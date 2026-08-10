Казанский каменщик представит Татарстан на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии»

Дмитрию Дмитриеву 27 лет, с 2020 года он работает каменщиком в ООО «СК Эллада»

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Казанский строитель Дмитрий Дмитриев представит Татарстан на федеральном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Каменщик». Он пройдет с 8 по 10 сентября в Чебоксарах.

Дмитрию 27 лет. С 2020 года он работает каменщиком в ООО «СК Эллада» — генеральном подрядчике группы компаний «СМУ-88». За пять лет участвовал в строительстве жилых комплексов «Яратам» и «Крыловка Парк», а сейчас трудится на площадке ЖК «Адали».

В конце мая Дмитрий стал победителем регионального этапа конкурса, сумев обойти коллег из других строительных компаний республики. К участию допускались специалисты со стажем не менее трех лет, соответствующие установленным квалификационным требованиям. Конкурсанты выполняли кирпичную кладку, а также отвечали на вопросы по организации строительных работ и требованиям охраны труда.

«Строители — это герои нашего времени. Все зависит от них: дома, в которых мы будем жить; школы, в которых будем учиться; больницы, где будем лечиться. Мне нравится работать на высоте, а моя бригада стала для меня уже второй семьей. Мне кажется, это самое ценное в профессии», — подчеркивает каменщик.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проводится с 2012 года и объединяет представителей наиболее востребованных рабочих специальностей из разных отраслей экономики. С 2025 года он входит в федеральную программу «Человек труда» национального проекта «Кадры».