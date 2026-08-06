Назван размер платежа по ипотеке за самую дорогую и дешевую гостинку в Казани

Разница в платежах превысила 300 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

По состоянию на 6 августа платеж за самую дешевую квартиру-студию на вторичном рынке в Казани, находящуюся в продаже, составит от 21 950 рублей, следует из предложений банков и с учетом объявлений о продажах гостинок, опубликованных на сайтах.

Сумма подсчитана за студию стоимостью 2,15 млн рублей при условии внесения первоначального взноса в 30% (644 тыс. рублей) и сроком на 20 лет по ставке 16,9%. Причем для одобрения такого займа покупателю необходим доход 33,7 тыс. рублей в месяц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свою очередь, платеж за самую дорогую квартиру-студию составит 335,3 тыс. рублей. Это в 15 раз больше, чем платеж по ипотеке за вышеописанный объект.

Во втором случае размер платежа подсчитан за студию, которая стоит 32 млн рублей при условии оформления кредита на те же 20 лет по ставке от 16,9% годовых. При этом покупатель должен внести первоначальный взнос в 9,6 млн рублей и иметь подтвержденный доход от 516 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что Казань заняла 9-е место среди городов-миллионников по темпам роста цен на вторичку в июле.

Никита Егоров