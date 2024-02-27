Розница победила санкции

Непродовольственный сегмент розничного рынка Татарстана после провала в 2022 году вырос на 15,6%, продовольственная розница росла менее динамично

Фото: realnoevremya.ru

Непродовольственный сегмент розничного рынка Татарстана после провала в 2022 году вырос на 15,6% — до 772,4 млрд рублей, продовольственная розница росла менее динамично, на 6,3% — до 627,7 млрд рублей. В целом оборот розницы в Татарстане достиг 1,4 трлн рублей. Потребительский оптимизм вызван ростом доходов населения на фоне низкой безработицы. Эта тенденция сохранится и в 2024 году. Какие факторы влияли на розничный рынок и что предпочитает население сегодня, тратить или сберегать, — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Минус 814 предприятий торговли

Оборот розничной торговли в Татарстане в 2023 году достиг 1,4 трлн рублей — рост к 2022 году в сопоставимых ценах составил 11,3%. Это впечатляющая цифра на фоне прошлогоднего падения на 3,1%. Основной вклад в этот рост внесла непродовольственная розница, оборот которой за год вырос на 15,6% — до 772,4 млрд рублей.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами увеличился на 6,3% — до 627,7 млрд рублей. Оборот розницы на душу населения вырос с 304 тысяч до почти 350 тысяч рублей.

Основные показатели потребительского рынка Татарстана в 2023 году

показатель Январь — декабрь 2022 Январь — декабрь 2023 1 Объем оборота розничной торговли 1,2 трлн рублей 1,4 трлн рублей 2 Индекс физического объема оборота розничной торговли, к соответствующему периоду прошлого года 96,9% 111,3% 3 Объем оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 566,8 млрд рублей 627,7 млрд рублей 4 Индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, к соответствующему периоду прошлого года 104,8% 106,3% 5 Объем оборота розничной торговли непродовольственными товарами 649,5 млрд рублей 772,4 млрд рублей 6 Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами 91,1% 115,6% 7 Объем оборота розничной торговли на душу населения 304 003 рубля 349 808 рублей



По данным Татарстанстата

Количество предприятий торговли в Татарстане за 2023 год сократилось на 814 единиц — до 16 441. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей, наоборот, выросла с 924,4 до 948,4 кв. метра. Количество предприятий общественного питания увеличилось на 341 единицу — до 5 443, а количество предприятий бытового обслуживания населения на 1 370 — до 6 587 объектов.

Предприятия потребительского рынка и обеспеченность торговыми площадями

показатель Январь — декабрь 2022 Январь — декабрь 2023 1 Количество предприятий торговли 17 255 16 441 2 Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей 924,4 кв. м 948,4 кв. м 3 Количество предприятий общественного питания 5 102 5 443 4 Количество объектов бытового обслуживания населения 5 217 6 587

По данным Татарстанстата

Татарстанский общепит вырос за год на 14,8% — до 67,2 млрд рублей, объем оборота бытовых услуг населению увеличился на 5,8% — до 63,7 млрд рублей

Оборот рынка общественного питания и бытовых услуг

показатель Январь — декабрь 2022 Январь — декабрь 2023 1 Объем оборота общественного питания 54,7 млрд рублей 67,2 млрд рублей 2 Индекс физического объема оборота общественного питания 103,6% 114,8% 3 Объем бытовых услуг населению 53,3 млрд рублей 63,7 млрд рублей 4 Индекс физического объема бытовых услуг населению 104,7% 105,8%

По данным Татарстанстата

Банк России отмечает перегрев на российском розничном рынке. Не спасало ситуацию и повышение ключевой ставки за год с 7,5 до 16% — потребительская активности продолжала оставаться высокой.



Впрочем, инфляция, с которой бьется глава Банка России Эльвира Набиуллина, по сравнению с 2022 годом стала снижаться. По данным Банка России, в декабре 2023-го годовая инфляция в Татарстане cоставила 7,1%. В 2022 году инфляция в республике достигла исторического максимума — 11,4%.



Инфляция вызвана тем, что у производителей и поставщиков многих товаров выросли затраты, которые они продолжили переносить в цены, отмечается в сообщении Нацбанка РТ. К примеру, продолжили расти издержки птицефабрик. Увеличилась стоимость импортного оборудования, кормов и инкубационных яиц, выросли затраты на оплату труда. Соответственно, ускорился рост цен на яйца. Кафе и рестораны также повысили цены. Причина — подорожание некоторых продуктов.



Однако, по прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране снизится в 2024 году до 4—4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Рост доходов населения опережает инфляцию

— В 2023 году потребительский рынок России восстановился после введения санкций, но это восстановление произошло не во всех сегментах, — отмечает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. — Например, в товарах длительного пользования и особенно легковых автомобилях сохраняется неудовлетворенный спрос, поскольку отечественное производство еще не восстановилось, а импорт не покрывает разницу.

Потребительский оптимизм вызван тем, что доходы населения растут, опережая инфляцию, причем в тех регионах, которые много лет росли медленнее. «Основные причины — расходы на структурную трансформацию, кадровый голод и рост зарплат, а также более долгий срок работы пенсионеров, — объясняет Табах. — Так что рост розницы вполне бодрый и после учета инфляции»

По мнению эксперта, сегодня Банк России слишком много внимания уделяет выросшему спросу на товары и услуги, а не наращиванию предложения, что требует совсем другой процентной политики.

По прогнозам, в 2024 году рост потребрынка немного замедлится: некоторые его локомотивы будут двигаться медленнее (из-за сужения льготной ипотеки, например) или же окончания восстановительного роста. С другой стороны, рост доходов продолжится — а это обычно ведет к росту текущего потребления.

В 2024 году Антон Табах ожидает восстановления рынка автомобилей в связи с перезапуском производства на предприятиях автопрома, принадлежавших международным концернам, покинувшим Россию. Кроме того, эксперт ожидает изменения в структуре потребления на фоне роста доходов — население будет выбирать более качественную еду и одежду либо еще больше покупать еды и одежды.



— Мы видим, что возможность получения высокого дохода заставляет людей более внимательно относиться к своим средствам, например, не хранить слишком большие остатки на текущих счетах, переносить их на сберегательные счета и вклады. Однако вполне возможно, что как только ставки пойдут вниз, контроль за эффективностью размещения средств станет снижаться, а сберегательная активность придет к обычному уровню, — прокомментировал потребительское поведение директор «Росбанка» в Казани Руслан Юлбарисов.

Рынок для мегаоптимистов

— Ключевая ставка ЦБ, стремительный рост которой мы наблюдали в 2023 году, существенно ограничивает потребительский спрос, кредиты с такой ставкой могут позволить себе только мегаоптимисты, — отмечает основатель и глава группы компаний INFOLine.

В 2023 году мы увидели достаточно глубокую девальвацию рубля, который подешевел на 30% по отношению к доллару и евро, а по отношению к валютам ряда соседних государств — на 50%. Продукция России становится все более интересной на рынках Азии. Но рост валют в России привел к росту цен, и пока инфляция только набирает обороты. По прогнозам INFOLine, ее пик придется на начало весны 2024 года.



Из ключевых факторов, которые влияли на потребительский рынок в 2023 году можно отметить рост розничного товарооборота продуктов питания, существенную роль в котором сыграла все-таки инфляция. Кроме того, прошлый год стал рекордным по объемам поглощения региональных FMCG-сетей федеральными игроками. Больше 50% совокупного прироста торговых площадей в России сегодня приходится на Х5 Group и «Магнит».

Абсолютным лидером по числу открытий новых магазинов в России стала сеть «Красное & Белое», запустившая более 4 500 алкомаркетов за 2023 год.

Индекс потребительский настроений достиг максимума с мая 2014 года

По итогам 2023 года оборот розничной торговли — основной индикатор состояния потребительского рынка, согласно данным Росстата, в сопоставимых ценах вырос на 6,4% относительно 2022 года и составил 47,4 трлн рублей. В абсолютных ценах показатель 2023 года превысил показатель 2021 года на 19,8%, однако с учетом накопленной за 2 года инфляции (19,4%) рост в сопоставимых ценах значительно ниже, комментирует аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов.

Ассортимент товаров повседневного спроса в России почти полностью восстановился после ухода иностранных брендов, товары дискреционного спроса завозятся по параллельному импорту или из дружественных стран. Однако о полном восстановлении всего потребительского рынка говорить преждевременно, в то же время в 2023 году он показал существенный рост, считает аналитик.

Росту рынка способствовал в первую очередь высокий потребительский спрос и растущие доходы населения. Реальные располагаемые доходы россиян за 2023 год выросли на 5,4% на фоне роста заработных плат на уровне 10,9%. Высокие зарплаты были вызваны рекордно низкой безработицей в стране, которая последние месяцы колеблется в пределах 2,9—3%.

— Рост доходов сопровождается ростом потребительских настроений: индекс потребительских настроений Центробанка за январь прибавил 6,4 пункта и вырос до 108,2 пункта — максимума с мая 2014 года, — отмечает Игнат Иванов. — Также одним из основных факторов, поддерживающих сектор, остается повышенная инфляция, по итогам декабря 2023 года она составила 7,42%.

В большинстве сегментов российской экономики сегодня существует перегрев: в промышленности на фоне бума в обрабатывающих производствах и активной инвестиционной деятельности, в недвижимости из-за роста льготной ипотеки, в потребительском секторе на фоне низкой безработицы и высоких доходов. О перегреве экономики свидетельствует рост ВВП в 2023 году на 3,6%. Это выше темпа роста мирового ВВП (МВФ и ОЭСР прогнозируют +3%) и максимальный показатель за последний 10 лет (без учета постпандемийного роста на 4,9% в 2021 году). Также о перегреве экономики свидетельствует рекордная загрузка производственных мощностей российских предприятий (81% в IV квартале 2023 года).





Повышение ключевой ставки до 16% и ее удержание продолжительное время на высоком уровне замедлит темп роста экономики и, в частности, потребительского сектора. Ожидается, что в 2024 году безработица продолжит оставаться низкой, а зарплаты продолжат расти в условиях дефицита кадров. Низкая безработица и растущие доходы населения являются проинфляционными факторами, которые будут драйверами роста потребительского рынка. В то же время повышение ключевой ставки ограничивает потребительское кредитование домохозяйств и одновременно создает привлекательные двузначные ставки по банковским вкладам. На этом фоне ожидается, что в 2024 году вырастет сберегательная активность населения, а потребительская активность замедлит свой рост.



Драйверы роста потребительского рынка в 2024 году значительно не изменятся относительно 2023 года. Ключевыми останутся рост среднего чека, расширение сети дискаунтеров, рост популярности онлайн-торговли и консолидация рынка.

