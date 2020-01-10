Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента и постановил провести новые

Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Таким образом он удовлетворил кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.



Определение Верховного суда Абхазии вступило в силу в пятницу и подлежит немедленному исполнению, пишет ТАСС.

Напомним, что в сентябре 2019 года Центральная избирательная комиссия Абхазии признала избранным президентом республики действующего главу страны Рауля Хаджимбу. По итогам второго тура он набрал 47,39%. За оппонента Хаджимбы, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинию, проголосовали 46,17% избирателей.

Накануне в стране вспыхнули протесты с требованием отставки Хаджимбы, однако он отказался исполнять его. Тогда главе республики предложил уйти парламент Абхазии.