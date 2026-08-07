Хуснуллин допустил снижение ввода жилья в России без дополнительных мер

Успех 2025 года закладывался в 2023 году, а результаты 2026-го будут зависеть от действий в 2024-м

Фото: Динар Фатыхов

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин предупредил о возможном снижении ввода в эксплуатацию жилья, если не будут приняты дополнительные меры и не произойдет значительное снижение ключевой ставки.

— Чудес не бывает. Если государство не предпримет никаких действий, а ставка Центробанка не снизится существенно, то мы можем столкнуться с этим, — отметил Хуснуллин, отвечая ТАСС на вопрос о перспективах ввода жилья.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что инвестиционный строительный цикл в среднем длится около трех лет.

— Успех 2025 года закладывался в 2023 году, а результаты 2026-го будут зависеть от действий в 2024-м, когда началось охлаждение ипотеки. Если финансирование и новые проекты сократятся, это скажется и на вводе готового жилья. Если меры не будут приняты сейчас, падение может стать заметным в 2029—2030 годах, — объяснил вице-премьер.

По словам Хуснуллина, в правительстве ставят цель по вводу жилья в 2026 году на уровне 100 млн кв. м. «В 2023 году было около 110 млн, в 2025 году — порядка 108 млн», — добавил он.

Никита Егоров