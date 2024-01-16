День в истории 16 января: Михаил Мишустин стал премьер-министром России, 5 лет как не стало Ильхама Шакирова

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 16 января 2024 года

Фото: коллаж realnoevremya.ru (на фото — Михаил Мишустин)

16 января пройдут заседания итоговой коллегии Государственного комитета РТ по туризму и Ассоциации содействия цифровому развитию, а также казанский «КОС-Синтез» впервые за долгое время сыграет за пределами России. Сегодня отмечаются Всемирный день The Beatles и День ледовара. Четыре года назад президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром вместо Дмитрия Медведева, 55 лет назад прошла первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

Заседание итоговой коллегии Государственного комитета РТ по туризму о результатах работы в 2023-м и задачах на 2024-й.

Очередное заседание Ассоциации содействия цифровому развитию, которое будет посвящено обсуждению вопросов внедрения интеллектуальных систем в сфере коммунального хозяйства. Планируется, что в заседании примет участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

Брифинг в кабмине РТ на тему: «О модернизации системы электронного образования в Республике Татарстан». Напомним, в Татарстане все школы перешли на обновленную версию системы «Электронное образование РТ». Теперь вход в систему осуществляется через детскую учетную запись ЕСИА («Госуслуги»), из-за чего у некоторых родителей возникли проблемы с отслеживанием успеваемости своих детей.

Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с «Сочи».

Чемпионат России по водному поло — сборная Республики Беларусь против казанского «КОС-Синтеза». Казанская команда впервые за долгое время сыграет за пределами России.

Кто родился: Шигабутдин Марджани и Ризаэтдин Фахретдин

1818 — великий татарский просветитель, мусульманский богослов, философ и педагог Шигабутдин Марджани (скончался 18 апреля 1889 года). Он стоял у истоков реформы мусульманского образования, написал бо­лее 30 со­чи­не­ний на арабском, татарском и персидском язы­ках. В Татарстане в честь его названы улица, мечеть, издательский дом, школы и гимназии, а также институт истории.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

1859 — ученый-просветитель, историк, богослов, религиозный и общественный деятель, муфтий Центрального Духовного управления мусульман Внутренней России и Сибири Ризаэтдин Фахретдин (скончался 11 апреля 1936 года).

1934 — советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР Василий Лановой (скончался 28 января 2021 года).

1941 — председатель Республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки, экс-депутат Государственного совета Татарстана Юрий Прохоров.

1974 — начальник Управления информационных технологий и связи исполкома Казани Дмитрий Кремлев.

1975 — генеральный директор АО «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.

1975 — Нижнекамский городской прокурор РТ Айрат Галимарданов.

Кто скончался: Лена Шакирзянова и Ильхам Шакиров

1806 — французский химик-технолог Никола Леблан (родился 6 декабря 1742 года). Изобрел свою технологию получения соды.

1954 — русский и советский писатель Михаил Прившин (родился 4 февраля 1873 года). Известен как автор произведений о природе.

2017 — вице-президент Всетатарского женского объединения «Ак калфак», народный поэт Татарстана Лена Шакирзянова (родилась 4 июня 1945 года).

2018 — экс-председатель Татарского областного совета профсоюзов Салих Сафин (родился 16 марта 1923 года).

2019 — легендарный татарский певец, народный артист РСФСР и ТАССР Ильхам Шакиров (родился 15 февраля 2019-го). Его имя присвоили концертному залу в комплексе «Казань Экспо», Международному телевизионному конкурсу молодых исполнителей «Татар моңы» и проспекту в казанском ЖК «Салават купере».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Праздники: День ледовара и The Beatles

Всемирный день The Beatles. Отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО. Дата связана с тем, что 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь музыканты группы Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился Ринго Старр.

День ледовара. Отмечается заливщиками льда на больших аренах и дворовых коробках. Дата выбрана в связи с днем рождения изобретателя ледового комбайна Фрэнка Замбони — он родился 16 января 1901 года.

События в истории: первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей,

1547 — 16-летний Иван IV Грозный венчался на царство и стал первым царем в истории российского государства.



1712 — Петром I была основана Военная инженерная школа (Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского).

1918 — на III Всероссийском съезде Советов приняли декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. В итоге Россия была объявлена Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

1920 — в Конституции США закрепили «сухой закон». Его отменили 5 декабря 1933 года, после принятия Конгрессом США 21-й поправки.



1922 — образована Кабардино-Балкарская автономная область путем объединения Кабардинской АО и Балкарского округа Горской АССР.

1932 — постановлением бюро Татарского обкома ВКП(б) создан Казанский горком партии.

1959 — на Горьковском автозаводе (ГАЗ) собрали первую партию легковых автомобилей представительского класса «Чайка».

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

1963 — Никита Хрущев заявил о создании в СССР водородной бомбы.

1969 — первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей. Она осуществлена кораблями «Союз-4» и «Союз-5».

1973 — советский самоходный аппарат-планетоход «Луноход-2» приступил к изучению поверхности Луны. Он установил мировой рекорд общего расстояния, пройденного самодвижущимся аппаратом класса «С» — за лунный день он преодолевал до 16,5 км, а за 4 дня он прошел 36,2 км.



1995 — премьер-министром Татарстана стал Фарид Мухаметшин. Он покинул должность через 3 года, а кресло главы кабмина занял Рустам Минниханов. Мухаметшин после возглавил Государственный совет Татарстана, председателем которого он является по сей день.

2016 — главой администрации Тайваня впервые в истории избрана женщина. На выборах победила 59-летняя Цай Инвэнь, которая возглавляет оппозиционную Демократическую прогрессивную партию.

2017 — в Чечне возбудили первое в России уголовное дело в связи с нарушением «пакета Яровой».

2017 — Центробанк отозвал лицензию у «Булгар банка».

2018 — АО «Особые экономические зоны» передало Татарстану 100% акций ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуга».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

2020 — президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром вместо Дмитрия Медведева.

2023 — в Италии карабинеры задержали Маттео Мессину Денаро, считающегося главой сицилийской преступной организации «Коза ностра».