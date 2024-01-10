Прошел с аншлагом: на международной выставке «Россия» в Москве казанцы показали экоспектакль

За новогодние каникулы прошло шесть показов, которые посетили порядка 400 человек

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Экоспектакль СИБУРа и Молодежного театра на Булаке «Вдруг на маленькой планете» (6+) представили на площадке Дома Полимеров, которая открыта в рамках международной выставки-форума Россия на ВДНХ в Москве. Всего в новогодние каникулы прошли шесть показов, которые посетили порядка 400 зрителей. О том, как это было, — в материале Реального времени».

«Искусство и экология должны быть базисом личности любого человека»

Постановка рассказывает о девочке Саше, которая, отправившись в гости к бабушке, знакомится с новыми друзьями в лесу и по ходу истории узнает, как важно беречь планету и заниматься сортировкой мусора. Как отметила одна из зрительниц Мария Кузнецова, спектакль вышел позитивным, динамичным и познавательным.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

— Спектакль очень понравился, хорошие актеры, — поделился впечатлениями другой очевидец Константин Павлов.

Как рассказала режиссер спектакля Вероника Чепегина, любая сложная повестка лучше воспринимается через игры.

— Если что-то трудно понять, нужно попробовать с этим поиграть, увлечься, начать шутить на эту тему. Это непросто, но нужно этим заниматься: искусство и экология должны быть базисом личности любого человека, и лучше всего прививать это с детства, — сказала она.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Экоповестка сегодня — неотъемлемый атрибут корпоративного процесса любой компании, говорит куратор спектакля от СИБУРа Алина Губайдуллина:

— Мы стараемся говорить об этом детям, используя разные способы. Экоспекталь — творческая форма донесения знаний о том, что планета — наш дом, за которым нужно ухаживать, любить и уважать.



Актер Сергей Мерзляков, сыгравший одну из главных ролей — фантастического существа Плексиглаза, — поведал, что после спектакля остались только позитивные эмоции.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

— Давно не было такого радушия от публики, от рабочих павильона, где мы выступали. Мне как одному из актеров нашего состава та энергетика, которую мы получали от зрителя, до сих пор отражается в мыслях и воспоминаниях.

Экоспектакль не только для детей, но и для взрослых

Напомним, премьера первой экологической постановки для детей прошла в июне 2023 года. Ее посетил художественный руководитель Государственного театра Наций и известный актер театра и кино Евгений Миронов. По его словам, экоспектакль поднимает важнейшую тему.

— Мне кажется, этот спектакль — прекрасное начало, надо подумать о том, какие еще темы важны, на какие темы сегодня можно поговорить театральным способом, театральным языком, — рассказал он.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУРа

Также на премьере побывала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, которая заявила, что смысл спектакля важен как взрослым, так и детям.

— Сегодня, наверное, важнее, чем когда бы то ни было, говорить об экологии, поскольку это инвестиции в будущее. Если мы сегодня утратим духовно-нравственные ориентиры, если мы своим детям не будем транслировать, что такое хорошо, а что такое плохо, мы потеряем будущее поколение. Мы обязаны думать о том, как будут жить люди через сто, двести лет. Нам нужно изменить горизонт своего видения, — подчеркнула она.