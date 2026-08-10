Объем выданных ипотек в Татарстане вырос почти на 35% за год

Объем выдач таких кредитов в республике вырос сильнее, чем в целом по России

Фото: Динар Фатыхов

В июне 2026 года объем выданных ипотек в Татарстане составил 67,4 млрд рублей. Это на 12,1% больше, чем было выдано в мае того же года, следует из данных Центробанка. Причем Татарстан стал лидером в Приволжском федеральном округе по объему выданных ипотек за месяц.

Если рассматривать статистику с начала 2026 года, то объемы выданных жилищных кредитов увеличились на 19,2% (в январе выдали ипотек на 54 млрд), а за последние 12 месяцев — на 35% (в июне 2025-го было выдано кредитов на жилье на 49,9 млрд).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом по России банки выдали ипотек на 2,3 трлн рублей в июне. За месяц данный показатель вырос на 8,38%, с начала года — на 23%, а за год — на 27%.

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Никита Егоров