Цена кризиса: «Реальное время» изучило, сколько татарстанцы переплатили из-за санкций
Инфляция в Татарстане в минувшем году превысила 11% — это максимальный показатель с 2015 года
Санкции ударили по кошельку простых граждан. В 2022 году инфляция в Татарстане составила 11,4%. Это ниже, чем в целом по России, но почти в 3 раза выше таргета ЦБ РФ и максимум с 2015 года. Все могло быть еще хуже, поскольку в апреле инфляция разгонялась до 18,6% в годовом выражении. Удалось ли властям предотвратить полноценный финансовый кризис, какие продукты подорожали больше всего и чего ждать от 2023 года — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
В 2022 году инфляция в Татарстане замедлилась до 11,4%. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по России, но все еще не целевой показатель для ЦБ РФ. Напомним, что в апреле инфляция в республике разогналась до 18,6% в годовом выражении.
Но уже в январе 2023-го инфляция в Татарстане снова пошла в рост и составила 11,55%. Это все еще ниже, чем в Приволжском федеральном округе (11,71%) и в России в целом (11,77%), и объясняется регулятором увеличением тарифов на проезд в общественном транспорте и ростом спроса жителей республики на некоторые направления зарубежного туризма в условиях ограниченного предложения.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом в стране в 2023 году будет снижаться и весной 2023 года может кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5—7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
«В декабре замедлился рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. Такая динамика цен в частности связана с высокими сборами урожая сельхозкультур. Также повлияла сдержанная потребительская активность — татарстанцы предпочитали откладывать крупные покупки, — комментировал ранее управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Шарифуллин.
Благодаря рекордному урожаю в 2022 году подешевело зерно. Это позволило снизить затраты животноводческих предприятий на корма и переработчиков зерновых на сырье. В результате в Татарстане в прошлом году замедлился годовой рост на молочную продукцию, хлебобулочные изделия и макароны. Рост цен на бензин в декабре также стал замедляться из-за экспортных ограничений, в результате которых предложение стало превышать спрос на внутреннем рынке.
Аналитическая служба «Реального времени» изучила, какие продукты за год показали наибольший рост. Выяснилось, что сильнее всего к февралю 2023 года подорожали маргарин, свежие огурцы, репчатый лук, рис, печенье, детское питание, соль и говядина.
Подешевели капуста, картофель, гречневая крупа, свекла, морковь, куриные яйца, свинина, пшеничная мука, курятина и пшено.
Максимальная инфляция с 2015 года
«По итогам 2022 года инфляция в России составила 11,9%, что стало максимальным значением с 2015 года и почти в 3 раза выше таргета ЦБ РФ, — говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». — Однако это существенно ниже апрельского прогноза Центробанка (18—20%) и большинства рыночных прогнозов того периода».
«В январе этого года ускорение инфляции продолжилось — за месяц индекс потребительских цен увеличился на 0,84%, максимальный месячный рост с апреля прошлого года. С поправкой на сезонность, годовой темп инфляции впервые с 2022-го превысил целевой уровень ЦБ РФ в 4%, достигнув 4,78%. Как отмечает регулятор, это связано с ускоренным удорожанием плодоовощной продукции, а также возобновлением роста цен на ряд непродовольственных товаров, наиболее чувствительных к ослаблению курса рубля в последние месяцы (бытовая техника, электроника), — объясняет аналитик. — При этом ускорение роста цен отмечалось и по компонентам, менее зависимым от курса рубля, например, услугам, что продолжилось и в первые две недели февраля».
В годовом выражении инфляция сейчас колеблется вблизи 11,8%, в марте она должна резко упасть — к 4%, и затем, в апреле — мае, ниже целевых 4%, что объясняется чисто статистическим эффектом — выходом из расчета базы наиболее высоких значений инфляции прошлого года. Это будет временное явление, затем годовая инфляция вновь начнет расти и к декабрю, по оценкам ФГ «Финам», может составить 6,6—6,8%, что пока укладывается в прогноз ЦБ РФ в 5—7%.
Вместе с тем такой прогноз основан на предположении относительно сдержанной динамики потребительского спроса, постепенно восстанавливающегося после просадки прошлого года. Но основные риски превышения прогноза ЦБ РФ по инфляции связаны с курсом рубля, превышением бюджетных расходов над плановыми значениями и давлением со стороны рынка труда, где при низкой безработице в ряде секторов отмечается усиление дефицита рабочей силы.
В прогнозах на 2023 год ЦБ довольно прагматичен
«В 2022 году сдержать инфляцию удалось грамотными и своевременными мерами денежно-кредитной политики (ДКП) и налогово-бюджетной политики. Правильная ДКП — это, прежде всего, одномоментное в конце февраля 2022-го повышение учетной ставки с 9,5% до 20%, а также одновременный запрет иностранцам выходить из активов в России и введение обязательств для всех российских компаний на продажу 80% валютной выручки», — объясняет блогер и экономист Альберт Бикбов.
В начале марта прошлого года также был введен запрет на продажу наличной валюты гражданам, а снять валюту со счетов можно было только до $10 тысяч. Таким образом, по мнению эксперта, был купирован спрос на валюту, что сказалось на стабилизации рубля и снизило давление на ценники по импортным товарам. Сверхжесткие действия Центрального банка позволили сбить скакнувший ввысь валютный курс, обуздать спрос на валюты, укрепить рубль и из-за высокой ключевой ставки закрыть пространство для спекуляций и сбить спрос на деньги, которые резко стали очень дорогими. В конечном счете всю ситуацию в денежной сфере удалось со временем вернуть в прежние показатели, не допустить разгула спекуляций и инфляции, а также остановить панику.
«Налогово-бюджетная политика и в первую очередь приостановка действия бюджетного правила поддержала курс рубля и, соответственно, снизила инфляционное давление. Как ни странно, обвал импорта (во многом из-за санкций) способствовал падению спроса на валюту, а укрепление рубля сказалось и на ценниках», — говорит он.
Альберт Бикбов считает прогноз ЦБ по инфляции в диапазоне 5—7% «вполне нормальным с точки зрения логики». Несмотря на разгул бюджетных расходов в первом квартале 2023 года, Центробанк не снижает ключевую ставку и поддерживает осторожную жесткую денежную политику, отмечает эксперт.
Если в 2023 году будет достигнут очередной рекорд урожая в сельском хозяйстве, то это внесет еще больший вклад в обуздание инфляции. «Не забывайте и про «эффект базы», ведь в прошлом году инфляция была высокая в начале года из-за шоков, но к концу года все купировали. А сравнение этого года будет с штормовым 2022-м. Так что в своем прогнозе в отношении темпа снижения инфляции Центробанк довольно прагматичен», — считает экономист.
Полноценный финансовый кризис не случился
«Существенное сдерживающие влияние на цены в Татарстане в 2022 году оказал рост предложения по товарам сельского хозяйства и продукции растениеводства. Это стало возможным благодаря более благоприятным климатическим условиям относительно 2021 года и расширению посевных площадей по некоторым сельскохозяйственным культурам, — прокомментировал ведущий аналитик группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Владислав Бухарский. — Объем продукции растениеводства в регионе в денежном выражении в сопоставимых ценах в 2022 году вырос в 1,6 раза относительно уровня 2021 года. В результате цены на продукцию оказались ниже ожидаемого, а сокращение сырьевых затрат ряда перерабатывающих предприятий позволило замедлить рост цен на отдельные продовольственные товары».
Сдержать инфляцию в 2022 году удалось благодаря жесткой процентной политике, которая помогла пресечь полноценный финансовый кризис, и быстрой адаптации к новым условиям розничных компаний и производителей потребительских товаров, считает эксперт. Всплеск инфляции был в марте — апреле 2022 года. С мая цены не только не росли, а снижались по некоторым категориям до декабря.
По мнению Владислава Бухарского, при сохранении текущей конъюнктуры и отсутствии новых значимых санкций возврат к инфляции в диапазоне 5—7% в 2023 году вполне возможен. Главное условие — чтобы расходы не вышли из-под контроля. «Но мы видим, что правительство и Минфин стараются по максимуму поддерживать бюджетный порядок», — резюмировал аналитик.
|
Место в рейтинге
|
Наименование товара
|
Индекс потребительских цен, в %
|
Средняя цена в феврале 2022 года, руб.
|
Средняя цена в феврале 2023 года, руб.
|
1
|
Маргарин, кг
|
143,1
|
164,77
|
235,73
|
2
|
Огурцы свежие, кг
|
137,4
|
178,47
|
245,25
|
3
|
Лук репчатый, кг
|
130,2
|
29,71
|
38,7
|
4
|
Рис шлифованный, кг
|
129,7
|
68,18
|
88,41
|
5
|
Печенье, кг
|
126,6
|
163,85
|
207,45
|
6
|
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг
|
118,9
|
412,38
|
490,21
|
7
|
Смеси сухие молочные для детского питания, кг
|
116,7
|
861,12
|
1005,33
|
8
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
116,5
|
11,96
|
13,93
|
9
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
116,2
|
413,44
|
480,43
|
10
|
Консервы мясные для детского питания, кг
|
115,4
|
823,59
|
950,2
|
11
|
Консервы овощные для детского питания, кг
|
114,4
|
536,86
|
614,23
|
12
|
Бананы, кг
|
113,4
|
85,49
|
96,92
|
13
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
112,4
|
512,01
|
575,49
|
14
|
Творог, кг
|
110,6
|
311,99
|
345,2
|
15
|
Вермишель, кг
|
110,4
|
64,89
|
71,67
|
16
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
110,4
|
579,97
|
640,3
|
17
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5—3,2% жирности, л
|
110,3
|
55,51
|
61,23
|
18
|
Масло сливочное, кг
|
110,1
|
588,16
|
647,31
|
19
|
Сметана, кг
|
109,2
|
188,72
|
206,05
|
20
|
Водка крепостью 40% и выше, л
|
108,4
|
587,78
|
637,17
|
21
|
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг
|
107,9
|
65,63
|
70,85
|
22
|
Колбаса полукопченая, кг
|
107,5
|
461,05
|
495,84
|
23
|
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5—3,2% жирности, л
|
107,5
|
80,76
|
86,8
|
24
|
Чай черный байховый, кг
|
107,4
|
880,02
|
944,92
|
25
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
106,3
|
54,72
|
58,17
|
26
|
Яблоки, кг
|
105,7
|
88,13
|
93,14
|
27
|
Сосиски, сардельки, кг
|
104,1
|
359,95
|
374,83
|
28
|
Колбаса вареная, кг
|
104,1
|
377,94
|
393,11
|
29
|
Сахар-песок, кг
|
103,5
|
55,12
|
57,05
|
30
|
Масло подсолнечное, кг
|
102,6
|
117,99
|
121,12
|
31
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
100,1
|
199,97
|
200,02
|
32
|
Помидоры свежие, кг
|
99
|
160,43
|
158,83
|
33
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг
|
97,8
|
79,54
|
77,84
|
34
|
Пшено, кг
|
97,7
|
43,47
|
42,46
|
35
|
Курятина (кроме куриных окорочков), кг
|
97,6
|
155,56
|
151,87
|
36
|
Мука пшеничная, кг
|
96,7
|
42,36
|
40,97
|
37
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
95,1
|
279,35
|
265,78
|
38
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
92,5
|
74,65
|
69,02
|
39
|
Морковь, кг
|
86,9
|
38,51
|
33,48
|
40
|
Свекла столовая, кг
|
78,2
|
41,35
|
32,35
|
41
|
Крупа гречневая-ядрица, кг
|
73,4
|
96,26
|
70,64
|
42
|
Картофель, кг
|
70,6
|
43,14
|
30,45
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