«Когда фуры блокаду города прорвут?»: застрявшие в снегу продукты поставят на полки магазинов Казани

Городские власти обещают решить проблему с недостатком продовольствия в ближайшие дни

Фото: realnoevremya.ru

Казанцы массово жаловались вчера и сегодня на нехватку продуктов в магазинах. Пустыми полки оказались из-за ограничений движения на федеральных и республиканских трассах, а также из-за неочищенных подъездных путей к магазинам у дома. Городские власти обещают решить проблему с недостатком продовольствия и стабилизировать ситуацию со дня на день. Тем временем, по мнению эксперта «Реального времени», из этого коллапса нужно сделать далеко идущие выводы и впредь быть готовыми к подобным ЧП заранее.

«В некоторых магазинах нет хлеба»

О проблеме нехватки продуктов в магазинах городские власти заявили с утра вчерашнего дня. Как сказал на собрании оперативного штаба замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, недостаток продовольственных товаров возник в первую очередь в магазинах у дома.

Подвоз продуктов был затруднен из-за ограничений движения на федеральных и республиканских трассах.

— Дефицит был отмечен только в категории продуктов «фреш», таких как молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи, с учетом того, что запасов по ним не формируется, — заявил он.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Вопрос о нехватке еды подхватили и жители города, которые завалили городскую администрацию гневными комментариями. Люди были недовольны тем, что снег во дворах практически не чистится, а следовательно поэтому грузовики не могут подъехать к магазинам и разгрузить скоропортящийся товар.

— Дороги засыпало три дня, и результат мы видим. В некоторых магазинах нет хлеба, скорые не могут проехать. При этом никогда не слышал, что из-за пробки на таком-то тротуаре участковый не смог пробраться на вызов. Это не значит, что тротуары не нужно чистить, тем же детям в школу идти тяжело. Однако в нашем веке дороги все же важнее, — пишет пользователь Даниил.

— Пожалуйста, пускай приедет техника в дорожный переулок, там вообще ужас. Машины стоят, фуры с продуктами не могут проехать, полки в магазине пустые, — добавила Алина.

— На Ленинградской, 17 к магазину не может заехать фура для выгрузки товара. Когда будет ответ по уборке дорог? — вопрошает Татьяна.

— Добрый вечер, вопрос по снабжению продуктами. Проблема найти хлеб или молоко в магазинах. Когда фуры блокаду города прорвут? — отметил еще один казанец.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На жалобы жителей города в мэрии еще раз повторились, что проблема с продуктами произошла из-за ограничения движения на федеральных и республиканских трассах. По словам представителей администрации, нехватка товаров была отмечена на полках с хлебобулочными изделиями, молочной продукцией, овощами и фруктами — товары этой категории привозят регулярно и запасы не формируются.

— Так как ограничения с трасс сняли, сегодня начнут завозить, — заверили в мэрии.

Добавим, что с дефицитом продуктов столкнулись не только жители Казани, но и остальных городов Татарстана. Проблему подтвердили и в Минсельхозе. Там заявили, что на федеральных трассах возникли перебои с доставкой продуктов до распределительных центров.

Вчера вечером были сняты ограничения на движение грузовых транспортных средств и автобусов, что позволило предприятиям начать отгрузку товаров и их прямую доставку в магазины.

В настоящее время ситуация стабилизируется, и скоро на полках магазинов появятся все необходимые товары, сообщили в ведомстве.



«Снегопады точно всех выбили из графика»

Как заметил руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ Сергей Сотников, вся эта ситуация с доставкой грузов будет приходить в норму еще как минимум неделю. Потому что хоть снег и закончился, но не везде разгребли снежные завалы на дорогах. Плюс ко всему за эту неделю накопилось много транспорта на самих дорогах, когда их закрывали. Эти машины теперь должны выгрузиться, чтобы ехать за другими грузом.

— Снегопады точно всех выбили из графика. Если подойти к магазинам, то можно увидеть, что возле них все замело снегом. Если такая ситуация с непогодой повторится опять, то это будет влиять на доставку грузов. Вопрос в том, какие выводы из всего этого можно сделать и кто их будет делать, так как есть разные ведомства и вопросы. Например, как проходило информирование о погоде, как велась очистка дорог. Потому что на некоторых участках техника выходила своевременно, а на каких-то нет. Это касается не только Татарстана, но и всей России. На доставку грузов повлияли и аварии на М-12 и на М-11, в этом тоже надо разбираться. Плюс ко всему у нас оказалось очень много людей, которые не видели таких снегопадов и оказались не готовы к таким событиям, — прокомментировал Сотников.

realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

Эксперт отметил, что совсем от всего застраховаться невозможно, потому что такой снегопад — это действительно аномалия. По его словам, столько снега не выпадало уже много лет. Нечто похожее он помнит в 2010 году, а на следующий год такого снега не было и вовсе. По мнению Сотникова, проблем к доставке грузов добавило еще и увеличение числа транспорта.

— Тот факт, что дороги были перекрыты, повлиял на ситуацию во благо, потому что многие просто не выезжали на трассы. Но для того чтобы избежать таких заторов на дорогах, нужно выгонять много спецтехники, которая могла их своевременно чистить, однако же где такое количество машин взять, конечно, большой вопрос. Сейчас нужно думать о том, как в таких ситуациях поступать, где брать технику, чтобы расчищать дороги, как своевременно оказывать помощь автомобилям, которые попадают в аварии или застревают на трассах, во всем этом нужно разобраться специалистам, — заключил собеседник издания.



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