«У него был удивительный дар — он абсолютно пробивал экран»

В Казани простились с Эдуардом Хайруллиным

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня в Казани в культурном центре «Сайдаш» прошла церемония прощания с заместителем руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуардом Хайруллиным. Сотни человек пришли поддержать близких журналиста и проводить его в последний путь. О том, как это было, — в материале «Реального времени».

«Я люблю тебя, папа»

Сотни скорбящих, море гвоздик и добрые слова — так Эдуарда Хайруллина провожали в последний путь его коллеги, друзья и родные. Панихида прошла сегодня утром в концертном зале «Сайдаш».

— Мне еще никогда не давалось так тяжело говорить, хотя я никогда не боялась выступлений, но придумывать эпитафию для близкого друга очень тяжело. Я могла написать ему какой угодно текст, но только не этот, — не сдерживая слез, произнесла журналист и близкая подруга Хайруллина Светлана Брайловская.

Она рассказала об энтузиазме и живости умершего, о его любви и открытости ко внешнему миру. Брайловская вспоминала, как за день до смерти принесла Хайруллину документы о его дедушке. Они размышляли о том, как рано он погиб: «Никогда б не могла подумать, что Эдик на следующий день умрет».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Он горел за всех и так быстро сгорел. Я, наверное, одна из немногих, кто не был в него влюблен, хотя была куча поклонниц. Они все просили его телефончик, чтобы с ним познакомиться. Я порой выливала на него ушат холодной воды, чтобы он приходил в себя, а он мне: «Вперед, вперед! Давай-давай-давай!», и все ему нужно было вчера. Прости меня, Эдик, если я тебя чем-то обидела, — закончила Брайловская.

Очень сдержанно вел себя сын Хайруллина Тимур. Успокоив родственников, он вышел на сцену с прощальной речью.

— Мне, конечно, сложно было предположить, что когда-нибудь придется говорить о том, что мой папа умер. Я считаю, главное, что сейчас он запомнился действительно как невероятно светлый человек, что сейчас столько поддержки от вас. Это дает силы, потому что ты понимаешь, что он действительно был уникальным. Я уверен, что он бы не хотел, чтобы мы унывали. Он всегда так говорил: «Уныние — это грех». Всегда учил относиться к жизни с любовью какой-то и любил до последнего, любил детей своих, любил истории, — сказал Тимур.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сын, рассказывая об отце, уверил, что он всегда будет жив в памяти собравшихся:

— Он был светлым и озарял светом всех вокруг. К сожалению, очень многое копил в себе, и на нем это сказалось. Память о нем останется. Да не то что память. Он будет жить во мне сейчас, он живет в протоптанных с ним вместе маршрутах, он живет в наших традициях, он останется для меня живым всегда. Мы все, вся семья, все близкие, не перестанем любить его. Я люблю тебя, папа.

«Он много еще мог и хотел сделать»

Попрощаться с Хайруллиным пришли и его коллеги. Они отметили его незаменимый вклад в культуру и постоянное желание познавать новое.

— Эдуарда Хайруллина я принимал на работу в программу «Город». Он сразу стал знаменитым. У него был удивительный дар — он абсолютно пробивал экран. Ну такой интеллигентный, мягкий, в то же время абсолютно привлекательный. На первом нашем корпоративе я сочинил ему эпиграмму: «Наш Эдуард один таков — любимец женщин и богов». Потому что у него была дикая популярность, невозможная просто. Тем не менее он всегда был ищущим человеком. Потом как-то он ко мне пришел и говорит: «Ну хватит уже мне, я хочу чего-то другого». Потом он уехал, стал собкором, потом много где еще работал. Он всегда находился в творческом поиске. Причем он действительно очень много интересных вещей открыл, в том числе создал фантастический альбом «Свияжск», он там жил неделями. Он снимал зори, снимал закаты. Удивительные фотографии есть. Он открыл тайну Дома Ушковой, он нашел ее могилу, нашел ее фотографию. Он был хранителем этого дома, водил туда экскурсии. Вот не успел я сходить на экскурсию, — вспоминал генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Республики Татарстан Ильшат Аминов в разговоре с корреспондентом «Реального времени». — Он был всегда очень талантливый, очень ищущий, целеустремленный человек, который, казалось, каждый день готов отдаваться какой-то страсти. Страсть к истории Казани, страсть к Свияжску, он всегда ее проявлял. Кстати говоря, мы виделись неделю назад — он был совершенно весел и здоров. Сказал мне: «Столько планов я хочу [претворить в жизнь]. Тут такие интересные факты откопал по истории Казани. Скоро опубликую, вы все ахнете». Так получилось, что он не успел. Любая смерть страшна, но безвременная — это тысячекратно страшнее и больнее.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как рассказала председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева, с Хайруллиным они «время от времени» проводили «журналистские встречи». Незадолго до смерти он успел поделиться с ней своими планами на будущее.

— Во-первых, трудно говорить, потому что Эдик... Очень рано, ну очень рано. Сейчас он так, мне кажется, с огромным интересом, с таким настроением последние фильмы делал свои. Сейчас уже, оглядываясь, думаешь: на самом деле, он торопился. Как будто знал и хотел нам успеть сказать важное об этом городе, о его людях. Как журналист он работал и в пресс-центре президента республики. Но свое творческое открытие, которое было таковым и для него, и для нас, — это, наверное, его серия последних фильмов, которые пополнили наши знания о нашем городе, о его истории, о людях, которые жили в этом городе и делали его лучше, красивее и оставили нам такое наследие, — рассказала Валеева корреспонденту «Реального времени». — У нас была традиция время от времени, такая журналистская встреча, просто посидеть кофе попить, о житии-бытии поговорить. Буквально неделю-полторы назад он заходил, говорил о своих планах. О том, что он еще хочет. Это его очень вдохновляло. У него был такой творческий порыв. Я видела, что ему самому доставляет огромную радость. Даже по тому, как он ходит, рассказывает, видно, что ему это от души интересно. Поэтому он хочет рассказать, чтобы люди об этом знали. Ну он профессионал, интеллигентный человек, обаятельный, который всегда в любом кругу запомнится как человек, с которым всегда было приятно поговорить по душам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Своими воспоминаниями поделился директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин. По его словам, Хайруллин был влюблен в этот город.

— Мы вообще с Эдуардом дружим довольно давно, несколько десятков лет. Когда я стал работать в Свияжске, Эдуард ко мне приезжал, останавливался, жил. Поскольку он в тот момент очень увлекался фотографией, возникла идея сделать фотолетопись Свияжска во время перемен. Причем построенную на личных интервью, на интервью с людьми, на монологах, как он назвал свой альбом. Это характеризует Эдуарда, что он выбрал именно такой подход, такой человеческий, не отстраненную фиксацию каких-то перемен, а через отношение людей к жизни, к тому, что с ними происходит. И конечно, как и многие, Эдуард был влюблен в Свияжск, очень часто там бывал. Я думаю, что большую роль в его жизни, в том, как его восприятие складывалось, играло это место. Жаль, что такие активные, не старые еще люди уходят из жизни. Это, конечно, невосполнимая утрата, безусловно. Притом что Эдуард такой очень большой жизнелюб. Он работал одновременно во многих направлениях. Он занимался Домом Ушковой, занимался какими-то генеалогическими исследованиями, связанными с его семьей. Постоянно какие-то новые идеи возникали. Съездили с ним в Козьмодемьянск года два, наверное, назад. После этого он начал записывать видеоблоги свои, которые сразу стали популярными. Много идей еще обсуждали. Он много еще мог и хотел сделать, но, видимо, оставил это все нам здесь делать, — подчеркнул Силкин.

Фото: bestmuseums.ru

«Всегда нужно жить как последний день»

Известие о неожиданной кончине Эдуарда Хайруллина пришло 14 апреля вечером. Его коллеги сообщили о плохом самочувствии, которое этому предшествовало.

Эдуард Хайруллин — уроженец Казани, родился 28 января 1969 года. Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «социолог, преподаватель общественно-политических дисциплин» (1993 г.). В конце 1980-х работал подсобным рабочим второго разряда на заводе ЭВМ, пока не ушел в армию. В начале 1990-х был представителем акционерной страховой компании «Зилант», а с 1993 года началась его журналистская карьера — он стал корреспондентом, а затем ведущим информационной программы телекомпании «Эфир». С 1995 по 1996 год был заведующим корпунктом региональной корреспондентской сети ИТА в Татарстане ЗАО «Общественное Российское Телевидение». В дальнейшем стал заместителем заведующего Поволжским бюро в Нижегородской области, Татарской, Башкирской, Мордовской, Удмуртской, Марийской и Чувашской республиках дирекции информационных программ региональной корреспондентской сети (г. Нижний Новгород).

С 1997 по 1998 год трудился консультантом по рекламе товарищества с ограниченной ответственностью «Сфинкс», после чего вернулся в журналистику и до 2006 года был собкором, корреспондентом и заведующим корреспондентским пунктом отдела российской и зарубежной корреспонденции Поволжского бюро (г. Нижний Новгород) региональной корреспондентской сети отдела корреспондентской сети Дирекции информационных программ ОАО «Общественное Российское Телевидение».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2006-м несколько месяцев работал креативным директором ООО «Медиа-Профи», после чего его назначили заместителем руководителя представительства Амурской области при президенте России и правительства России.

С 2008 по 2009 год — шеф-редактор и продюсер ООО «Служба новостей «Звезда», г. Москва, затем — исполнительный директор ООО «Медиа-Профи».

С июня 2010 года по декабрь 2015-го он был заместителем руководителя, а затем до декабря 2019 года — руководителем пресс-службы президента Татарстана. С 30 декабря 2019 года был назначен заместителем руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

1 / 41 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Действительный государственный советник РТ 1-го класса. Поощрения и награды: медаль «В память 1000-летия Казани» (2005), Благодарность Президента Республики Татарстан (2013, 2019), памятная медаль «ХХII Олимпийские зимние игры и XI паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи», памятная медаль «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани», медаль «За доблестный труд» (2019).

— Когда он спрашивал про мою любимую книгу, я говорила, что это «Жизнь взаймы» Ремарка, что всегда нужно жить как последний день. Он так и жил, — подчеркнула Светлана Брайловская.

Воспоминания друзей и коллег Эдуарда Хайруллина можно почитать в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».