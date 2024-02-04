День в истории 4 февраля: основан Facebook*, родился Фадбир Сафин, битва лидеров Единой лиги ВТБ
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 4 февраля 2024 года
4 февраля встретятся лидеры турнирной таблицы Единой лиги ВТБ — казанский УНИКС и московский ЦСКА. Сегодня отмечают Всемирный день борьбы против рака и Международный день человеческого братства. Два года назад в Татарстане учредили республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек-Доброта», 20 лет назад основана социальная сеть Facebook*, 200 лет назад американский изобретатель и бизнесмен Чарльз Гудрич в Бостоне представил резиновые галоши. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Единая лига ВТБ — казанский УНИКС против московского ЦСКА.
Кто родился: Климент Ворошилов и Фадбир Сафин
- 1881 — один из первых маршалов Советского Союза Климент Ворошилов (скончался 2 декабря 1969 года).
- 1881 — советский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей русского кинематографа Яков Протазанов (скончался 8 августа 1945 года).
- 1950 — генеральный директор фонда строительства мечети «Кул-Шариф» в 1996—2001 годах, депутат Государственного совета РТ шестого созыва Фадбир Сафин.
Кто скончался: Адольф Сакс и Николай Попов
- 1694 — русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I Наталья Нарышкина (родилась 1 сентября 1651 года).
- 1894 — бельгийский дирижер, изобретатель саксофона и саксгорна Адольф Сакс (родился 6 ноября 1814 года).
- 2008 — генеральный конструктор ОАО «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (КБ «Спецмаш»), создатель танка Т-80 Николай Попов (родился 14 декабря 1931 года).
Праздники: День борьбы с раком и День человеческого братства
- Всемирный день борьбы против рака. Организуется Международным противораковым союзом с 2005 года.
- Международный день человеческого братства. Его учредила Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря 2020 года. Дата выбрана в связи с тем, что 4 февраля 2019 года в ходе встречи Папы римского Франциска II и Верховного имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба был подписан документ «Человеческое братство во имя мира во всем мире и совместной жизни».
События в истории: Джордж Вашингтон стал первым президентом США, в Курске заработала первая в России ветроэлектростанция
- 1719 — Петр I подписал указ о проведении первой подушной переписи населения Российской империи.
- 1722 — Петр I учредил «Табель о рангах». Это таблица, которая содержит перечень соответствий между военными, гражданскими и придворными чинами, ранжированными по 14 классам.
- 1789 — коллегия выборщиков избрала Джорджа Вашингтона первым президентом США. Он стал единственным президентом в истории Америки, избранным единогласно.
- 1824 — американский изобретатель и бизнесмен Чарльз Гудрич в Бостоне представил резиновые галоши.
- 1857 — на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения «неандертальцем».
- 1931 — в Курске заработала первая в России ветроэлектростанция.
- 1932 — открылись III зимние Олимпийские игры в американском Лейк-Плэсиде.
- 1939 — указом Президиума Верховного Совета СССР Тамбовская область была разделена и образована Пензенская область.
- 1944 — вышел в свет The Journal of Experimental Medicine со статьей, в которой доказывалось, что ДНК является носителем наследственной информации.
- 1945 — в Ливадийском дворце открылась Крымская (Ялтинская) конференция. Вторая по счету многосторонняя встреча лидеров союзных государств антигитлеровской коалиции —председателя СНК СССР Иосифа Сталина, американского президента Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.
- 1970 — основан город Припять. Сейчас заброшен из-за аварии на Чернобыльской АЭС.
- 1976 — открылись XII зимние Олимпийские игры в австрийском Инсбруке.
- 1990 — в Москве состоялась 300-тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ. Главным лозунгом стало требование отменить 6-ю статью Конституции СССР — о руководящей роли КПСС.
- 1998 — создан Свияжский природный заказник.
- 2004 — основана социальная сеть Facebook*. Ее создали Марк Цукерберг и его соседи по комнате во время обучения в Гарвардском университете Эдуардо Саверин, Дастин Московиц и Крис Хьюз.
- 2017 — в Казани открылся визовый центр Испании. Недавно стало известно, что он возобновит свою работу, приостановленную из-за санкций.
- 2020 — президент России Владимир Путин поддержал идею создания суперкомпьютера в Казани и других городах России.
- 2022 — открылись XXIV зимние Олимпийские игры в китайском Пекине. Столица Китая стала первым городом мира, который принимал и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.
- 2022 — в Татарстане учредили республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек-Доброта».
- 2023 — в Казани открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, командиру 38-й стрелковой дивизии генерал-лейтенанту Гани Сафиуллину. Рустам Минниханов отметил, что мемориальная доска — это дань уважения и народной любви. Глава республики также отметил, что в селе Иске-Кишит Арского района открыт музейный комплекс, посвященный герою. Кроме того, его именем названы улицы в Казани и в Арском районе, а также Татарстанский кадетский корпус ПФО в Нижнекамске.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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