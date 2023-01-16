В Италии задержали босса мафии «Коза ностра» — его искали около 30 лет

В Италии карабинеры задержали Маттео Мессину Денаро — он считается главой сицилийской преступной организации «Коза ностра». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на одного из представителей командования силовиков.



Силовики пытались найти Денаро с лета 1993 года, с того момента, как он пропал во время отдыха в Тоскане. Отмечается, что сложность для правоохранительных органов представляло то, что мафиози изменил свою внешность, сделав пластическую операцию.



По информации источника, Денаро арестовали в Сицилии, на территории одной из частных клиник города Палермо, в которой мафиози проходил лечение.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA, силовики искали мафиози около 30 лет.

Маттео Мессина Денаро — он также известен как дьяболик — сицилийский мафиози. Такое прозвище он решил взять в честь известного персонажа-антигероя из итальянских комиксов. 11 апреля 2006 года после ареста Бернардо Провенцано стал одним из влиятельных боссов «Коза ностра».

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Антон Гаврилов