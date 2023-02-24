Цена кризиса: «Реальное время» изучило, сколько татарстанцы переплатили из-за санкций

Инфляция в Татарстане в минувшем году превысила 11% — это максимальный показатель с 2015 года

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

Санкции ударили по кошельку простых граждан. В 2022 году инфляция в Татарстане составила 11,4%. Это ниже, чем в целом по России, но почти в 3 раза выше таргета ЦБ РФ и максимум с 2015 года. Все могло быть еще хуже, поскольку в апреле инфляция разгонялась до 18,6% в годовом выражении. Удалось ли властям предотвратить полноценный финансовый кризис, какие продукты подорожали больше всего и чего ждать от 2023 года — в обзоре аналитической службы «Реального времени».



В 2022 году инфляция в Татарстане замедлилась до 11,4%. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по России, но все еще не целевой показатель для ЦБ РФ. Напомним, что в апреле инфляция в республике разогналась до 18,6% в годовом выражении.

Но уже в январе 2023-го инфляция в Татарстане снова пошла в рост и составила 11,55%. Это все еще ниже, чем в Приволжском федеральном округе (11,71%) и в России в целом (11,77%), и объясняется регулятором увеличением тарифов на проезд в общественном транспорте и ростом спроса жителей республики на некоторые направления зарубежного туризма в условиях ограниченного предложения.



По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом в стране в 2023 году будет снижаться и весной 2023 года может кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5—7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

«В декабре замедлился рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. Такая динамика цен в частности связана с высокими сборами урожая сельхозкультур. Также повлияла сдержанная потребительская активность — татарстанцы предпочитали откладывать крупные покупки, — комментировал ранее управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Шарифуллин.

Благодаря рекордному урожаю в 2022 году подешевело зерно. Это позволило снизить затраты животноводческих предприятий на корма и переработчиков зерновых на сырье. В результате в Татарстане в прошлом году замедлился годовой рост на молочную продукцию, хлебобулочные изделия и макароны. Рост цен на бензин в декабре также стал замедляться из-за экспортных ограничений, в результате которых предложение стало превышать спрос на внутреннем рынке.



Аналитическая служба «Реального времени» изучила, какие продукты за год показали наибольший рост. Выяснилось, что сильнее всего к февралю 2023 года подорожали маргарин, свежие огурцы, репчатый лук, рис, печенье, детское питание, соль и говядина.

Подешевели капуста, картофель, гречневая крупа, свекла, морковь, куриные яйца, свинина, пшеничная мука, курятина и пшено.

Максимальная инфляция с 2015 года

«По итогам 2022 года инфляция в России составила 11,9%, что стало максимальным значением с 2015 года и почти в 3 раза выше таргета ЦБ РФ, — говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». — Однако это существенно ниже апрельского прогноза Центробанка (18—20%) и большинства рыночных прогнозов того периода».

«Основная доля прошлогодней инфляции реализовалась в начале 2022 года на фоне обвала курса рубля и ажиотажного потребительского спроса. Пик месячной инфляции был пройден в марте, годовой инфляции несколько позже (здесь сказывался эффект базы прошлого года). Однако с мая по ноябрь инфляционное давление держалось на низком уровне, чему способствовали укрепившийся рубль, слабая потребительская активность (сберегательная модель поведения населения и режим экономии), рекордный урожай и увеличение предложения ранее экспортировавшейся сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке из-за возникших проблем с экспортом. Но в декабре основной вклад в ускорение инфляции внесла внеплановая индексация коммунальных тарифов».



«В январе этого года ускорение инфляции продолжилось — за месяц индекс потребительских цен увеличился на 0,84%, максимальный месячный рост с апреля прошлого года. С поправкой на сезонность, годовой темп инфляции впервые с 2022-го превысил целевой уровень ЦБ РФ в 4%, достигнув 4,78%. Как отмечает регулятор, это связано с ускоренным удорожанием плодоовощной продукции, а также возобновлением роста цен на ряд непродовольственных товаров, наиболее чувствительных к ослаблению курса рубля в последние месяцы (бытовая техника, электроника), — объясняет аналитик. — При этом ускорение роста цен отмечалось и по компонентам, менее зависимым от курса рубля, например, услугам, что продолжилось и в первые две недели февраля».

В годовом выражении инфляция сейчас колеблется вблизи 11,8%, в марте она должна резко упасть — к 4%, и затем, в апреле — мае, ниже целевых 4%, что объясняется чисто статистическим эффектом — выходом из расчета базы наиболее высоких значений инфляции прошлого года. Это будет временное явление, затем годовая инфляция вновь начнет расти и к декабрю, по оценкам ФГ «Финам», может составить 6,6—6,8%, что пока укладывается в прогноз ЦБ РФ в 5—7%.

Вместе с тем такой прогноз основан на предположении относительно сдержанной динамики потребительского спроса, постепенно восстанавливающегося после просадки прошлого года. Но основные риски превышения прогноза ЦБ РФ по инфляции связаны с курсом рубля, превышением бюджетных расходов над плановыми значениями и давлением со стороны рынка труда, где при низкой безработице в ряде секторов отмечается усиление дефицита рабочей силы.

Фото: realnoevremya.ru

В прогнозах на 2023 год ЦБ довольно прагматичен

«В 2022 году сдержать инфляцию удалось грамотными и своевременными мерами денежно-кредитной политики (ДКП) и налогово-бюджетной политики. Правильная ДКП — это, прежде всего, одномоментное в конце февраля 2022-го повышение учетной ставки с 9,5% до 20%, а также одновременный запрет иностранцам выходить из активов в России и введение обязательств для всех российских компаний на продажу 80% валютной выручки», — объясняет блогер и экономист Альберт Бикбов.

В начале марта прошлого года также был введен запрет на продажу наличной валюты гражданам, а снять валюту со счетов можно было только до $10 тысяч. Таким образом, по мнению эксперта, был купирован спрос на валюту, что сказалось на стабилизации рубля и снизило давление на ценники по импортным товарам. Сверхжесткие действия Центрального банка позволили сбить скакнувший ввысь валютный курс, обуздать спрос на валюты, укрепить рубль и из-за высокой ключевой ставки закрыть пространство для спекуляций и сбить спрос на деньги, которые резко стали очень дорогими. В конечном счете всю ситуацию в денежной сфере удалось со временем вернуть в прежние показатели, не допустить разгула спекуляций и инфляции, а также остановить панику.

«Налогово-бюджетная политика и в первую очередь приостановка действия бюджетного правила поддержала курс рубля и, соответственно, снизила инфляционное давление. Как ни странно, обвал импорта (во многом из-за санкций) способствовал падению спроса на валюту, а укрепление рубля сказалось и на ценниках», — говорит он.

Альберт Бикбов считает прогноз ЦБ по инфляции в диапазоне 5—7% «вполне нормальным с точки зрения логики». Несмотря на разгул бюджетных расходов в первом квартале 2023 года, Центробанк не снижает ключевую ставку и поддерживает осторожную жесткую денежную политику, отмечает эксперт.

«Импорт вряд ли восстановится, что и учитывает Центробанк РФ, поэтому давление на рубль будет слабым. Цены на нефть не упали до низких значений, это вам не $8 за баррель, как в 90-х, — напоминает Бикбов. — Вполне комфортные цены на нефть позволят удерживать стабильность в экономике России. Сложнее с газом, но и тут не все так фатально. Следует понимать, что у нас есть резервы Фонда национального благосостояния, которых хватит, чтобы удержать экономику в кризисное время, как минимум на пару лет. Так что особых оснований для разгула инфляции не наблюдается».

Если в 2023 году будет достигнут очередной рекорд урожая в сельском хозяйстве, то это внесет еще больший вклад в обуздание инфляции. «Не забывайте и про «эффект базы», ведь в прошлом году инфляция была высокая в начале года из-за шоков, но к концу года все купировали. А сравнение этого года будет с штормовым 2022-м. Так что в своем прогнозе в отношении темпа снижения инфляции Центробанк довольно прагматичен», — считает экономист.

Полноценный финансовый кризис не случился

«Существенное сдерживающие влияние на цены в Татарстане в 2022 году оказал рост предложения по товарам сельского хозяйства и продукции растениеводства. Это стало возможным благодаря более благоприятным климатическим условиям относительно 2021 года и расширению посевных площадей по некоторым сельскохозяйственным культурам, — прокомментировал ведущий аналитик группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Владислав Бухарский. — Объем продукции растениеводства в регионе в денежном выражении в сопоставимых ценах в 2022 году вырос в 1,6 раза относительно уровня 2021 года. В результате цены на продукцию оказались ниже ожидаемого, а сокращение сырьевых затрат ряда перерабатывающих предприятий позволило замедлить рост цен на отдельные продовольственные товары».

«Сдерживающее влияние на рост цен на непродовольственные товары оказали, например, ограничения на экспорт древесины, которые привели к увеличению ее предложения на внутреннем рынке и снижению издержек по ее закупкам предприятиями-производителями мебели и пиломатериалов. На динамику цен на бензин влияли ограничения на экспорт нефтепродуктов», — отмечает аналитик.

Сдержать инфляцию в 2022 году удалось благодаря жесткой процентной политике, которая помогла пресечь полноценный финансовый кризис, и быстрой адаптации к новым условиям розничных компаний и производителей потребительских товаров, считает эксперт. Всплеск инфляции был в марте — апреле 2022 года. С мая цены не только не росли, а снижались по некоторым категориям до декабря.

По мнению Владислава Бухарского, при сохранении текущей конъюнктуры и отсутствии новых значимых санкций возврат к инфляции в диапазоне 5—7% в 2023 году вполне возможен. Главное условие — чтобы расходы не вышли из-под контроля. «Но мы видим, что правительство и Минфин стараются по максимуму поддерживать бюджетный порядок», — резюмировал аналитик.

Динамика цен на основные продукты питания

Место в рейтинге Наименование товара Индекс потребительских цен, в % Средняя цена в феврале 2022 года, руб. Средняя цена в феврале 2023 года, руб. 1 Маргарин, кг 143,1 164,77 235,73 2 Огурцы свежие, кг 137,4 178,47 245,25 3 Лук репчатый, кг 130,2 29,71 38,7 4 Рис шлифованный, кг 129,7 68,18 88,41 5 Печенье, кг 126,6 163,85 207,45 6 Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг 118,9 412,38 490,21 7 Смеси сухие молочные для детского питания, кг 116,7 861,12 1005,33 8 Соль поваренная пищевая, кг 116,5 11,96 13,93 9 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 116,2 413,44 480,43 10 Консервы мясные для детского питания, кг 115,4 823,59 950,2 11 Консервы овощные для детского питания, кг 114,4 536,86 614,23 12 Бананы, кг 113,4 85,49 96,92 13 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 112,4 512,01 575,49 14 Творог, кг 110,6 311,99 345,2 15 Вермишель, кг 110,4 64,89 71,67 16 Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 110,4 579,97 640,3 17 Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5—3,2% жирности, л 110,3 55,51 61,23 18 Масло сливочное, кг 110,1 588,16 647,31 19 Сметана, кг 109,2 188,72 206,05 20 Водка крепостью 40% и выше, л 108,4 587,78 637,17 21 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 107,9 65,63 70,85 22 Колбаса полукопченая, кг 107,5 461,05 495,84 23 Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5—3,2% жирности, л 107,5 80,76 86,8 24 Чай черный байховый, кг 107,4 880,02 944,92 25 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 106,3 54,72 58,17 26 Яблоки, кг 105,7 88,13 93,14 27 Сосиски, сардельки, кг 104,1 359,95 374,83 28 Колбаса вареная, кг 104,1 377,94 393,11 29 Сахар-песок, кг 103,5 55,12 57,05 30 Масло подсолнечное, кг 102,6 117,99 121,12 31 Рыба мороженая неразделанная, кг 100,1 199,97 200,02 32 Помидоры свежие, кг 99 160,43 158,83 33 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг 97,8 79,54 77,84 34 Пшено, кг 97,7 43,47 42,46 35 Курятина (кроме куриных окорочков), кг 97,6 155,56 151,87 36 Мука пшеничная, кг 96,7 42,36 40,97 37 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 95,1 279,35 265,78 38 Яйца куриные, 10 шт. 92,5 74,65 69,02 39 Морковь, кг 86,9 38,51 33,48 40 Свекла столовая, кг 78,2 41,35 32,35 41 Крупа гречневая-ядрица, кг 73,4 96,26 70,64 42 Картофель, кг 70,6 43,14 30,45