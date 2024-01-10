День в истории 10 января: выход «Википедии», юбилей автора герба Татарстана, день рождения Салавата
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 10 января 2024 года
10 января в Казани откроют мемориальную доску Герою Социалистического Труда Михаилу Карпову. Шесть лет назад власти Татарстана сообщили о создании в республике зоологического заказника «Нерестилище стерляди», 14 лет назад в России появилась новая мера пресечения — домашний арест, 159 лет назад в здании городской управы на Воскресенской улице была открыта первая в Казани общественная библиотека. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Торжественное открытие памятной мемориальной доски Герою Социалистического Труда Михаилу Васильевичу Карпову (КМПО).
Кто родился: Натан Рахлин и Фуат Мансуров
- 1883 — писатель Алексей Толстой. В 1905—1906 годах жил в Казани.
- 1906 — главный дирижер и художественный руководитель Государственного симфонического оркестра ТАССР Татарской филармонии, народный артист СССР Натан Рахлин (умер 28 июня 1879 года). В честь него в Казани названа улица, а также Международный фестиваль «Рахлинские сезоны».
- 1928 — народный артист России и ТАССР, главный дирижер Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля, худрук Государственного симфонического оркестра Татарстана Фуат Мансуров (умер 12 июня 2010 года).
- 1934 — первый президент Украины Леонид Кравчук (умер 10 мая 2022 года).
- 1949 — художник-монументалист, член Союза художников РТ Риф Фахрутдинов. Является одним из авторов Государственного герба Татарстана.
- 1951 — художественный руководитель балета Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля, заслуженный артист России и Татарстана Владимир Яковлев.
- 1960 — певец, заслуженный артист России Салават Фатхутдинов.
- 1963 — директор Департамента внешних связей раиса Республики Татарстан Эдуард Хабибуллин.
Кто скончался: Валентин Глушко и Наиль Юсупов
- 1778 — шведский врач и натуралист, создатель единой системы растительного и животного мира Карл Линней (родился 23 мая 1707 года).
- 1862 — американский оружейник Сэмюэл Кольт (родился 19 июля 1814 года). В 1835 году изобрел капсульный револьвер.
- 1971 — французская кутюрье Коко Шанель (родилась 19 августа 1883 года). Основала компанию по производству дорогой модной одежды, парфюмерии и косметики Chanel.
- 1984 — председатель Совета Министров Татарстана в 1959—1966 годах Абдулхак Абдразяков (родился 4 сентября 1915 года).
- 1989 — основоположник советского жидкостного ракетного двигателестроения Валентин Глушко. Некоторое время жил в Казани, его имя носит одна из улиц города.
- 2010 — директор ПАО «Казаньоргсинтез» в 1986—2003 годах Наиль Юсупов.
- 2016 — британский рок-певец Дэвид Боуи (родился 8 января 1947 года).
Праздники: День инженера-механика ВМФ России
- День инженера-механика ВМФ России. Дата связана с тем, что 10 января 1855 года был образован Корпус инженеров-механиков морского ведомства.
События в истории: первая в мире линия метро и политическая организация
- 1781 — в Москве открылся Петровский театр. Является предшественником Большого театра.
- 1863 — в Лондоне была запущена первая в мире линия метрополитена. Ее длина составляла 3,6 км, работали семь станций.
- 1865 — в здании городской управы на Воскресенской улице была открыта первая в Казани общественная библиотека. Она является прародительницей Национальной библиотеки Татарстана.
- 1920 — создана первая международная политическая организация под названием Лига Наций. Первоначально в ней было 44 страны, к ликвидации 18 апреля 1946 года туда входили 63 государства. Активы и обязательства Лиги Нации были переданы в ООН.
- 1924 — газета «Известия ТатЦИК» сообщила о выделении помещения бывшей Духовной академии под Институт сельского хозяйства и лесоводства. Ныне это Казанский государственный аграрный университет.
- 1930 — в составе Средневолжского края была образована Мордовская автономная область.
- 1934 — образованы Саратовская и Сталинградская (ныне Волгоградская) области.
- 1946 — в Лондоне начала работу первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
- 1953 — решением ЦК КПСС в Казани был организован Институт истории партии при Татарском крайкоме (обкоме) КПСС — филиал института Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина при ЦК ВКП(б). Упразднен в 1960 году.
- 1954 — катастрофа «Кометы 1», первого в мире реактивного пассажирского самолета. Погибли 35 человек.
- 1975 — записана первая телепередача «Что? Где? Когда?».
- 2001 — появилась многоязычная интернет-энциклопедия Wikipedia. Создавать и редактировать статьи в ней может любой пользователь интернета. В «Википедии» содержится более 50 млн статей на 301 языке, в том числе около 500 тысяч на татарском.
- 2010 — в России появилась новая мера пресечения — домашний арест. В рамках нее запрещается выходить за границы отведенной жилой территории, посещать массовые мероприятия, менять место проживания, работы или учебы без согласия специального надзорного органа.
- 2017 — Международная федерация футбола (FIFA) официально объявила о расширении футбольного чемпионата мира до 48 команд. Изменение начнет действовать с 2026 года.
- 2018 — Минобороны РФ присвоило ракетному катеру Черноморского флота «Р-239» наименование «Набережные Челны».
- 2018 — власти Татарстана сообщили о создании в республике зоологического заказника «Нерестилище стерляди».
- 2020 — Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента и постановил провести новые.
- 2023 — генерал-полковник, Герой России, уроженец Казани Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ.
комментарии
Вроде Институт сельского хозяйства и лесоводства размещался в здании бывшего Казанского коммерческого училища (ныне улица Карла Маркса)?
А в здании Казанской духовной академии на Арском поле разместился Татарский коммунистический университет, готовящий кадры для Мировой коммунистической революции на Востоке?