10 лет назад в Сочи стартовала Олимпиада

Возвращаемся во времена, когда мы сказку сделали былью

Фото: realnoevremya.ru/Михаил Козловский

7 февраля 2014 года стартовали «Зимние. Жаркие. Твои» Олимпийские игры в Сочи. Это был второй крупномасштабный проект, который охватил всю Россию, по строительству практически с нуля спортивной и административной инфраструктуры перед летней Универсиадой-2103 в Казани, собственно Сочи и чемпионатом мира по футболу-2018. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает о событиях тех лет.

Первой испытала свои силы Москва

Конец нулевых — начало десятых годов 21-го века — это время заявок России на проведение крупнейших спортивных событий. Началось с робкой попытки предложить кандидатуру Москвы на проведение летней Олимпиады 2012 года. Поскольку кандидатуру хозяина Игр отбирают за 7 лет до самого старта, то безоговорочное поражение Москвы пришлось на июль 2005 года. Объективно говоря, у Москвы на тот момент не было шансов не только против победившего Лондона. Столица России уступила и вышедшему в финал выборов Парижу, а также Мадриду и Нью-Йорку, которые вышли из пятерки претендентов во второй круг. Любопытно, что из городов-кандидатов только Париж сумел добиться цели и этим летом примет Олимпиаду. Мадрид успел проиграть выборы ОИ-2016 его хозяину Рио-де-Жанейро, правда, опередив Токио, который провел Олимпиаду-2020. Надо ли говорить, что и ему настойчивый, но невезучий Мадрид тоже уступил.

Вскоре Россия ввязалась в борьбу за право проведения Зимней Олимпиады 2014 года, и в июле 2006-го была зарегистрирована в числе трех основных кандидатов — всем известного Зальцбурга, малоизвестного Пхенчхана и субтропического Сочи, где Россия предложила провести Зимнюю Олимпиаду.

realnoevremya.ru/Михаил Козловский

Надо заметить, что возможность покататься на коньках в купальнике в Советском Союзе осуществлялась на всемирно известном катке «Медео», о чем восторженно рассказывал вашему корреспонденту бывший тренер казанской «Ракеты» (ныне «Динамо-Ак Барс») Александр Теняков. Все просто: высокогорный каток «Медео», что близ Алма-Аты, находится в ущелье, сохранявшем оптимальный уровень солнечной радиации, невысокое атмосферное давление и слабый ветер. Искусственный лед держался 8 месяцев в году, за исключением летнего периода, но уже весной и ранней осенью скудно одетые девушки на коньках радовали внешним видом представителей мужского пола. Только одна закавыка: искусственный каток «Медео» был построен в 1972 году в Советском Казахстане, затерявшись среди других объектов крупного строительства тех лет, включая целые города. А с развалом СССР большие стройки, казалось бы, канули в прошлое, и те же конькобежцы получили крытый стадион в Москве только в 2004 году, где год спустя провели чемпионат мира по конькобежному спорту. Правда, к тому времени весь конькобежный мир уже 17 лет как перешел под крышу, начиная с канадского «Сэддлдома», построенного к Зимней Олимпиаде 1988 года.

Кстати, Алма-Ата также была в расширенном списке претендентов на проведение Олимпиады в 2014-м, а затем оказалась в финале перед выборами Олимпиады 2022-го, которые достались в итоге Пекину.

В день женской лыжной эстафеты — 19 градусов тепла

Помимо того что сама погода, казалось бы, не располагала к проведению Зимней Олимпиады в Сочи (в результате самой низкой температурой в феврале 2014-го будет 0,5 градуса, и то плюсовые), в субботу, 15 февраля, столбик температуры поднялся аж до 19 градусов. До купальников и топиков дело не дошло, но отдельные участницы женской лыжной эстафеты 4 по 5 километров вышли на трассу в майках с короткими рукавами. Сборная России с казаночкой Натальей Жуковой, показавшей лучшее время из всего квартета, финишировала тогда шестой, и это было лучшее достижение татарстанских олимпийцев в Сочи.

Но мы забежали вперед, а нам нужно открутить время назад, на 4 июля 2007-го, когда в Гватемале, во время сессии МОК состоялись выборы из трех кандидатов — Зальцбург, Пхенчхан и Сочи. 2007 год был омрачен, как тогда казалось, зимним поражением Казани на выборах хозяйки летней Универсиады, которые состоялись в январе в итальянском Турине на сессии ФИСУ. Главным конкурентом тогда оказалась польская Познань, а победил малоизвестный Шэньчжень, 17-миллионный город-новодел Китая, начавший свою историю в 1979 году, когда в Казани уже был зарегистрирован миллионный житель. Вот и у Сочи, казалось бы, в конкурентах должен был числиться Зальцбург, но он провалился уже в первом раунде выборов, и главным соперником Сочи стал загадочный Пхенчхан. Это было время, когда Азия начинала теснить Европу и Америку в плане проведения крупномасштабных спортивных событий, начиная с Зимней Олимпиады 1998 года в Нагано, чемпионата мира по футболу 2002 года, продолжая летней Олимпиадой в Пекине-2008 и зимней Универсиадой в Харбине-2009.

Заявочные комитеты Казани и Сочи объединяли две легендарные фигуры: Шамиль Тарпищев, с которым Казань сдружилась еще в начале нулевых, когда Казань стала одним из первых городов, куда Шамиль Анвярович привез только что завоеванный Кубок Дэвиса-2002. Федеральный министр спорта Вячеслав Фетисов стал большим другом тогдашнего министра спорта Татарстана Марата Бариева, поскольку республика очень выручила первого с проведением Первой летней спартакиады учащихся 2003 года. Плюс председатель Оргкомитета Универсиады Игорь Шувалов, гимнастка Алина Кабаева, которая на тот момент была депутатом Госдумы РФ от Татарстана, нынешний министр спорта Олег Матыцин «и другие официальные лица». Оргкомитет «Сочи-2014» в этом плане выглядел гораздо более представительным.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«В Сочи царила атмосфера России, которая зажата между Абхазией и Украиной»

Правда, был еще один человек, который связывал Казань-2011 и Сочи-2014, на тот момент вице-президент Европейского олимпийского комитета Александр Козловский, рассказавший моей коллеге Наталье Беспаловой в интервью, которое в итоге не увидело свет, много любопытного.

— Мне нравилось, как работал заявочный комитет сочинской Олимпиады. Там были очень профессиональные менеджеры, которые, хоть ничего и не понимали в спорте, свое дело хорошо знали. Но я не понимаю, почему оргкомитет сочинской Олимпиады до сих пор сидит в Москве. Сочи — это провинциальный город. В Сочи надо создавать соответствующую обстановку, дух, хоть провинциального, но все-таки лоска. А там до сих пор царит атмосфера России, которая зажата между Абхазией и Украиной, с какой-то непонятной культурой. Это все еще жуткий транспорт, нашествие ларьков… Я там жил в хорошей гостинице, но в которой, к сожалению, не было гостеприимства, ненавязчивого, но качественного сервиса. Всему этому персонал надо обучать, это надо объяснять. И этим должен заниматься оргкомитет Олимпиады.

Я не понимаю, как можно так строить олимпийские объекты. Почему у нас Иван Корнилович Козюля при подготовке московской Олимпиады-80 один справлялся со всеми олимпийскими стройками в Москве, Ленинграде, Минске, Таллине и Киеве? А тут трое руководителей поменялось, стройке конца-краю нет, а уже сколько денег ушло!».

Любопытным замечанием будет то, что с победы заявки Сочи в 2007-м до проведения самой Олимпиады поменялось «примерно все». Президент МОК, бельгиец Жак Рогге, ушел со своего поста в сентябре 2013-го, уступив свое место немцу Томасу Баху. Одним из тех, о ком говорит, не переходя на личности, Козловский, был мэр Сочи Виктор Колодяжный, который стал вторым из четверых руководителей Госкорпорации «Олимпстрой». При этом в архивах сохранилась любопытная фотография, на которой руководитель оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко рассказывает о предстоящем грандиозном строительстве VIP-делегации во главе с тогдашним президентом страны Дмитрием Медведевым, Колодяжным и первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, который примеривал масштабы предстоящего сочинского строительства на казанское.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подготовка к Олимпиаде велась на фоне подготовки к Универсиаде и Мундиалю

Тут надо уточнить, что часть черкесских активистов была против Олимпиады в Сочи еще на момент идеи, обращаясь к МОК с предложением исключить город из числа претендентов, а уже при строительстве спортивных объектов свое несогласие выразили представители национального движения адыгов.

Великая фигуристка прошлого, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина в эксклюзивном интервью вашему корреспонденту, рассказывала о мотивации принятия в 2013 году закона о запрете гей-пропаганды, напрямую связанного... со строительством олимпийских объектов, сказав, что «мы ожидали перед Олимпиадой сильнейшего наезда из, скажем так, мирового закулисья, связанного со строительством олимпийских объектов на Красной Поляне. К моменту Олимпиады прошло бы 150 лет со дня годовщины Кавказской войны 1864 года, после которой множество горцев покинули Россию. В мировых СМИ можно было ожидать поднятие межнациональных вопросов, очень трепетных для России, но мы их чуточку перехитрили. Госдума приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма, который все тут же кинулись обсуждать. Тем самым было отвлечено внимание от межнациональных вопросов, особенно связанных с Кавказом, которые для России куда болезненнее, чем вопросы гомосексуализма».

Министра спорта Вячеслава Фетисова в 2008 году сменил Виталий Мутко, войдя в новый кабинет министров, сформированный уже при президенте Медведеве. И при нем, в декабре 2010 года, будет одержана очередная победа в заявочной компании России по проведению чемпионата мира 2018 года по футболу. То есть подготовка к Сочинской Олимпиаде, которая велась абсолютно с нуля, проходила на фоне подготовки Казани к летней Универсиаде, а девяти городов России, включая и Казань, и Сочи, — к футбольному мундиалю.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прямо сейчас Сочи и Казань «объединяет» снегопад, но в постсоревновательной судьбе этих городов заметна огромная разница. Если Казань продолжала использовать объекты Универсиады, то Сочи только провел чемпионат мира по санному спорту в 2020 году, чемпионат Европы по шорт-треку в 2016 году, но ЧЕ-2024, который должен был пройти там же в январе. Его перенесли в Польшу. Как и чемпионат мира по бобслею в 2017-м, право на проведение которого отняли на фоне допингового скандала, когда ту же Казань лишили чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров. Поразительно, но тем самым, история брала реванш у победителей, поскольку «казанскую» легкую атлетику провели в Польше, которая проиграла столице Татарстана на выборах хозяйки Универсиады, а бобслей провели в немецком Кенигзее, который планировался в качестве хозяина Олимпиады 2014 года в связке с австрийским Зальцбургом.