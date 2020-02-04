Путин поддержал идею создания суперкомпьютера в Казани и других городах России

Первый заместитель директора института вычислительных технологий СО РАН Андрей Юрченко предложил развивать сеть мощных суперкомпьютерных центров и фабрик данных в Казани и других городах России. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Череповце поддержал идею.

«С нашей точки зрения, будет правильно развить сеть достаточно мощных суперкомпьютерных центров, чтобы они размещались не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в Казани, во Владивостоке. Безусловно, необходимы центры не только супермощные, но и второго уровня, как мы их называем. Они тоже должны находиться в том числе в регионах: Томск, Тюмень нуждаются в таких центрах, Хабаровск, Екатеринбург. Такие центры могут стать базой, основой для создания в том числе сетей «фабрик данных», — сказал Юрченко.

Путин предложение одобрил и отметил, что в России необходимы не только суперкомпьютерные центры в регионах, но и системы связи между ними, а также создание сети фабрик данных, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Сбербанк создал суперкомпьютер, который, по заявлению представителей кредитной организации, является самым мощным в России. Устройство называется Christofari в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари. Оно разработано компанией SberCloud совместно с американской технологической компанией NVIDIA. Его производительность в проведенных тестах достигла 6,7 петафлопса.