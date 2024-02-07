«Получается либо Queen, либо «Симона», либо Бруно Марс!»

В культурном центре «Сайдаш» слушали новые песни от лаборатории творческого объединения «Калеб»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов. Миляуша Таминдарова

В начале недели в КЦ «Сайдаш» слушали новые песни от участников лаборатории «Безнең җыр» («Наша песня»), организованной объединением «Калеб». В первую очередь оценивали и давали советы эксперты, среди которых пальму первенства захватила и не отпускала руководитель и дирижер камерного хора РТ Миляуша Таминдарова, которую заботил и диапазон вокалистов, и подача, и «сценабельность».

Вторая лаборатория

Итоги первой лаборатории объединение «Калеб», которое в конце прошлого года отметило 10-летие, представило 1 октября 2020-го в филармонии. Начиналась она в мае 2019 года, когда композиторы и поэты, многие из которых ранее участвовали в других мероприятиях «Калеба», пришли в Кариевский театр, чтобы послушать сначала стихотворца Разиля Валеева, а потом песенника Резеду Ахиярову. После путем жребия их разбили на тройки, получилось всего 18 компаний, каждая из которых должна была написать за 10 дней песню.

В итоге получилось 32 песни, слушало их большое жюри в театре имени Кариева, 19 было отобрано, еще за одну голосовали на сайте «Интертат». Певец Георгий Ибушев тогда отметил, что «все песни одинаковые, песни должны околдовывать и не отпускать, здесь я таких не заметил». Сразу скажем, что услышанные вчера композиции порой сильно отличались по подаче, стилистике, аранжировке.

Это второе прослушивание второй лаборатории, которая началась с жеребьевки в сентябре 2023-го. Участвуют 16 команд. На первом прослушивании отдельные из сегодняшних песен уже звучали, эксперты им дали немало советов, сегодня они будут спеты-сыграны иначе, объясняет начальник отдела по реализации национальной политики в области языковой культуры аппарата исполкома Айсылу Лерон. Некоторые песни звучат впервые. Четыре песни уже прошли в финал.

Песни исполнялись на втором этаже, на фоне знаменитого витража. Кто-то пел под пиано, кто-то включал демоверсию аранжировки, одну песню спели под гитару. Иногда концерт прерывали объявления о припаркованных автомобилях.

Азат Каримов. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Надо Гульназ пропустить вперед»

Приехавшая из Челнов композитор и исполнитель Гульназ Закирова решила после первого прослушивания спеть песню «Ярату яктысы» («Свет любви») на стихи Лилии Гибадуллиной сама вместе с Алмасом Хусаиновым.

Поэт Рамис Аймет очевидно многое сказал уже на первом прослушивании, поэтому его комментарии в основном поясняли, почему ему нравится та или иная песня. Про «Ярату яктысы» он высказался так:

— С одной стороны, написано про любовь, на обычную тему, но Лилия Гибадуллина ее подняла на уровень поэзии, обогатила.

Певица и актриса Зульфия Авзалова также больше хвалила, чем критиковала.

А вот Миляуша Таминдарова каждую песню разбирала. Возможно, порой не хватало полного погружения в текст, но советы она давала, конечно, дельные. К примеру, Закирову она похвалила за тембр, но посоветовала поменять мелодию, чтобы она звучала повыше, без баритональных нот.

— А когда вы поете дуэтом, сделайте свой голос на терцию выше, чтобы вы всегда звучали выше тенора, — добавила Таминдарова. — У Алмаса тембр насыщенный, такой сольный, а здесь надо Гульназ пропустить вперед.

Следующей прозвучала еще одна композиция от Гульназ Закировой и Лилии Гибадуллиной: актриса Алсу Файзуллина сымпровизировала, превратив во время исполнения песни «Балам» («Дитя») свой шарф в ребенка. Похвалив Кариевский театр, Таминдарова выдала настоящий вокальный урок: низкие неудобные ноты надо подавать активно, дыханием, поскольку высокие и так поют громко, а их надо бы смягчать. Миляуша апа тут же продемонстрировала технику.

Айгуль Гардисламова и Айдар Ниязов. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Даешь «Любэ»!

Певец Азат Каримов, исполнявший новую композицию «Егет җыры» («Песня парня») от поэта Гулюсы Батталовой и композитора Ильдара Камалова, вышел, что называется, в домашнем — в спортивном костюме, украшенном цветами татарстанского флага. Его песня явно просилась в репертуар «Любэ», так что эксперты тут же решили, что должно звучать как «Комбат», причем с мужским хором.

Песню «Мин татар» («Я — татарин») спел Рустем Насибуллин, ставший героем Татнета с гимном «Бетмибез», и исполнил он этот серьезный текст со всей ответственностью. По словам, полным гражданского лиризма, было понятно, что написал текст Фаниль Гилязов.

Музыка Лилии Исхаковой прозвучала несколько в стиле джаза, так что эксперты стали обсуждать, не стоит ли поменять ее характер, и, вообще, где-то эта мелодия уже звучала. Композитор Миляуша Хайруллина для эксперимента даже села за рояль и выдала марш, что, вероятно, звучала аутентичнее, но еще скучнее.

Айгуль Гардисламова чувственным голосом «вытащила» песню «Тормыш матур» («Жизнь прекрасна»), правда, даже ей не давались верхние ноты, сочиненные сибирским самородком Айдаром Ниязовым на слова Булата Ибрагимова. По совету Таминдаровой припев попробовали спеть академично, потом начали снижать тональность.



После этого руководитель хора спела отрывок из хабанеры «Кармен» — «У любви, как у пташки крылья» — мол, вот как Бизе чувствовал структуру голоса!

Как признались некоторые авторы, песни они сочиняли, не видя друг друга, дистанционно. А ведь поэтов у нас не учат писать песни. Как и композиторов.

Татьяна Ефремова. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прог-рок про овощи

Один из новых героев качественной эстрады, звезда оперы «Кара пулат» Ильгиз Мухутдинов пришел на прослушивание с минусом еще одной прифанкованной песни «Бу дөньяда бар да гади» («В этом мире все просто»).

После первого прослушивания он с поэтом Эльмирой Жалиловой и Лейсан Абдуллиной еще над ней поработали, изменили ее. Как цитата в ней звучит кусочек из известного детского хита «Бәйрәм бүген» («Сегодня праздник»). Мухутдинов тут же объяснил, почему:

— Не надо забывать старые песни, а где вы эту песню услышите — только в детском саду. А сюда мы добавим свою душу, сделаем такую отсылку.

— Мы как не меняли ее в груве, получается либо Queen, либо «Симона», либо Бруно Марс — посетовал Мухутдинов после исполнения. А после было решено, что на сцене не обойтись без барабанов.

Пиком прослушиваний стало исполнение Алиной Шарипжановой песни «Сөмбелә» («Сюмбеля»). Стихи Рузаля Мухамметшина переложил в песню Айдар Абдрахимов. Он гитарист, при этом сейчас активно играет концерты с тюркскими инструментами, в частности с сазом. Получилась у них почти рок-опера в несколько минут, с постоянными сменами настроения, ритма. Предполагается, что строчки с перечислением овощей будет петь детский хор.

Гузель Сагитова и Зульфия Авзалова. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

После песни «Гаиләм» («Моя семья») Сюмбель Киямовой (стихи Дании Нагим, музыка Миляуши Хайруллиной), которая подтвердила, что Миляуша растет в статусе талантливого молодого композитора республика, настал черед Эльмира Низамова, который с Йолдыз Миннуллиной буквально только что сочинил песню «Композитор егеткә» («Парню композитору»). Получился слегка рок-н-ролльный номер с элементами кабаре от Татьяны Ефремовой. Восхищенная Таминдарова предложила отдать песню Ильгизу Шайхразиеву, но ей тут же сообщили, что это будет слишком смело.

В любом случае у авторов еще есть время переделать буквально все. Также за кадром остались три песни, одну должна петь Эльмира Калимуллина. Их будут оценивать, видимо, в онлайн-формате. Ожидается, что авторы подготовят не только ноты, но и плейбеки, чтобы с оркестром 28 мая в Татарской филармонии на гала-концерте все произведения прозвучали максимально мощно.