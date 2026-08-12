Татарстан не попал в топ-10 регионов РФ по количеству сел и городов, где строятся МКД

За три месяца республика опустилась на три позиции вниз в данном рейтинге

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане по состоянию на 1 июля насчитывается 16 населенных пунктов, где ведется строительство многоквартирных домов. За последние три месяца данный показатель снизился на 11% (было 18), следует из аналитики ЕРЗ. Для справки: общая площадь возводимых объектов — 3,3 млн кв. м.

Также отмечается, что республика заняла 12-е место среди регионов России по количеству населенных пунктов, где строится МКД. Относительно апреля того года Татарстан опустился на три позиции вниз в данном топе (ранее попал на 9-е место).

скриншот телеграм-канала ЕРЗ.РФ

Лидер — Московская область, где в 111 населенных пунктах ведется строительство многоквартирных домов. Всего в области строится 8,1 млн кв. м жилья.

На второй строчке рейтинга остается Республика Крым, где в 48 населенных пунктах возводятся МКД, а общий объем жилищного строительства в регионе составил 3,2 млн кв. м, а на третьем месте — Ленинградская область (44 НП и 5,1 млн кв. м).

Ранее сообщалось, что объем выданных ипотек в Татарстане вырос почти на 35% за год.

Никита Егоров