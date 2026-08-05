Доля новостроек в ипотеке упала до 47,6%

Объем выдач на новостройки сократился на 39,5% за месяц

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В июле 2026 года общий объем выданных ипотечных кредитов составил 254,2 млрд рублей. Это на 26,6% меньше, чем в июне, но на 12,4% больше, чем год назад.

— Объем займов для покупки жилья в новостройках составил 121,1 млрд руб. Это на 39,5% меньше, чем в июне, и на 15,7% ниже в сравнении с прошлым годом, — сообщают «Ведомости».

Доля новостроек в структуре выдач сократилась до 47,6%. Вторичный рынок, напротив, вырос.

Объем кредитов на готовое жилье составил 69,4 млрд рублей — на 10,9% больше, чем в июне, и в 2,2 раза выше, чем год назад. Его доля увеличилась до 27,2%.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах средняя цена квартиры в новостройке за месяц выросла на 9,7% и достигла 9,5 млн рублей.

Вадим Вахрушев