Ахмеров Тимур Маратович
Общая информация
Родился 16 января 1975 г. в Казани.
Образование
1997 г.— окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Системы автоматизированного проектирования».
Трудовая деятельность
1992–1999 гг.— работал разработчиком и архитектором ПО.
1999 г.— назначен генеральным директором ООО «Лаборатория информационных технологий БАРС».
С 2008 г. — генеральный директор АО «БАРС Груп».
Входит в рабочую группу федерального проекта «Цифровой регион».
Женат, четверо сыновей и дочь.
Хобби — путешествия, офф-роуд.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, ул.Некрасова, д.9, офис 11
- Телефон: (843)516-96-96
- Email: bars@bars.group
- Сайт: https://bars.group/
Дата последнего обновления: 28.09.2020