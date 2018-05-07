Хабибуллин Эдуард Ильтезярович
Общая информация
Родился 10 января 1963 года в г. Казани.
Образование:
1986 год — Казанский авиационный институт (специальность «радиоэлектронные устройства» )
2005 год — Институт государственной службы при Президенте Республики Татарстан ( специальность «государственное и муниципальное управление»)
Владеет английским языком.
Трудовая деятельность:
В 1986 — 1988 гг. — служба в рядах Советской Армии.В 1988 — 1990 гг. — инженер-конструктор радиотехнического отдела Казанского электротехнического завода.В 1990 — 1996 гг. — инженер-конструктор в коммерческих структурах.В 1996 — 2011 гг. — государственная служба в Аппарате президента Республики Татарстан.В 2011 — 2012 гг. — заместитель директора Департамента — заведующего отделом стран Америки, Европы и СНГ Департамента внешних связей президента Республики Татарстан.С июля 2012 г. — директор Департамента внешних связей президента Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, Кремль, 5
- Телефон: (843) 567-86-23
- Email: dfa@tatar.ru
- Сайт: http://president.tatarstan.ru/apparat/dfa
Дата последнего обновления: 07.05.2018