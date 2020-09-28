Список персон

Ахмеров Тимур Маратович

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Ахмеров Тимур Маратович
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился 16 января 1975 г. в Казани.

Образование

1997 г.— окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Системы автоматизированного проектирования».

Трудовая деятельность

1992–1999 гг.— работал разработчиком и архитектором ПО.
1999 г.— назначен генеральным директором ООО «Лаборатория информационных технологий БАРС».

С 2008 г. — генеральный директор АО «БАРС Груп».

Входит в рабочую группу федерального проекта «Цифровой регион».
Женат, четверо сыновей и дочь.
Хобби — путешествия, офф-роуд.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, ул.Некрасова, д.9, офис 11
  • Телефон: (843)516-96-96
  • Email: bars@bars.group
  • Сайт: https://bars.group/

Дата последнего обновления: 28.09.2020


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