Кремлев Дмитрий Александрович

Общая информация

Родился 16 января 1974 года в Казани.

Образование

1997 г. — окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева.

Трудовая деятельность

2000-2001 гг. — инженер кафедры технологии радиоэлектронных средств Казанского государственного технического института им. Туполева.

2001-2005 гг. — главный специалист отдела аппаратного обеспечения и технического обслуживания Главного управления архитектуры и градостроительства администрации г. Казани.

В2006 г. — главный специалист отдела аппаратного и программного обеспечения Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г. Казани.

2006-2007 гг. — заместитель начальника отдела, заместитель начальника Управления наружной рекламы и информации Аппарата Исполнительного комитета г. Казани.

2007-2016 гг. — заместитель начальника Управления, заместитель начальника Управления — начальник общего отдела Управления наружной рекламы и информации Исполнительного комитета г. Казани.

2016-2020 гг. — заместитель начальника Управления информационных технологий и связи Исполнительного комитета г. Казани

С 30 ноября 2020 г. — начальник Управления информационных технологий и связи Исполкома Казани.

Награды и звания

Награжден благодарственным письмом мэра г. Казани (2018 г.), почетной грамотой г. Казани (2013г., 2016 г.), благодарственным письмом Управления информационных технологий и связи исполкома г. Казани (2017 г.), почетной грамотой Управления наружной рекламы и информации исполкома г. Казани (2010 г.), памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014г.).

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