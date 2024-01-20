Эксперты: «В 2024 году мы не ожидаем сильных улучшений в части дисконта на российскую нефть»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К концу текущей недели цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $79 за баррель. Более того, она остается в плюсе, несмотря на геополитическую напряженность и снижение запасов черного золота в США. Однако, как рассказал «Реальному времени» председатель правления финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков, снижение темпов роста американской и китайской экономик в 2024 году может привести к слабой динамике цен на нефть, что, в свою очередь, может неблагоприятно сказаться на российской валюте.

«Санкционное давление приведет к росту дисконта Urals относительно Brent»

По словам Владислава Кочеткова, в сентябре — октябре котировки Urals находились в районе $78—80 за баррель, а в декабре — январе они снизились до $62—65 за «бочку».

— Неблагоприятно на рубль в 2024 году может повлиять слабая динамика цен на нефть из-за снижения темпов роста экономик США и КНР. И если при этом санкционное давление на Россию будет расти, что приведет к росту дисконта нефти Urals относительно Brent, то стоит ждать ухудшения динамики торгового и платежного баланса России, — сказал он.

Согласно январскому отчету Международного энергетического агентства (МЭА), Россия в декабре 2023 года увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона б/с, что является рекордом предшествующих девяти месяцев. Поставки нефти выросли на 240 тысяч б/с к ноябрю, до 5 млн б/с, а экспорт нефтепродуктов увеличился на 260 тысяч б/с.

При этом доходы России от нефтяного экспорта, как считает МЭА, снизились до полугодового минимума и составили $14,4 миллиарда. Снижение выручки агентство связывает с увеличением дисконта на российскую нефть марки Urals и со снижением котировок нефти марки Brent.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в эту пятницу составила $78,98 за баррель, что на $0,12 (0,15%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг контракты дорожали на $1,22 (1,6%), до $79,1 за баррель. Таким образом, с начала недели североморская марка подорожала на 0,9%.

Как сообщает Министерство энергетики США, коммерческие запасы углеводородов в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,492 миллиона баррелей, до минимального уровня с октября. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, сократились за неделю на 2,1 миллиона баррелей — максимально с сентября 2023 года. При этом добыча черного золота выросла на 100 тысяч баррелей, до 13,3 млн баррелей в сутки.

«Мы в любой момент можем увидеть определенный ценовой шок»

В том, что динамика цен на нефть в 2024 году зависит от геополитических условий, уверен и аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко:

— Динамика цены на нефть в текущем году достаточно сильно зависит от геополитической обстановки. При этом, как мы уже успели заметить, ни проблемы в Суэцком канале, ни эскалация напряженности, связанная с начавшейся операцией «Страж процветания», и последовавшими за этим ракетными ударам и по Йемену и обменом ударами между Ираном и Пакистаном пока не находят сильного отражения в ценах на нефть, — рассказал он.

По словам эксперта, на то есть две причины:

рынок не верит в полномасштабное расширение конфликта. Например, в полноценное втягивание Ирана в войну против Израиля;

достаточно большие накопленные запасы нефти и газа.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дудченко отметил, что напряженность пока не снимается. Следовательно, «мы в любой момент можем увидеть определенный ценовой шок», уверяет эксперт.

— Во-вторых, на цену, конечно, влияют экономические причины, которые в текущем году не сильно располагают рынок к росту. Экономика замедляется, а США существенно нарастили добычу, снизив тем самым эффект от действий ОПЕК+ по сокращению добычи. США вообще крайне важно в текущем году постараться максимально сдерживать цену. В ноябре текущего года пройдут выборы, а ФРС нужно постараться перейти к смягчению денежно-кредитной политики, что будет сложно сделать в условиях растущих цен на нефть и, как следствие, растущей инфляции, — сказал он.

По словам Николая Дудченко, общая ситуация все же располагает к продолжению роста цены, чем к дальнейшему снижению:

— В 2024 году мы не ожидаем сильных улучшений в части дисконта на российскую нефть. Мы видим, что США продолжают усиливать контроль за выполнением санкций и обходными путями, используемыми Россией. Кроме этого, появились также проблемы с оплатой российской нефти со стороны Индии. Сообщается, что в декабре в индийских портах не разгрузился ни один танкер с нефтью марки Sokol. Индия уже пытается использовать данную ситуацию, наставая на предоставлении дальнейших скидок на российскую нефть, — сказал аналитик.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, высокие цены на нефть, по словам Дудченко, помогут поспособствовать наполняемости российского бюджета.

— Несмотря на рост ненефтегазовых доходов в 2023 году (доходы составили 20,3 трлн рублей), нефтегазовые доходы все равно занимают треть от доходов российского бюджета. В 2024 году Минфину необходимо увеличить доходную часть бюджета на 20%, при этом ожидается, что доля нефтегазовых доходов увеличится почти до 33%. Таким образом, высокие цены на нефть будут способствовать наполняемости бюджета, сокращая дефицит и, соответственно, наоборот, — заключил он.

«Текущий потолок для России в $60 за баррель не работает»

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин считает, что нынешние цены на нефть ниже, чем предполагалось при расчете бюджета на этот год. При этом, по его словам, весной они могут уменьшиться еще в несколько раз:

— Текущие цены на нефть ниже, чем предполагалось при расчете бюджета на 2024 год. При этом вполне может случиться, что в моменте весной цены уйдут гораздо ниже, если Саудовская Аравия решит научить дисциплине участников организации ОПЕК+. Это произойдет в том случае, если страны-экспортеры будут неудовлетворительно выполнять квоты на добычу. Но при таком сценарии низкие цены продержатся недолго, до новой сделки ОПЕК+ для балансировки рынка. Средние цены для Urals составят $60—70 за баррель, — рассказал эксперт.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Громадин также уверен, что введение новых санкций против России может привести к расширению дисконта Urals относительно Brent:

— Санкционное давление на российских нефтяников может усилиться, так как текущий потолок для России в $60 за баррель не работает. Новые санкции в моменте также могут расширить дисконт Urals к Brent, как это наблюдалось в 2022 году. И при этом негативный эффект на выручку российских нефтяников может быть умеренный, так как из-за рисков потерь российских объемов могут вырасти цены на нефть на международных рынках, — подчеркнул Виталий Громадин.

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