районе Самосырово. Площадь захламления заняла более 2,7 тыс. кв. м ущерб определен более чем в 14 миллионов рублей. Сейчас свалка устранена.

— Надеюсь, что коллеги доведут до конца работу и найдут, кто это сделал, — сказал Ильнур Губайдуллин.

И продолжил с примерами: на рекультивацию 4,5 тысячи метров, захламленных строительным мусором в Дербышках, 58 млн рублей были выделены из городского бюджета. Виновник тоже не определен, хотя инспекторы Минэкологии, по словам Губайдуллина, собрали весь материал, передали в органы МВД, работали с прокуратурой. Определение нарушителя, как правило, становится самым узким местом в подобных делах, потому что доказать причастность того или иного лица (юридического или физического) к загрязнению — «задача со звездочкой». Звучит абсурдно, но средь бела дня на место могут приезжать КАМАЗы, сбрасывать мусор и уезжать — а тяжбы и расследования будут длиться годами…

В Камском Устье «таинственный» нарушитель у всех на глазах сбрасывает воду в Волгу

В части охраны водных объектов самым частым нарушением было их самовольное занятие или пользование с нарушением. Часто не соблюдались условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту. За год инспекторы выявили 457 нарушений на водных объектах. Объявлено требований о возмещении ущерба на 28 млн рублей.

Зачастую нарушения на водных объектах выглядят так

В числе вопиющих примеров инспектор привел ситуацию в Камском Устье, где проводились несогласованные с исполкомом земляные работы прямо на береговой линии, были установлены незаконные бетонные колодцы, а в береговой полосе Волги шел беззастенчивый сброс сточных вод из труб, вкопанных в землю. В результате едва не оказался под угрозой проект берегоукрепления в Камском Устье, который проводился на федеральные деньги. Оперативно приняли меры, проект удалось закончить в срок, однако нарушитель, как и в случае с мусором, до сих пор официально не установлен. На место выезжали и представители прокуратуры, и Росприроднадзора. Идут судебные процедуры, есть иск от муниципального образования в адрес юридического лица, которое, предположительно, является виновником происходящего.

В части геологического контроля в Татарстане продолжается защита общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) от расхитителей. В республике сейчас действует 1 780 лицензий на добычу подземных вод и 315 лицензий на ОПИ. Здесь чаще всего нарушения заключались в том, что песок, щебень или гравий намывались без лицензии или с нарушениями ее условий. В 2023 году выявили 226 нарушений в этой сфере, выдали 206 предостережений, вынесено требований на возмещение ущерба на 55,8 млн рублей. Шесть претензионно-исковых требований направились в соответствующие инстанции.

И здесь тоже инспектор привел вопиющие примеры. Так, в с. Бетьки Тукаевского района была зафиксирована незаконная добыча ОПИ: ни лицензии, ни разрешительной документации на добычу. Инспекторы Минэкологии направили 15 обращений в МВД, транспортную прокуратуру и другие заинтересованные ведомства. Но отовсюду получили отказы: в отписках говорилось, что идет дноуглубление для подхода баржи. Но Ильнур Губайдуллин задается вопросом: для чего сюда, в необорудованное место для речного транспорта, должна пристать баржа и где все-таки документы у водной техники? Этого никто не объясняет.

Виновников зловония на севере Казани ищет межведомственная комиссия

Не обошли вниманием на брифинге и одну из двух самых громких экологических тем 2023 года — ухудшение качества атмосферного воздуха на севере Казани. Экологи выяснили, что 81% от суммарных выбросов в воздух севера Казани вносят шесть предприятий. Все они относятся к юрисдикции федерального надзора. В Татарстане создана межведомственная рабочая группа по решению этой проблемы: в нее вошли представители Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Ростехнадзора, казанского исполкома, ученые Института проблем экологии и недропользования АН РТ.

— Сотрудники министерства в режиме 24/7 работают над этой проблемой. Выезжаем в любое время суток по обращениям жителей, совершаем также рейдовые объезды территории, в том числе вместе с сотрудниками правоохранительных органов, — рассказывал Губайдуллин.

В северном промышленном узле Казани работают 264 объекта регионального надзора и 407 объектов под федеральным надзорам. В совокупности все региональные объекты производят столько же выбросов, сколько один источник крупного предприятия. Большинство обращений жителей поступает в отношении объектов федерального надзора, поэтому Минэкологии перенаправляет их по подведомственности в Роспотребнадзор и Росприроднадзор.

Минэкологии установило на севере города камеры видеоконтроля с тепловизором для контроля за источниками выбросов: они ведут круглосуточное наблюдение за выбросами от предприятий, автоматически фиксируют выбросы, и камеры передают изображение в инфракрасном спектре. На такой картинке видны испарения, газы и изменение температуры. Предполагается, что это позволит лучше визуализировать ситуацию с атмосферным воздухом на севере города.

Как рассказал Фаяз Шакиров, глава Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, по факту загрязнения атмосферного воздуха на севере Казани было проведено пять внеплановых выездных проверок, в том числе в отношении печально известной УК «ПЖКХ». Материалы проверок были направлены в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Передвижной экологический пост филиала ЦЛАТИ 10 дней проводил выездные обследования (и в дневное, и в ночное время).

«Доля профилактических мероприятий составила 83%»

Фаяз Шакиров, руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, рассказал о результатах работы Росприроднадзора — того самого ведомства, которое и должно держать «под колпаком» предприятия, находящиеся под федеральным надзором.

— В целях снижения административного давления на бизнес, Управление обращает особое внимание на профилактику нарушений. В 2023 году было проведено около 3 тысяч профилактических мероприятий: консультирование, профилактические визиты и предостережения. Доля профилактических мероприятий составила 83%, — умиротворенно рассказывал руководитель Волжско-Камского управления Росприроднадзора.

Шакиров привел статистику: в Татарстане находятся 6 304 объекта, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. К объектам из топ-300 по уровню воздействия относятся, например, Заинская ГРЭС (АО «Татэнерго»), НГДУ «Азнакаевскнефть» (ПАО «Татнефть»), АО «ЗВКС» (биологические очистные сооружения Зеленодольска), Мамадышский спиртзавод (АО «Татспиртпром») и другие.

В 2024 году ведомство ставит перед собой задачу усилить сопровождение строительства и реконструкции на крупных промышленных объектах республики — оно намерено консультировать и контролировать сроки строительства. Чтобы не получилось, как с теми объектами, которые строились без уведомления Росприроднадзора: например, так начинали обустройство кустов скважин нефтяных компаний (АО «ИделОйл», ООО «КарбонОйл» и даже ПАО «Татнефть»). Или реконструкцию одного из производств ПАО «Туполев». Или реконструкцию биологических очистных сооружений в Казани.



По итогам контрольно-надзорной деятельности в 2023 году местное управление Росприроднадзора поработало так:

составило 647 протоколов об административном правонарушении;

предъявило 111 исков по возмещению ущерба;

взыскало 157 млн рублей ущерба, нанесенного компонентам окружающей среды.

По итогам надзора на водных объектах за 2023 год был рассчитан ущерб на 594 млн рублей: с превышением нормативов сброса работали, к примеру, АО «ЗВКС», АО «КМПО», АО «Туполев», ООО «Камский бекон» и другие предприятия. Но рекордсменами по рассчитанным ущербам на водных объектах стали АО «Чистополь Водоканал» (255 млн рублей) и МУП «Водоканал» (173 млн рублей). А печально известное ООО «Арча», которое ведет себя как злостный нарушитель вот уже не первый год, суд обязал довести качество своих очистных сооружений до нормативных показателей.

А что дальше?

Экологи вместе с надзорными ведомствами продолжают свою работу. С 2025 года будет сформирован новый единый федеральный проект по экооздоровлению водных объектов (взамен федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов»). Ожидается, что он продлится до 2030 года, сейчас формируется паспорт этого проекта. Задачей республики становится внести в него оздоровление 29 водных объектов (на общую сумму 18,3 млрд рублей) и реконструкцию 17 очистных сооружений (на 4,4 млрд рублей) на территории Татарстана. Предложения республиканского министерства уже направлены в Минприроды России.

За счет средств федерального бюджета начинается проект по расчистке реки Ноксы — уже обследовали ее акваторию, выявили проблемные места. Решено расчистить 27,9 километра русла казанской реки в рамках федерального проекта. Проектная документация уже готова, заключение экспертизы — тоже.

В Набережных Челнах продолжатся работы по расчистке 4,6 километра русла реки Мелекески. Напомним, реку расчищают с 2022 года, на финансирование расчистки второго участка уйдет 320 млн из бюджета.

Продолжится и проект «Свободный ток» — ликвидация завалов деревьев в бассейне Казанки. В 2023 году Минэкологии вместе с Татарстанским отделением РГО расчистили 25 километров, в 2024-м работы продолжатся, они профинансированы на 6,1 млн рублей.

В 2024 году планируется завершить ревизию скважин и родников в 14 муниципальных районах республики. Уже обследованы 29 районов, результаты заставляют задуматься: из 2 910 водозаборов 1 903 скважины не имеют лицензии, а 269 водозаборов не соответствуют СанПиН.

Продолжается цифровизация отрасли: процессы становятся более открытыми, в 2024 году будет запущена глобальная цифровая платформа, которая позволит экологам работать более слаженно и оперативно, а обществу даст повод больше доверять чиновникам от экологии.

А Александр Шадриков в очередной раз напоминает:

— В центре внимания всей природоохранной деятельности всегда был, есть и будет человек и его благополучие!