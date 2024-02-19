День в истории 19 февраля: запущена космическая станция «Мир», вышел Photoshop, скончался Анатолий Собчак
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 19 февраля 2024 года
19 февраля казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом». В понедельник отмечаются Всемирный день защиты морских млекопитающих и День орнитолога в России. 32 года назад основана одна из крупнейших в мире компания по добыче алмазов «Алроса», 51 год назад произошла первая катастрофа в истории самолета Ту-154, 146 лет назад американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал прибор для механической записи и воспроизведения звука — фонограф. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с суперфиналистами конкурса управленцев «Лидеры России».
- В Казани стартуют соревнования «Игр будущего» — сегодня пройдут групповые этапы по фиджитал-хоккею и Dota 2.
- Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом».
Кто родился: Александр Ключарев и Рафик Мухаметшин
- 1473 — польский астроном, математик, автор гелиоцентрической системы мира Николай Коперник (скончался 24 мая 1543 года).
- 1906 — композитор, народный артист Татарстана, лауреат Госпремии им. Г.Тукая Александр Ключарев (скончался 30 марта 1972 года).
- 1945 — советский и российский певец, композитор и поэт, народный артист России Юрий Антонов.
- 1955 — ректор Болгарской исламской академии в 2017—2019 годах, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин.
- 1956 — генеральный директор ООО УК «Красный Восток Агро» Владимир Панков.
- 1960 — управляющая трестом «Горводзеленхоз», депутат Госсовета РТ Роза Заббарова.
Кто скончался: Анатолий Собчак и Карл Лагерфельд
- 1945 — татарский поэт Фатых Карим (родился 9 января 1909 года).
- 1997 — китайский политик Дэн Сяопин (родился 22 августа 1904 года). Стал инициатором экономических реформ в Китае и сделал страну частью мирового рынка. В честь него назвали строящийся в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане логистический центр.
- 2000 — первый мэр Санкт-Петербурга, отец журналистки Ксении Собчак Анатолий Собчак (родился 10 августа 1937 года).
- 2016 — американская писательница Харпер Ли (родилась 28 апреля 1926). Самый известный роман — «Убить пересмешника».
- 2019 — немецкий модельер Карл Лагерфельд (родился 19 сентября 1933 года). С 1983 года был художественным директором дома Chanel.
Праздники: День китов и орнитолога
- Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов. Он был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией.
- День орнитолога. Учрежден в 1983 году — тогда 19 февраля было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР.
- День президентов в США. Отмечается ежегодно в третий понедельник февраля. Свою историю ведет еще с 1880 года, когда впервые был публично отпразднован день рождения первого президента Штатов Джорджа Вашингтона, родившегося 22 февраля 1732 года.
События в истории: завершение работы первой в мире дрейфующей научной станции «Северный полюс — 1», запуск орбитальной станции «Мир»
- 1855 — директор Парижской обсерватории Урбен Леверье представил Парижской академии наук первую в истории науки синоптическую карту, которая положила начало всемирной службе погоды.
- 1878 — американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал прибор для механической записи и воспроизведения звука, который назвал фонографом.
- 1918 — начался Ледовый поход Балтийского флота, операция по спасению кораблей Балтийского флота России от захвата германскими и финскими войсками и переводу их из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт.
- 1938 — завершила работу первая в мире дрейфующая научная станция «Северный полюс — 1».
- 1973 — первая катастрофа в истории самолета Ту-154. Она произошла в Праге — лайнер при заходе на посадку внезапно перешел в быстрое снижение, врезался в землю и разрушился. Погибли 66 человек из 100.
- 1986 — орбитальная станция «Мир» была запущена в космос. Она провела на орбите 15 лет вместо запланированных пяти и в 2001-м была затоплена в Тихом океане.
- 1990 — вышла в свет первая официальная версия программы Photoshop 1.0.
- 1992 — Верховная рада приняла постановление «О государственном гербе Украины», которым в качестве малого герба был утвержден трезубец.
- 1992 — основана «Алроса», российская группа алмазодобывающих компаний, которая является одним из лидеров в мире по объему добычи алмазов.
- 2008 — лидер Кубы Фидель Кастро объявил о своем уходе из большой политики.
- 2017 — в Лондоне впервые прошел модный показ нарядов, соответствующих требованиям ислама. Шоу состоялось в рамках Лондонской недели благопристойной моды (London Modest Fashion Week) в галерее Саатчи в престижном районе Лондона Челси.
- 2019 — премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заморозил плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО). До 2024 года она оставалась на уровне 95 рублей за тонну.
- 2020 — в США арестовали проживающего в Сингапуре мексиканца Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса, который до того момента числился старшим научным сотрудником Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (КФУ). Его обвинили в шпионаже в пользу России и в июне 2022 года приговорили к 4 годам тюрьмы. Он признал себя виновным в том, что не поставил в известность американское министерство юстиции о своей деятельности в качестве «агента российского правительства».
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