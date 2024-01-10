Edu.tatar.ru 2009—2024: как в Татарстане «грохнули» систему электронного образования
Сразу после новогодних каникул школьники и их родители в Татарстане были крайне неожиданно и неприятно удивлены тем, что запущенный в 2009 году образовательный портал edu.tatar.ru с оценками и цифровым дневником перестал работать. При этом республиканская Минцифра оказалась абсолютно бессильна и даже не удосужилась предупредить о грядущих изменениях в работе системы заранее. Что произошло и почему в 2024 году на фоне запуска нейросетей школьникам Татарстана предлагают возвращаться к бумажным дневникам — журналисты «Реального времени» обсудили сегодня в прямом эфире «Реального утра».
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