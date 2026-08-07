Объем работ стройотрасли Татарстана в этом году достигнет 1,08 трлн рублей

Данные по итогам первого полугодия и задачи на год привел глава Минстроя РТ

Фото: Василя Ширшова

Прогнозный объем работ стройотрасли Татарстана в этом году достигнет 1,08 трлн рублей. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции Минстроя республики по случаю Дня строителя.

— По вводу жилья план на этот год — 3,175 млн кв. м. Такая планка установлена республике Минстроем России. По итогам первого полугодия 2026-го сдали 2,716 млн кв. м, то есть Татарстан идет с превышением плана. Мы на 3-м месте по России после Москвы и МО. Наибольший ввод в Казанской агломерации, — сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Василя Ширшова