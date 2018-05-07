Хабибуллин Эдуард Ильтезярович

Общая информация

Родился 10 января 1963 года в г. Казани.

Образование:

1986 год — Казанский авиационный институт (специальность «радиоэлектронные устройства» )

2005 год — Институт государственной службы при Президенте Республики Татарстан ( специальность «государственное и муниципальное управление»)

Владеет английским языком.

Трудовая деятельность:



В 1986 — 1988 гг. — служба в рядах Советской Армии.В 1988 — 1990 гг. — инженер-конструктор радиотехнического отдела Казанского электротехнического завода.В 1990 — 1996 гг. — инженер-конструктор в коммерческих структурах.В 1996 — 2011 гг. — государственная служба в Аппарате президента Республики Татарстан.В 2011 — 2012 гг. — заместитель директора Департамента — заведующего отделом стран Америки, Европы и СНГ Департамента внешних связей президента Республики Татарстан.С июля 2012 г. — директор Департамента внешних связей президента Республики Татарстан.

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