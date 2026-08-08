В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 83% с начала года

Также жилье в этом году получат 641 ребенок-сирота

Фото: Динар Фатыхов

С начала года в Татарстане введено в эксплуатацию порядка 2 млн 618 тысяч кв. м. жилья. Общий план программ строительства выполнен на 83%. Об этом сегодня на совещании в Доме Правительства РТ доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По линии коммерческого строительства сдано 84% от запланированного объема: это 99 многоквартирных домов суммарной площадью 875 тысяч кв. м.

По программе социальной ипотеки годовой план выполнен на 60%. Завершено строительство 34 домов площадью более 90 тысяч кв.м.

По линии индивидуального жилищного строительства сдано 1 млн 652 тысячи кв.м. жилья — 84% от плана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также министр доложил о реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Среди детей-сирот в этом году 641 получатель. На сегодняшний день на 195 жилых помещений заключены два государственных контракта. Жилье, предназначенное для них, расположено в 45 строящихся многоквартирных домах.

Следующая категория — многодетные семьи, имеющие 5 и более детей. На сегодня из 22 сертификатов на получение жилых помещений реализовано 14 на общую площадь 1 тысяча 543 кв. м. Для остальных 8 обладателей сертификатов Государственным жилищным фондом республики ведется подбор жилых помещений.

По категории молодые семьи — 61 получатель, из них средства субсидии использовали 46 семей, остальными семьями продолжается подбор квартир на рынке жилья.

Ранее сообщалось, что в Татарстане к 1 сентября планируют открыть 4 новые школы.

Никита Егоров