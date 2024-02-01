«Мы видим, как меняется производство»: на НКНХ презентовали первую инструментальную мастерскую

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На нижнекамском предприятии СИБУРа открылась новая инструментальная мастерская — первая «ласточка», как ее ласково называют сами нефтехимики, запущенная в ходе масштабной модернизации ремонтного производства. В мастерской создали необходимые условия для безопасной, эффективной и оперативной работы: оснастили инструментами, оборудовали комфортные рабочие места. Кроме этого, на предприятии закупили передвижные мобильные мастерские и инструментальные комплексы для ремонтных работ на отдаленных участках. Подробнее — в материале «Реального времени».

«На работу стало приятней приходить»

Современно, практично, безопасно, чисто и уютно — так можно охарактеризовать новую инструментальную мастерскую на «Нижнекамскнефтехиме». Здесь под одной крышей разместились слесари, электрики и киповцы. У каждого свое оборудованное рабочее место, инструменты и зона ответственности.

Марс Габидуллин: «Слесари сейчас работают в хороших условиях — это большая работа СИБУРа». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Слесарь по ремонту Марс Габидуллин работает на предприятии более 40 лет, 30 из которых — в этом цеху. Таких глобальных изменений в лучшую сторону, признается Марс, не было давно.

— Мы видим, как меняется производство. Это очень важно. Слесари сейчас работают в хороших условиях. Это большая работа СИБУРа, в первую очередь направленная на заботу о сотрудниках. Для нас были закуплены новые инструменты. Все они подписаны, никто другой их уже не возьмет. В помещении чистота, порядок. Создаются достойные рабочие места, подтянется и молодежь, — говорит Марс Габидуллин.

Помимо проведенного ремонта, для мастерской закуплены новые инструменты и оборудование. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

С ним согласен и электромонтер по ремонту и обслуживанию инструментальной мастерской Андрей Костромин: «До этого я работал в соседнем здании, где не было ремонта уже много лет. Здесь мне все нравится. Чистота, порядок. У меня два рабочих стола. Один для механической работы, другой — для электрической. Нам также закупили новый микрометр, мультиметр, измерительные приборы. На работу стало приятней приходить».

Сейчас сотрудники инструментальной мастерской активно осваивают новую систему 5С. Она помогает эффективно организовать рабочее место, повысить управляемость рабочей зоны и культуру производства.

Мастерская специализируется на мелко-срочном ремонте. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Наша мастерская специализируется на мелко-срочном ремонте не слишком габаритных узлов и оборудования. Основные работы ведутся в цехе выделения, где агрегаты очень крупные. Сюда мы привозим отдельные узлы, насосы, редукторы. Мы давно ждали открытия новой мастерской. Во-первых, это безопасность. Здесь мы используем только сертифицированные исправные инструменты. Во-вторых, эффективность — не надо бегать, искать приспособления, все рядом, под рукой. В-третьих, вовлеченность людей — это тоже немало важно. Работа в таких условиях резко повышает эффективность труда, — отметил начальник участка Виктор Дорошенко.

Мобильная мастерская и инструментальный комплекс

Получили нефтехимики и новые мобильные мастерские, и инструментальные комплексы. Доехать до места ремонта с необходимым оборудованием и инструментами теперь можно в разы быстрее. До этого бригадам приходилось самостоятельно добираться до ремонтного участка, а устаревшие передвижные инструментальные будки прицеплять к тракторам. На это уходило много времени и сил.

Получили нефтехимики также новые мобильные мастерские и инструментальные комплексы. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Всего предприятие приобрело три передвижных мобильных мастерских.

— Это комплекты оборудования и инструментов на передвижной платформе МАЗа. Мобильная мастерская предназначена для ремонта водоводов. Оснащена верстаком с точильным шлифовальным станком, слесарной мастерской, сварным и газорезательным оборудованием. Ее появление улучшит производительность и эффективность ремонтных работ. Сейчас мы организуем круглосуточное дежурство и всегда сможем оперативно, комфортно и безопасно доехать до места ремонта, — уточняет Азат Сагиров.

Мобильные комплексы на базе высокопроходимого шасси, оснащены всем необходимым для работы оборудованием. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Инструментальный комплекс предназначен для ремонта в «полевых» условиях. В его составе четыре верстака, два станка — точильно-шлифовальный и сверлильный, наборы инструментов первой необходимости для ремонта динамического и статического оборудования. Таких мобильных мастерских приобрели пять.

Мобильные комплексы позволят повысить оперативность реагирования. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Инструментальные комплексы будут размещены на объектах, удаленных от мастерских. Для людей это комфорт, все инструменты имеются. Раньше таких передвижных бытовок не было. Много времени тратили на перемещение персонала, подвоз инструментов. Сейчас существенно вырастет качество и эффективность работ, — отмечает начальник участка Алексей Офицеров.

Шаг за шагом к поставленной цели

Открытие новой инструментальной мастерской, закупка передвижной техники — важная веха в программе масштабной модернизации ремонтного производства, отмечают на предприятии. В ходе работ на месте 50-летнего механического завода появится производство с самым современным компьютеризированным оборудованием. Эта продолжение запущенной СИБУРом в 2021 году трансформации процессов технического обслуживания и ремонтов предприятия.

Павел Охременко: «Мы постепенно модернизируем мастерские, вовлекая в процессы персонал». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Постепенно, согласно дорожной карте, мы модернизируем различные мастерские, параллельно, вовлекая персонал в ремонтные процессы. Ранее похожий проект по модернизации РМЗ был реализован в Тобольске. Сейчас программа действует в Нижнекамске. В этот процесс вовлечены все площадки. Люди из Нижнекамска едут в Тобольск, Казань, обмениваются опытом. Также мы организуем группы, технические советы, где совместно выбираем оборудование, определяем направления и процессы, — говорит Павел Охременко, руководитель службы ремонтного производства ФЭПКЦ.

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По его словам, к концу 2024 года будет модернизирован первый из пяти пролетов здания РМЗ и заработают первые 56 современных станков на участке по ремонту запорно-регулирующей арматуры. Оставшиеся пролеты РМЗ и мастерские второго и третьего этапов модернизации будут запущены в течение 2025 года.

По объему инвестиций и масштабам изменений новый механический завод «Нижнекамскнефтехима» будет превосходить проект в Тобольске. Цеха и мастерские нового ремонтно-механического завода нижнекамского предприятия СИБУРа смогут обеспечить потребности действующих и перспективных производств НКНХ.