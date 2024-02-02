Ржавые коньки, плохой лед: что думают казанцы о самых популярных катках города

Каждую зиму хотя бы один раз обязательно нужно сходить на каток. Однако почему-то некоторые посетители, а то и большинство остаются недовольными своим досугом. То лед неровный, то незаточенные коньки, то оплата только наличными — у всех свои причины. Читатели «Реального времени» поделились своими впечатлениями о катках Казани. «Трудовые резервы», Кремлевская набережная, каток в парке «Черное озеро».

В чем проблема казанских катков?

После открытия катки часто начинают постепенно «проваливаться» по качеству. Особенно это касается популярных мест развлечения. Причины этого могут быть разными: сами посетители пользуются услугами катков не так бережно, как могли бы, или сотрудники прокатов не следят за качеством. Для многих популярных катков Казани основная проблема — это лед. Неровное покрытие может спокойно стать причиной падений и травм. Незаточенные коньки также могут стать травмоопасными для пользователей. Что думают посетители казанских катков об этих местах досуга — в подборке «Реального времени».

«Трудовые резервы»

«Трудовые резервы» поразили посетителей своим качеством. «Сырые и тупые коньки, лед в трещинах» — самые частые отзывы в интернете. Один из самых неприятных для гостей фактов о катке — это ржавые лезвия коньков и бесконечные очереди.

Общий рейтинг в «Яндекс.Картах»: 4,6/5

Отрицательно:

— плохой лед

— незаточенные коньки

— оплата только наличными

— грубый персонал

— платная парковка

— платная заточка коньков

Положительно :

— большой стадион

— Каждый год хожу на каток на «Трудовые резервы», надеясь, что будет лучше предыдущего года. Как итог — лед такой же плохой: со сколами и буграми. Ощущение, что его не чистят и не ровняют, кататься невозможно. Хотя если брать их коньки в прокат, то все вопросы отпадают, ощущение, что их не точат, они и портят лед. А если и отдавать на заточку, то за свой счет. Это мы и в аренду берем, и за заточку платить должны, а за лед платить еще не надо? И несмотря на плохой лед, очереди дикие, как-то простояла час в очереди только на вход на сами «Трудовые». Взяла коньки, время уже начало идти, но на лед пройти смогла только спустя полчаса. Ужасно! — поделилась своим мнением читательница «Реального времени» Мария.

— Первый раз была на «Трудовых резервах» и просто осталась в шоке. Коньки не заточены, у подруги они вообще ржавые. Лед весь в трещинах и сколах. Персонал на прокате зачем-то грубит. Попросили размеры свои, а когда сотрудница отошла, сказала, что они маломерят, и подруга попросила другой размер, на что мы услышали ответ: «Обязательно надо было говорить, когда я уже принесла?» Потом она с недовольным видом забрала коньки и принесла другие, как раз они и были ржавыми. Перед нами стояли парни, они также пожаловались на ржавчину, на что сотрудница ответила, что все хорошо и ничего не будет. Мало того что мы отстояли очередь, так еще переживали за оплату, потому что наличных не было, а перед нами молодые люди расплачивались ими. Но терминал у них есть, и нам его достали. Снега на льду было мало, но качество льда оставляет желать лучшего, — поделилась с нами еще одна посетительница катка.



Кремлевская набережная

«Лед некачественный, кататься страшно, со своими коньками 200 рублей — дорого» — одни из распространенных отзывов в интернете. Но есть и те посетители, которым все понравилось. Конечно, на проведение досуга влияет не только качество, но и атмосфера места. Об этом также пишут в отзывах.

Общий рейтинг в «Яндекс.Картах» 4,1/5

Отрицательно:

— плохой лед

— не убран снег

Положительно:

— Заточены коньки

— Красиво украшено

— В центре недавно была, [каток] не чищен, но коньки хорошо наточены или мне такие попались. Кататься по всей набережной не получилось, так как там посередине где-то завалено сугробами. Их, конечно, можно перейти, но нормально не покатаешься. Оплата только наличными, и даже пятиминутное опоздание оплачивается как дополнительный час. Была поздно: с 9 до 10. Людей было не так много, — поделилась с «Реальным временем» впечатлениями Ульяна.



Каток в парке «Черное озеро»

Отзывы на этот каток куда лучше, чем на предыдущие. Чаще посетители здесь получают положительные эмоции, нежели негативный опыт. Бывают, однако, отзывы и о некачественном льде, но, вероятно, посетители пришли на каток перед техническим перерывом или ближе к концу дня. Некоторые гости катка жалуются на грубость со стороны персонала: упоминают в отзывах, что после заданного вопроса можно получить смешок.

Общий рейтинг в «Яндекс.Картах»: 4,9/5

Отрицательно:

— грубый персонал

Положительно:

— атмосферно

— хороший лед

— новые коньки

— заточенные коньки

— есть оплата по карте

— Казалось бы, каток в центре города должен выглядеть прилично. Наверное, из-за обилия туристов в этом месте есть очереди, но они, конечно, не такие большие, как на «Трудовых». Лед плохой, как и на «Трудовых резервах», но уже лучше: нет трещин, есть только бугры в центре и с краю. Коньки получше, чем в других прокатах, но такие же тупые, — рассказала посетительница катка.

Зимой катки становятся одним из важных элементов народного досуга. И именно поэтому посетители и руководство должны следить за порядком, чтобы в будущем не допустить страшных последствий и ситуаций.

