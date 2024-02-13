«Татарстанское дерби»: седьмой «сухой» матч Билялова и шансы «Нефтехимика» выйти в плей-офф

Седьмой «сухой» матч Билялова и победа «Ак Барса» досрочно вывели казанцев в плей-офф. Однако поражение «Нефтехимика» не поставило точку в сезоне и сохранило шансы нижнекамцев посоревноваться за кубок Гагарина.

Шоу только начинается

С самого начала матча команды обменялись парой острых атак в обе стороны – уже на 17-й секунде у нападающего «Ак Барса» и лучшего чеккера клуба Артема Лукоянова была возможность открыть счет. Свой шанс реализовать он не смог, и весь первый период прошел в напряженной борьбе у казанских ворот.

Казалось, что первая половина периода останется за гостями. Как минимум по количеству бросков в створ. Нефтехимик активно играет у ворот «Ак Барса», но безупречная игра голкипера казанцев Тимура Билялова привносит уверенность в игроков барсов и болельщиков клуба.

В середине периода отличная игра вратаря дает обратный импульс «Ак Барсу» – Семен Кошелев на пару с Кириллом Семеновым организуют молниеносную контратаку и открывают счет в матче. Не смог вратарь «Нефтехимика» помочь своей команде — казанцы повели в «татарском дерби». На табло счет 1:0.

Пропущенная шайба в ворота Артема Загидуллина не подорвала напор «Нефтехимика». Нижнекамцы продолжили упорный натиск на казанские ворота. И без учета забитого гола, можно сказать, что «Нефтехимик» уверено вел первую треть встречи.

Даже несмотря на заброшенную шайбу «Ак Барсом», «Нефтехимик» перебрасывает казанцев в 2 раза больше — 5:11 по броскам к концу первого периода.

Точки над И расставлены

За полторы минуты до окончания первого периода защитник барсов Кирилл Адамчук получил две минуты удаления за задержку соперника. Гостям встречи не удалось реализовать свое большинство, и команды ушли на перерыв при том же счете — 1:0 в пользу «Ак Барса».



Дебют второго периода начинается в зоне казанцев — нововведение, которое ввели только в этом сезоне. После удаления барсов нижнекамцы по инерции начинают атаку в зоне соперника. Однако гостям не удается сравнять счет встречи и на третьей минуте второго отрезка Алексей Марченко заряжает от синей линии. Александр Радулов оказался тут как тут — идеальное подставленная клюшка на пяточке удваивает преимущество в счете. Видимо, не зря Зинэтула Билялетдинов поставил возрастаного капитана казанцев во второе звено к молодым напарникам — Артему Галимову и Илье Сафонову.

Что примечательно, в этом матче нарушилась стандартная схема звений. Если в большинстве матчей первое звено играет больше чем второе, второе — больше чем третье, то в сегодяншем матче у номинально первого звена «Ак Барса» было меньше всего игрового времени.

Большинство наконец дало о себе знать впервые за несколько игр: Митчелл Миллер с Вадимом Шипачевым отыграли шайбу на Илью Сафонова и нападающему барсов оставалось лишь подставить клюшку на пятачке и забить гол — счет встречи дошел до неудобных 3:0.

Даже после этого пропуска нижнекамцы не потеряли настрой и сохранили заданный в начале матча напор — минуту спустя острейшая атака чуть не привела к голу. Нападающему «Нефтехимика» Никите Сетдикову не хватило совсем немного, чтобы отыграть важнейшую шайбу для «Нефтехимика». Подобный расклад событий мог кардинально изменить ход встречи.

Еще минутой позже новичок нижнекамцев Жан Себястьян Ди вынуждает Вячеслава Войнова ошибиться в своей зоне и нарушить правила — вторая попытка гостей сыграть в большинстве в этом матче. За это время несколько опасных голевых моментов создал Кирилл Ураков, однако «Нефтехимику» так и не удалось поразить ворота Тимура Билялова.

Самую малость не хватает клубам, чтобы изменить счет встречи — все те же 3:0 на табло провожают команды в раздевалки. Установки Олега Леонтьева, судя по матчу, остались прежними и после перерыва «Нефтехимик» продолжил мощные атаки в казанские ворота.



Третий период нижнекамцы начинают с серии ярких и острых атак на ворота «Ак Барса. Команды показывали обоюдо острую игру, которая большую часть периода прошла в средней зоне. За 20 минут третьего периода «Ак Барс» и «Нефтехимик» показали по несколько опасных моментов, но ни один из них не смогли реализовать.



Безголевой третий период по количеству опасных моментов нельзя записать на счет обеих команд. Игра без сильных позиционных атак сопровождает остаток матча. Несмотря на удаление игрока «Ак Барса» Вадима Шипачева под занавес третьего периода, гостям не удалось реазиловать большинство и поразить ворота Казани. И в формате «5 на 4», и «6 на 4» ворота Тимура Билялова остались не тронуты.

Барсы всухую забрали «татарстанское дерби» и досрочно вышли в плей-офф Кубка Гагарина. Но и «Нефтехимик» сохранил за собой шансы посоревноваться за главный трофей КХЛ. Поражение нижнекамцев оставило команду на девятой строчке Восточной конференции лиги.

Следующий матч подопечные Зинэтулы Билялетдинова проведут против лидера лиги — магнитогорского «Металлурга», 15 февраля встреча пройдет в Казани.

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