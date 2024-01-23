Власти Татарстана утвердили план проведения Года научно-технологического развития

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Татарстана утвердили план проведения Года научно-технологического развития в республике. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Алексеем Песошиным.

Всего план включает в себя 131 мероприятие: конференции, конгрессы и форумы, которые будут проводиться как на региональном, так и на федеральном и международном уровнях.



Контроль за его реализацией возложен на вице-премьера республики Лейлу Фазлееву.

2024 год в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития. Решение принято в целях дальнейшего развития науки и техники в регионе, усиления их роли в решении важнейших задач социально-экономического развития региона.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

О том, что 2024-й в Татарстане объявляется Годом научно-технологического развития, Рустам Минниханов объявил 14 сентября, оглашая ежегодное послание Государственному совету региона.



Напомним, 2023-й в Татарстане был Годом национальных культур и традиций. Оглашая в октябре 2022 года послание Госсовету республики, Рустам Минниханов заявил, что решение принято с учетом «важности сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также в продолжение Года культурного наследия народов России».

«Реальное время» предлагает вспомнить, чему власти Татарстана посвящали предыдущие годы:

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Максим Кокунин