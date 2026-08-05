В Татарстане в июле вырос ипотечный спрос на «вторичку» и снизился на новостройки

Доля ипотек, выданных на готовые дома, составила 20%

Фото: Реальное время

По итогам июля 2026 года доля выданных ипотечных кредитов на новостройки в Татарстане составила 38,3% от общего объема выдач. Причем относительно аналогичного месяца 2025-го данный показатель снизился на 10%, пишет РБК со ссылкой на аналитику «Домклик».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще 26,1% от всех ипотек выдано во втором летнем месяце на вторичное жилье. По сравнению с июлем 2025-го данный показатель вырос на 11,6%.

Доля ипотек, выданных на готовые дома, составила 20% (+1% за год).

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах средняя цена квартиры в новостройке за месяц выросла на 9,7% и достигла 9,5 млн рублей.



Никита Егоров