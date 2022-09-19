День в истории: реконструкция башни Сююмбике в Казани, Хрущев — в США и первый конкурс красоты

Какими событиями в мировой истории известно 19 сентября

Фото: Максим Платонов

19 сентября свой профессиональный праздник отмечают работники ОПК России, создатели отечественного оружия. В мире сегодня — День подражания пиратам. В Японии — День почитания пожилых людей, в Ирландии — День кофе, в США — День путешествующих деловых женщин и День ирисового пудинга. В этот день мусульмане Казани собрали деньги на реконструкцию башни Сююмбике, глава СССР Никита Хрущев впервые побывал в США, где познакомился с Фрэнком Синатрой и Мэрилин Монро. Еще в этот день создали смайлик и провели первый в истории конкурс красоты. Родились 19 сентября писатели Уильям Голдинг и Виктор Ерофеев, борец и олимпийский чемпион Дмитрий Карелин, актер Джереми Айронс. Не стало в этот день 20-го президента США Генри Гарфилда, ученого и изобретателя Константина Циолковского. Об этих и других событиях в истории человечества — в обзоре «Реального времени».

Деньги на ремонт главного символа Казани и большой праздник в честь выборов

19 сентября 1861 года на съезде немецких естествоиспытателей и врачей, состоявшемся в городе Шпейер, казанский профессор химии Александр Бутлеров (в то время ректор Императорского Казанского университета) впервые изложил положения разработанной им теории химического строения. Он предсказал и впервые синтезировал ряд новых соединений. Выступая перед учеными, Бутлеров рассказал, что атомы в мо­ле­ку­лах со­еди­не­ны друг с дру­гом в опре­де­лен­ной по­сле­до­ва­тель­но­сти, а также, что атомы и их груп­пы в мо­ле­ку­ле ока­зы­ва­ют вза­им­ное вли­я­ние друг на друга. По­лу­чив тре­тич­ный бу­ти­ло­вый спирт, он сумел рас­шиф­ро­вать его стро­е­ние и до­ка­зал на­ли­чие у него изо­ме­ров.

Фото wikipedia.org

19 сентября 1907 года мусульманское сообщество Казани собрало почти 7 тысяч рублей в рамках благотворительного сбора — средства пошли на ремонт башни Сююмбике. Когда точно она была возведена, историки спорят по сей день, но в научных кругах все же принято считать, что ее построили в конце XVII века. К началу 20-го столетия впервые обнаружилось, что шпиль отклонился от своей оси почти на два метра. Также при осмотре строения выявили, что начала расходиться и кирпичная кладка в нижней части башни, а это создавало угрозу полностью завалить проезд под ней. Тогда и было решено собрать средства на ее ремонт. Чтобы сохранить один из главных символов Казани, первый ярус башни заковали в металлический обруч. Хотя он и подпортил внешний вид исторического памятника, но позволил какое-то время остановить его разрушение. После этого работы по реконструкции башни Сююмбике проводились неоднократно. А в 1977 и 1985 годах под ее основание залили бетон под давлением, что помогло остановить ее отклонение от оси.



19 сентября 1912 года в городе Петропавловске родился татарский поэт и переводчик Нури Арсланов. Он прошел финскую войну, а во время Великой Отечественной командовал ротой и был награжден боевыми орденами и медалями. Окончив Казанский техникум искусств, до войны он преподавал татарскую литературу и рисование, работал художником-оформителем в городах Средней Азии и Дальнего Востока, затем в газете «Яшь ленинчы» и журнале «Пионер каляме». Вернувшись с фронта, он устроился художником в Татарское книжное издательство и рисовал для страниц газеты «Социалистик Татарстан», заведовал отделом поэзии журнала «Казан утлары». Его рисунки выходили на страницах газеты «Социалистик Татарстан». Первая поэма Арсланова — «Мәхәббәт», опубликованная в самый разгар войны с фашистами в 1942 году, рассказывала о жизнелюбии и духовной силе соотечественников. Свое следующее произведение — «Рус кызы», в 1943 он посвятил подвигу Зои Космодемьянской. Тема войны и подвига народа стала лейтмотивом множества его стихов и поэм. Также он одним из первых татарских поэтов стал писать о труде нефтяников. Помимо написания собственных произведений, он перевел на татарский язык стихи и поэмы Пушкина, Лермонтова, Омара Хайяма, Гете и других великих поэтов. В 1985 году за стихотворный сборник «Волга моя родная сторона» Нури Арсланов был удостоен Госпремии ТАССР им. Тукая.

19 сентября 2021 года «Реальное время» в течение дня вело трансляцию с избирательных участков, где жители республики голосовали за кандидатов в депутаты Госдумы нового, восьмого по счету, созыва. В республике было открыто 2 810 участков, где свой голос могли отдать почти 3 млн татарстанцев. В честь выборов в Казани вечером состоялся большой концерт, на который пригласили российских звезд — группу Uma2rman, Олега Газманова, Мота и «соловья татарской эстрады» Салавата. После их выступлений над столицей республики прогремел большой салют.

Фото: Максим Платонов

Запрет на вывоз культурных ценностей, лагеря для военнопленных и Хрущев в Америке

19 сентября 1918 года Ленин подписал закон запрещающий вывозить за границу предметы особого художественного и исторического значения. Под его действие попали реликвии, вывоз которых «угрожал утратою культурных сокровищ народа». Советское правительство решило издать специальный декрет сразу после громкой истории с попыткой продажи картины из коллекции князей Мещерских, написанной одним из учеников школы Боттичелли, «Мадонна с младенцем». В то время дворяне массово эмигрировали из страны Советов, увозя с собой коллекции художников, редкие книги и прочие предметы исторического наследия. Но «Мадонну» удалось сохранить — сегодня картину можно увидеть в Музее изобразительных искусств им. Пушкина. Однако советское правительство само очень активно нарушало собственный закон — начиная с 1917 года за 6 лет за границу из Зимнего дворца продали бриллианты на 3 тысячи каратов, три пуда золота и 300 пудов серебра. Из Троицкой лавры вывезли на продажу 500 бриллиантов и 150 пудов серебра. Драгоценные камни и металлы вывозили и продавали также из Соловецкого монастыря и Оружейной палаты. Часть Алмазного фонда приобрел английский антиквар Норман Вейс и немецкие коллекционеры — в итоге из почти 300 предметов в фонде осталась только их треть. В 30-е годы 100 шедевров живописи лишился и Эрмитаж.

19 сентября 1939 года в рамках приказа «Об организации лагерей военнопленных» было создано Управление НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных — УПВ. Контролировал работу управления замнаркома внутренних дел СССР комдив В.В. Чернышов, который одновременно был и начальником ГУЛАГа. В 1943 году на территории СССР действовали 35 лагерей для военнопленных, а к лету 1945 года их количество выросло до 206, еще через полгода их стало уже 267. В период с 1945 по1950 годы из СССР было репатриировано свыше 3,3 млн военнопленных бывших вражеских армий, из которых более 2,2 млн — пленные германских войск.

19 сентября 1947 года на экраны советских кинотеатров вышел художественный фильм «Подвиг разведчика», снятый по пьесе М. Маклярского «Подвиг остается неизвестным». Лента рассказывала о советском разведчике, работавшем в немецком тылу под именем Генриха Эккерта. Его реальным прототипом считается Николай Кузнецов. Именно эта кинокартина положила начало соданию образа бесстрашного и благородного разведчика-интеллектуала. Фразы из фильма разобраны на цитаты и ушли в народ — например, двусмысленный тост разведчика Эккерта «За нашу победу!». За первый год проката фильм о подвиге советского шпиона посмотрели более 22 млн зрителей.

Фото wikipedia.org

19 сентября 1959 года во время своего визита в США глава СССР Никита Хрущев произнес легендарную фразу: «Живите себе при капитализме, пусть вам, как говорят, бог помогает... Мы приналяжем, но догоним вас, обгоним и вперед пойдем. Это мое убеждение...». Это был первый визит руководителя КПСС в Штаты, который продлился с 15 по 27 сентября. В Америку Хрущев отправился с целью наладить отношения с президентом США Эйзенхауэром после своих резких выступлений в конце 1958 года по германскому и берлинскому вопросам. За историческим событием следил весь мир. Однако 13-дневное пребывание руководителя СССР в Америке нельзя назвать успешным: стороны не пришли к компромиссу по германскому вопросу, не принесло желаемых результатов и обсуждение торгово-экономических отношений между двумя государствами и ряда других важных вопросов. За время пребывания в США Никита Хрущев вместе с женой посетил киностудию «XX век Фокс», где познакомился с голливудскими звездами Фрэнком Синатрой, Гэри Купером, Мэрилин Монро, Национальный клуб печати в Вашингтоне и Экономический клуб Нью-Йорка, выступил по американскому ТВ, встретился с представителями деловых и общественных кругов. А вот в Диснейленд главу советского государства не пустили, объяснив отказ тем, что спецслужбы Штатов не могут гарантировать его безопасность во время визита в парк развлечений.

Создание «Джоконды» и первого смайлика

19 сентября 1478 года (по некоторым источникам 1503 года) Леонардо Да Винчи завершил работу над своей легендарной и самой загадочной картиной «Мона Лиза». На холсте размером 77 x 53 см он 4 года писал портрет третьей жены богатого флорентийца Франческо Джокондо. Картина получила высокую оценку еще у современников, а слава о «Джоконде» была настолько велика, что о портрете складывались легенды. Но сегодня она считается одной из самых знаменитых картин европейского искусства, а улыбка Моны Лизы стала одной из самых главных загадок картины. Первым о загадочной улыбке Джоконды написал писатель-романтик Теофиль Готье в 1855 году — до этого ее называли лишь приятной. Картина побывала почти во всех частях света — сначала из Италии во Францию ее увез сам автор, потом снова вернулась в Италию, в конце XVIII века оказалась в Лувре и оставалась там до XX века. В 1963 году ее увидели жители США, а в 1974-м — Японии. На «Мону Лизу» не единожды покушались вандалы — ее обливали кислотой, бросали в бесценное творение Леонардо камнем и глиняной чашкой, пытались распылить из баллончика красную краску. Сегодня она является одним из главных достояний Лувра и хранится за пуленепробиваемым стеклом.

Фото loc.gov

19 сентября 1888 года в бельгийском курортном городе Спа прошел первый в истории конкурс красоты. В его финал вышла 21 участница из 350 претенденток, а титул «королевы красоты» и премию 5 тысяч франков получила 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре. Второе место и премия 2 тысячи франков достались фламандке Анжеле Дельрозе, а третье место и 1 тысяча франков — жительнице Вены Мари Стевенс. Жюри конкурса, в которое вошли восемь человек — художники, скульпторы и творческие деятели, отбирало финалисток по фотографиям. Как писал тогда журналист одной из скандинавских газет, «конкурс проходил чрезвычайно скромно. Участницы конкурса должны были оставаться не-известными широкой публике, поэтому жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже». Конкурс длился 12 дней. В СССР первый конкурс красоты состоялся через 100 лет после бельгийского — в 1988 году. Спонсором «Мисс Москва-88» был концерн «Бурда», а победа досталась 16-летней Маше Калининой, которая стала лицом российского журнала Burda moden.

19 сентября 1982 года профессор Скотт Фалман из университета Карнеги-Меллона впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте. Так что это день вполне можно считать днем рождения смайлика — сегодня ему уже 40 лет. За последние 10 лет он превратился в один из главных элементов цифрового общения и стал прародителем почти 1,5 тысячи других смайликов и эмоджи, передающих самые разнообразные эмоции. В прошлом году чаще всего в своих сообщениях люди по всему миру использовали лицо со слезами радости, на втором месте — красное сердце, далее смайлик, который означает «катаюсь по полу от смеха». При этом у россиян самым популярным смайлом в прошлом году стал поднятый вверх большой палец, за ним — смайл «валяюсь по полу от смеха» и на третьем месте по частоте отправок оказалось сердце.