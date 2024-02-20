Гид по улице Бутлерова: чиновники и коллекционеры

Прогулка по Ново-Горшечной, часть 4-я

Следующий отрезок Бутлерова обновился стараниями миндзрава, хотя в его свежей истории есть даже эпизод с эвакуацией. Также в этой части жили Лихачевы, известные коллекционеры, чьи собрания мы можем увидеть не только в Эрмитаже, но и в Национальном музее и музее ИЗО.

Министерство здравоохранения РТ (Бутлерова, 40)

По проекту Павла Павловича Голышева здание построили в 1914—1915 годах, в нем разместилось два банка. Казанское отделение Дворянского банка, которое помогало разорившимся потомственным дворянам. И отделение Крестьянского поземельного банка, куда можно обратиться, к примеру, по вопросу выдачи земель под залог в Казанской и Вятской губерниях.

В апреле 1920 года здесь разместился Казанский институт усовершенствования врачей (ГИДУВ). Его, напомним, возглавил профессор Роман Лурия. ГИДУВ стал основой для современной Казанской государственной медицинской академии, когда в институте уже работало три факультета и 40 кафедр.

После здесь работала клиника РКБ-3, а потом несколько лет поликлиника Республиканской офтальмологической больницы, которая ранее базировалась по соседству (благодаря этому удалось провести ремонт кровли и реставрацию фасада).

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

В 2022 году сюда переехало министерство здравоохранения — с Островского, 11, где ранее была Клячкинская лечебница, а теперь размещается казанский офис «Движения первых».

Благодаря этому площадь министерства увеличилась на 600 квадратных метров. Перед этим здание на Бутлерорва отреставрировали за 292 млн рублей, в частности, поменяв полы с использованием метлахской плитки и паркета из лиственницы и ореха, а также сделав много другое, в частности, занявшись внешним благоустройством.

К слову, Лурии планировалось возле бывшего ГИДУВа поставить памятник, однако теперь таких планов, похоже, нет.

Голышев родился в Екатеринбурге, где у его отца сгорела иконостасная и мебельная мастерская. Он закончил Николаевское инженерное училище и Николаевскую инженерную академию.

Занимался возведением храма-часовни на месте явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери, Коммерческого училища (будущего сельхозинститута). Преподавал инженерное дело в Казанском пехотном юнкерском училище. После революции был в Народной Армии, был пленен в Иркутске, служил в РККА начальником окружного военно-инженерного управления. После обвинением в халатном исполнении обязанностей был уволен из РККА, жил в Омске, умер в 1934-м инсульта.

Главный дом городской усадьбы (Бутлерова, 41)

Безымянный памятник, рядом стоит его флигель. Сейчас в нем размещается Республиканская клиническая офтальмологическая больница имени профессора Адамюка.

В 2013 в его стене появилась большая трещина, так что пришлось провести срочную эвакуацию. Тогда в СМИ обратили внимание, что это могло случиться из строительства нового здания на месте ДК Медработников.

В 2015-м министерство земельных и имущественных отношений выставило здание на торги с начальной стоимостью 39,9 млн рублей. РКОБ продолжает работать там и сейчас, поскольку после осмотра этой части города Раисом РТ Рустамом Миннихановым торги отменили.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Флигель усадьбы Лихачевой (Бутлерова, 43)

Самая усадьба, построенный в начале XIX века и перестроенный в 1858-м, находится за углом, на улице Муштари. Названа по имени вдовы гвардии штабс-ротмистра Глафиры Ивановны Лихачевой (урожденной Панаевой). Городу он интересен, в первую очередь, двумя представителями этого рода.

Внук Глафиры — Николай Петрович Лихачев. Учился на историко-филологический факультете университета, преподавал в Петербургском археологическом институте, был помощником директора Императорской публичной библиотеки. Был одним из учредителей старейшего монархического объединения России — «Русского собрания». Собирал рукописи, монеты, печати, иконы — все это хранилось в его доме, где ныне находится Санкт-Петербургский институт истории.

В 1930-е годы его арестовали и сослали в Астрахань, а собрания передали в госмузеи. Лихачев скончался от затяжной болезни от гангрены, возникшей после ампутации левой ноги.

И его дядя Андрей Федорович Лихачев. Сюда он переехал из имения Полянки (Спасский район), когда поступил университет на физико-математический факультет по разряду естественных наук. Лихачев был завзятым коллекционером, причем его интерес к этой работе возник после посещения Булгара. Он — автор «Истории Великой Булгарии». Его коллекция стала основой фондов Национального музея Республики Татарстан и Государственного музея изобразительных искусств.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Розовая пятиэтажка (Бутлерова, 45)

Дом 1957 года — один из проектов Махмута Камаловича Игламова, выпускника института инженеров коммунального строительства и Ленинградского института инженеров гражданского строительства. Во время строительства он был главным архитектором проектов института «Татаргражданпроект».



Также среди его объектов в Казани — Качалова, 77, Большая Красная, 36а, Япеева, 8, Ершова, 14, Ершова, 28, Клары Цеткин, 1. Конечно, «Шершавый» дом на Баумана, 76, возведенный на месте церкви Андрея Первозванного.



Кроме того, Игламов занимался лабораторным корпусом Казанского филиала Академии наук СССР на Лобачевского, рядом с бывшим зданием Ксенинской гимназии. Он разработал фасад кинотеатра «Победа», который стал театром имени Кариева. А о главном достижении Игламова, медуниверситете, мы поговорим в следующий раз.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps