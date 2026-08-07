С фасада клубного дома «Авторы на Астрономической» сняли строительную сетку

Горожанам открылась кирпичная кладка ручной формовки

Фото: предоставлено компанией «Авторы»

С фасада клубного дома «Авторы на Астрономической» демонтировали защитную сетку. Впервые с начала строительства горожане могут увидеть ригельный кирпич ручной формовки — материал, который определяет архитектурный характер проекта в историческом центре Казани.

Дом расположен в нескольких минутах ходьбы от кремля, у канала Булак, на границе с Право-Булачной улицей — одной из самых плотных по историческому контексту частей города. Здание строится в диалоге с этой средой: выбор материалов и их фактура — часть архитектурного высказывания, а не только инженерное решение.

Ригельный кирпич ручной формовки — материал, который невозможно тиражировать: каждый элемент имеет собственную неровность, оттенок и фактуру, из-за чего фасад не выглядит как заводской типовой продукт. В сочетании с фальцевой кровлей и перфорированной кирпичной кладкой фасад формирует материальную идентичность дома — ту же логику «Авторы» уже применяли на «Петербургской», где ручная формовка облицовки стала частью узнаваемого почерка застройщика.

Демонтаж сетки — один из этапов строительства дома, рассчитанного на 25 коллекционных квартир площадью от 31 до 117 кв. м с террасами на семи лотах. Срок сдачи — не позднее II квартала 2027 года. Первый этаж отведен под бутики.

«Фасад — это первое, через что дом начинает разговор с городом. Мы намеренно не показывали кладку до последнего этапа монтажа: хотелось, чтобы горожане увидели ее целиком, а не по частям», — комментирует Владимир Михайлов, сооснователь и генеральный директор девелоперской компании «Авторы».

предоставлено компанией «Авторы»

«Авторы» — это застройщик особой недвижимости высокого класса в центральных частях Казани. В коллекции уже пять клубных домов бутик-формата, а в разработке — еще несколько знаковых объектов. Проекты можно встретить в сердце города — на пешеходной ул. Петербургской и Астрономической, в исторической Адмиралтейской слободе на ул. Большой, а также в Авиастроительном районе на ул. Годовикова. Подробнее с ними можно ознакомиться на сайте компании (возрастное ограничение 0+).



Подход «Авторов» — во внимании к деталям и безупречном воплощении замысла. Каждый проект — архитектурное авторское высказывание, сочетающее эстетику, функциональность и индивидуальность. Проекты пропитаны искусством — от селективного аромата до картинной галереи. Премиальное наполнение: лобби с продуманным сервисом, закрытые дворы с вечнозелеными растениями и пространства, где хочется задержаться.

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