Розница победила санкции
Непродовольственный сегмент розничного рынка Татарстана после провала в 2022 году вырос на 15,6%, продовольственная розница росла менее динамично
Непродовольственный сегмент розничного рынка Татарстана после провала в 2022 году вырос на 15,6% — до 772,4 млрд рублей, продовольственная розница росла менее динамично, на 6,3% — до 627,7 млрд рублей. В целом оборот розницы в Татарстане достиг 1,4 трлн рублей. Потребительский оптимизм вызван ростом доходов населения на фоне низкой безработицы. Эта тенденция сохранится и в 2024 году. Какие факторы влияли на розничный рынок и что предпочитает население сегодня, тратить или сберегать, — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Минус 814 предприятий торговли
Оборот розничной торговли в Татарстане в 2023 году достиг 1,4 трлн рублей — рост к 2022 году в сопоставимых ценах составил 11,3%. Это впечатляющая цифра на фоне прошлогоднего падения на 3,1%. Основной вклад в этот рост внесла непродовольственная розница, оборот которой за год вырос на 15,6% — до 772,4 млрд рублей.
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами увеличился на 6,3% — до 627,7 млрд рублей. Оборот розницы на душу населения вырос с 304 тысяч до почти 350 тысяч рублей.
Основные показатели потребительского рынка Татарстана в 2023 году
показатель
Январь — декабрь 2022
Январь — декабрь 2023
1
Объем оборота розничной торговли
1,2 трлн рублей
1,4 трлн рублей
2
Индекс физического объема оборота розничной торговли, к соответствующему периоду прошлого года
96,9%
111,3%
3
Объем оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
566,8 млрд рублей
627,7 млрд рублей
4
Индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, к соответствующему периоду прошлого года
104,8%
106,3%
5
Объем оборота розничной торговли непродовольственными товарами
649,5 млрд рублей
772,4 млрд рублей
6
Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами
91,1%
115,6%
7
Объем оборота розничной торговли на душу населения
304 003 рубля
349 808 рублей
По данным Татарстанстата
Количество предприятий торговли в Татарстане за 2023 год сократилось на 814 единиц — до 16 441. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей, наоборот, выросла с 924,4 до 948,4 кв. метра. Количество предприятий общественного питания увеличилось на 341 единицу — до 5 443, а количество предприятий бытового обслуживания населения на 1 370 — до 6 587 объектов.
Предприятия потребительского рынка и обеспеченность торговыми площадями
показатель
Январь — декабрь 2022
Январь — декабрь 2023
1
Количество предприятий торговли
17 255
16 441
2
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей
924,4 кв. м
948,4 кв. м
3
Количество предприятий общественного питания
5 102
5 443
4
Количество объектов бытового обслуживания населения
5 217
6 587
По данным Татарстанстата
Татарстанский общепит вырос за год на 14,8% — до 67,2 млрд рублей, объем оборота бытовых услуг населению увеличился на 5,8% — до 63,7 млрд рублей
Оборот рынка общественного питания и бытовых услуг
показатель
Январь — декабрь 2022
Январь — декабрь 2023
1
Объем оборота общественного питания
54,7 млрд рублей
67,2 млрд рублей
2
Индекс физического объема оборота общественного питания
103,6%
114,8%
3
Объем бытовых услуг населению
53,3 млрд рублей
63,7 млрд рублей
4
Индекс физического объема бытовых услуг населению
104,7%
105,8%
По данным Татарстанстата
Банк России отмечает перегрев на российском розничном рынке. Не спасало ситуацию и повышение ключевой ставки за год с 7,5 до 16% — потребительская активности продолжала оставаться высокой.
Впрочем, инфляция, с которой бьется глава Банка России Эльвира Набиуллина, по сравнению с 2022 годом стала снижаться. По данным Банка России, в декабре 2023-го годовая инфляция в Татарстане cоставила 7,1%. В 2022 году инфляция в республике достигла исторического максимума — 11,4%.
Инфляция вызвана тем, что у производителей и поставщиков многих товаров выросли затраты, которые они продолжили переносить в цены, отмечается в сообщении Нацбанка РТ. К примеру, продолжили расти издержки птицефабрик. Увеличилась стоимость импортного оборудования, кормов и инкубационных яиц, выросли затраты на оплату труда. Соответственно, ускорился рост цен на яйца. Кафе и рестораны также повысили цены. Причина — подорожание некоторых продуктов.
Однако, по прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране снизится в 2024 году до 4—4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Рост доходов населения опережает инфляцию
Потребительский оптимизм вызван тем, что доходы населения растут, опережая инфляцию, причем в тех регионах, которые много лет росли медленнее. «Основные причины — расходы на структурную трансформацию, кадровый голод и рост зарплат, а также более долгий срок работы пенсионеров, — объясняет Табах. — Так что рост розницы вполне бодрый и после учета инфляции»
По мнению эксперта, сегодня Банк России слишком много внимания уделяет выросшему спросу на товары и услуги, а не наращиванию предложения, что требует совсем другой процентной политики.
По прогнозам, в 2024 году рост потребрынка немного замедлится: некоторые его локомотивы будут двигаться медленнее (из-за сужения льготной ипотеки, например) или же окончания восстановительного роста. С другой стороны, рост доходов продолжится — а это обычно ведет к росту текущего потребления.
В 2024 году Антон Табах ожидает восстановления рынка автомобилей в связи с перезапуском производства на предприятиях автопрома, принадлежавших международным концернам, покинувшим Россию. Кроме того, эксперт ожидает изменения в структуре потребления на фоне роста доходов — население будет выбирать более качественную еду и одежду либо еще больше покупать еды и одежды.
Рынок для мегаоптимистов
В 2023 году мы увидели достаточно глубокую девальвацию рубля, который подешевел на 30% по отношению к доллару и евро, а по отношению к валютам ряда соседних государств — на 50%. Продукция России становится все более интересной на рынках Азии. Но рост валют в России привел к росту цен, и пока инфляция только набирает обороты. По прогнозам INFOLine, ее пик придется на начало весны 2024 года.
Из ключевых факторов, которые влияли на потребительский рынок в 2023 году можно отметить рост розничного товарооборота продуктов питания, существенную роль в котором сыграла все-таки инфляция. Кроме того, прошлый год стал рекордным по объемам поглощения региональных FMCG-сетей федеральными игроками. Больше 50% совокупного прироста торговых площадей в России сегодня приходится на Х5 Group и «Магнит».
Абсолютным лидером по числу открытий новых магазинов в России стала сеть «Красное & Белое», запустившая более 4 500 алкомаркетов за 2023 год.
Индекс потребительский настроений достиг максимума с мая 2014 года
По итогам 2023 года оборот розничной торговли — основной индикатор состояния потребительского рынка, согласно данным Росстата, в сопоставимых ценах вырос на 6,4% относительно 2022 года и составил 47,4 трлн рублей. В абсолютных ценах показатель 2023 года превысил показатель 2021 года на 19,8%, однако с учетом накопленной за 2 года инфляции (19,4%) рост в сопоставимых ценах значительно ниже, комментирует аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов.
Ассортимент товаров повседневного спроса в России почти полностью восстановился после ухода иностранных брендов, товары дискреционного спроса завозятся по параллельному импорту или из дружественных стран. Однако о полном восстановлении всего потребительского рынка говорить преждевременно, в то же время в 2023 году он показал существенный рост, считает аналитик.
Росту рынка способствовал в первую очередь высокий потребительский спрос и растущие доходы населения. Реальные располагаемые доходы россиян за 2023 год выросли на 5,4% на фоне роста заработных плат на уровне 10,9%. Высокие зарплаты были вызваны рекордно низкой безработицей в стране, которая последние месяцы колеблется в пределах 2,9—3%.
В большинстве сегментов российской экономики сегодня существует перегрев: в промышленности на фоне бума в обрабатывающих производствах и активной инвестиционной деятельности, в недвижимости из-за роста льготной ипотеки, в потребительском секторе на фоне низкой безработицы и высоких доходов. О перегреве экономики свидетельствует рост ВВП в 2023 году на 3,6%. Это выше темпа роста мирового ВВП (МВФ и ОЭСР прогнозируют +3%) и максимальный показатель за последний 10 лет (без учета постпандемийного роста на 4,9% в 2021 году). Также о перегреве экономики свидетельствует рекордная загрузка производственных мощностей российских предприятий (81% в IV квартале 2023 года).
Повышение ключевой ставки до 16% и ее удержание продолжительное время на высоком уровне замедлит темп роста экономики и, в частности, потребительского сектора. Ожидается, что в 2024 году безработица продолжит оставаться низкой, а зарплаты продолжат расти в условиях дефицита кадров. Низкая безработица и растущие доходы населения являются проинфляционными факторами, которые будут драйверами роста потребительского рынка. В то же время повышение ключевой ставки ограничивает потребительское кредитование домохозяйств и одновременно создает привлекательные двузначные ставки по банковским вкладам. На этом фоне ожидается, что в 2024 году вырастет сберегательная активность населения, а потребительская активность замедлит свой рост.
Драйверы роста потребительского рынка в 2024 году значительно не изменятся относительно 2023 года. Ключевыми останутся рост среднего чека, расширение сети дискаунтеров, рост популярности онлайн-торговли и консолидация рынка.
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