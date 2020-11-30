Кремлев Дмитрий Александрович
Общая информация
Родился 16 января 1974 года в Казани.
Образование
1997 г. — окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева.
Трудовая деятельность
2000-2001 гг. — инженер кафедры технологии радиоэлектронных средств Казанского государственного технического института им. Туполева.
2001-2005 гг. — главный специалист отдела аппаратного обеспечения и технического обслуживания Главного управления архитектуры и градостроительства администрации г. Казани.
В2006 г. — главный специалист отдела аппаратного и программного обеспечения Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г. Казани.
2006-2007 гг. — заместитель начальника отдела, заместитель начальника Управления наружной рекламы и информации Аппарата Исполнительного комитета г. Казани.
2007-2016 гг. — заместитель начальника Управления, заместитель начальника Управления — начальник общего отдела Управления наружной рекламы и информации Исполнительного комитета г. Казани.
2016-2020 гг. — заместитель начальника Управления информационных технологий и связи Исполнительного комитета г. Казани
С 30 ноября 2020 г. — начальник Управления информационных технологий и связи Исполкома Казани.
Награды и звания
Награжден благодарственным письмом мэра г. Казани (2018 г.), почетной грамотой г. Казани (2013г., 2016 г.), благодарственным письмом Управления информационных технологий и связи исполкома г. Казани (2017 г.), почетной грамотой Управления наружной рекламы и информации исполкома г. Казани (2010 г.), памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, ул. Груздева, 5
- Телефон: (843) 222-05-00
Дата последнего обновления: 30.11.2020