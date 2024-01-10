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Edu.tatar.ru 2009—2024: как в Татарстане «грохнули» систему электронного образования

16:03, 10.01.2024 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Edu.tatar.ru 2009—2024: как в Татарстане «грохнули» систему электронного образования
Фото: Реальное время

Сразу после новогодних каникул школьники и их родители в Татарстане были крайне неожиданно и неприятно удивлены тем, что запущенный в 2009 году образовательный портал edu.tatar.ru с оценками и цифровым дневником перестал работать. При этом республиканская Минцифра оказалась абсолютно бессильна и даже не удосужилась предупредить о грядущих изменениях в работе системы заранее. Что произошло и почему в 2024 году на фоне запуска нейросетей школьникам Татарстана предлагают возвращаться к бумажным дневникам — журналисты «Реального времени» обсудили сегодня в прямом эфире «Реального утра».

Олег Исаков, Артем Гафаров, Сергей Кощеев
ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:28
    первый рабочий день года никогда не приносил хороших новостей))) Обычно налоговая сюрпризы устраивает, а тут беда пришла - откуда не ждали
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  • Анонимно 16:28
    Этот дневник - тема номер один в родительских чатах. В учительских, наверное тоже
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