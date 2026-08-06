Казань заняла 9-е место среди городов-миллионников по темпам роста цен на вторичку в июле

Сильнее всего вторичные квартиры подорожали в Москве

Фото: Артем Дергунов

Казань заняла 9-е место среди городов-миллионников по динамике роста цен на вторичное жилье в июле 2026 года. Конкретно в столице Татарстана «вторичка» за месяц подорожала на 0,9%, до 206,5 тыс. рублей за кв. м, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Сильнее всего вторичные квартиры подорожали в Москве (+2,5%, до 427 тыс.), Санкт-Петербурге (+2,3%, до 263,9 тыс.) и Самаре (+2,3%, до 135,3 тыс.). Следом идут Нижний Новгород (+1,8%, до 168 тыс.), Воронеж (+1,7%, до 119,9 тыс.), Ростов-на-Дону (+1,6%, до 133,5 тыс.), Екатеринбург (+1,1%, до 147,9 тыс.) и Новосибирск (+1%, до 139,1 тыс.).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Такая же динамика роста цен на вторичное жилье, как и в Казани, зафиксирована в Омске (+0,9%, до 119,6 тыс.) и Волгограде (+0,9%, до 110 тыс.).

Меньше всего среди крупных российских городов цены на «старые» квартиры выросли в Перми (+0,7%, до 127,3 тыс.), Красноярске (+0,2%, до 139 тыс.) и Уфе (+0,1%, до 133,2 тыс.).

Еще в двух городах-миллионниках цены на «вторичку» снизились, а именно в Челябинске (-1,1%, до 115 тыс.) и Краснодаре (-2%, до 134,7 тыс.).

Ранее сообщалось, что в Татарстане в июле вырос ипотечный спрос на «вторичку» и снизился на новостройки.



Никита Егоров