Власти Татарстана утвердили план проведения Года научно-технологического развития
Власти Татарстана утвердили план проведения Года научно-технологического развития в республике. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Алексеем Песошиным.
Всего план включает в себя 131 мероприятие: конференции, конгрессы и форумы, которые будут проводиться как на региональном, так и на федеральном и международном уровнях.
Контроль за его реализацией возложен на вице-премьера республики Лейлу Фазлееву.
2024 год в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития. Решение принято в целях дальнейшего развития науки и техники в регионе, усиления их роли в решении важнейших задач социально-экономического развития региона.
О том, что 2024-й в Татарстане объявляется Годом научно-технологического развития, Рустам Минниханов объявил 14 сентября, оглашая ежегодное послание Государственному совету региона.
Напомним, 2023-й в Татарстане был Годом национальных культур и традиций. Оглашая в октябре 2022 года послание Госсовету республики, Рустам Минниханов заявил, что решение принято с учетом «важности сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также в продолжение Года культурного наследия народов России».
«Реальное время» предлагает вспомнить, чему власти Татарстана посвящали предыдущие годы:
- 2013-й — Год экологической культуры и охраны окружающей среды;
- 2014-й — Год культуры;
- 2015-й — Год парков и скверов;
- 2016-й — Год водоохранных зон;
- 2017-й — Год экологии и общественных пространств;
- 2018-й — Год Льва Толстого;
- 2019-й — Год рабочих профессий;
- 2020-й — Год 100-летия ТАССР;
- 2021-й — Год родных языков и народного единства;
- 2022-й — Год цифровизации.
- 2023-й — Год национальных культур и традиций.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым