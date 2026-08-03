20% россиян приобрели или сняли помещение для хранения

62% используют кладовые для хранения личных вещей

Фото: Реальное время

По данным опроса, каждый пятый россиянин (20%) уже арендовал или купил помещение для хранения либо планирует это сделать в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные опроса Авито Недвижимости.

— При этом цели у аудитории разные: для 62% кладовая — это способ хранения личных вещей, сезонного инвентаря или мебели, для 26% — инвестиция под сдачу в аренду или перепродажу, а для 22% — рабочий инструмент для бизнеса, — передает сообщение ТАСС.



Для личного хранения чаще выбирают помещение в собственном доме (40%). Для бизнеса и инвестиций — кладовые в нежилых зданиях (35% и 33% соответственно).

Ключевые критерии выбора: стоимость (45%), круглосуточный доступ (44%), близость к дому или работе (40%) и размер (36%). Для личного использования цена важнее (49%), чем для бизнеса (39%) и инвесторов (46%). Близость к дому также важнее для личного сценария (47%) против 33% в других группах.

предоставлено Андреем Останиным

— Постепенно отношение к жилым метрам становится более рациональным, а кладовые все чаще выбирают как способ освободить место в квартире и как удобный формат для хранения инвентаря и материалов для работы. Поэтому в дальнейшем ожидается сохранение востребованности таких помещений, — рассказал управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» Авито Недвижимости Олег Изотов.

В июне 2026 года Татарстан вошел в число регионов-лидеров по росту продаж квартир.

Вадим Вахрушев