В Италии задержали босса мафии «Коза ностра» — его искали около 30 лет
В Италии карабинеры задержали Маттео Мессину Денаро — он считается главой сицилийской преступной организации «Коза ностра». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на одного из представителей командования силовиков.
Силовики пытались найти Денаро с лета 1993 года, с того момента, как он пропал во время отдыха в Тоскане. Отмечается, что сложность для правоохранительных органов представляло то, что мафиози изменил свою внешность, сделав пластическую операцию.
По информации источника, Денаро арестовали в Сицилии, на территории одной из частных клиник города Палермо, в которой мафиози проходил лечение.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA, силовики искали мафиози около 30 лет.
Маттео Мессина Денаро — он также известен как дьяболик — сицилийский мафиози. Такое прозвище он решил взять в честь известного персонажа-антигероя из итальянских комиксов. 11 апреля 2006 года после ареста Бернардо Провенцано стал одним из влиятельных боссов «Коза ностра».
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