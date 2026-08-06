Объем просрочек по ипотеке в Татарстане снизился на 9,3% с начала года

Доля просроченной задолженности в общем ипотечном портфеле республики составила 0,26%

Фото: Артем Дергунов

По итогам января — июня 2026 года объем просроченных платежей по ипотеке в Татарстане составил 371 млн рублей. С начала года этот показатель снизился на 9,3%, или на 38 млн рублей, следует из аналитики коллекторского агентства «Долговой консультант».

Доля просрочек в общем ипотечном портфеле Татарстана составила 0,26%. С начала года этот показатель сократился на 0,01%. Для справки: объем общего портфеля в республике по состоянию на 1 июля — 140,3 млрд рублей.

По словам генерального директора агентства «Долговой консультант» Дениса Аксенова, доля просроченной ипотечной задолженности в совокупном портфеле менее чем в 1% не критична.

Ранее был назван размер платежа по ипотеке за самую дорогую и дешевую «гостинку» в Казани.

Никита Егоров