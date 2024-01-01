Куда сходить в Казани 2 января

Шоу стеклодувов, современные художники, гончарные истории, древние книги и уличный театр

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Новый год встретили, желания загадали, салаты доели, мандарины тоже. Чем заняться в оставшиеся дни новогодних каникул? «Реальное время» собрало для вас самые интересные события, которые будут проходить в Казани.

Сказка «Я иду играть»

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сказочная атмосфера оживает в музейных елках. Здесь вас встретят Дед Мороз, Снегурочка и другие волшебные персонажи. Каждая елка станет не только праздничным украшением, но и интерактивной площадкой, где дети, играя, узнают о новогодних традициях и истории этого волшебного праздника. Музейный Кот, самая умная Крыса, загадки и заводная Кукла — все это лишь малая часть приключений, которые ожидают маленьких посетителей. В этом году выставка посвящена миру игрушек, символу детских мечтаний и подарков. «Новогоднее приключение игрушек в музее» перенесет вас в разные времена, начиная с XIX века и заканчивая советской эпохой.

Где: Национальный музей РТ

Когда: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

Шоу Свияжских стеклодувов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Это мастер-класс, посвященный стеклодувному делу. Вас ждет увлекательное погружение в мир стекла, где вы откроете новые аспекты этого векового ремесла. В ходе мастер-класса вы познакомитесь с тонкостями создания стеклянных изделий, начиная с основ стеклодувной техники. В сотрудничестве с опытными мастерами вы увидите путь ремесла от его истоков до современных технологий, познакомитесь с историей развития стекла от простого материала для посуды до изысканных украшений и художественных произведений. Особое внимание уделено созданию уникальных стеклянных елочных игрушек и цветов, символизирующих зиму и весну. На мастер-классе вы сможете наблюдать за огненным процессом создания стеклянных изделий различными техниками, приобщиться к искусству создания уникальных произведений. В конце занятия вас ждет викторина, победитель которой получит в подарок стеклянный сувенир.

Где: Музей истории Свияжска

Когда: 11.30, 14.15

Выставка «Казань как место встречи»

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Художники из разных городов прошли отбор и объединили силы, чтобы представить свои произведения и искусство. Каждая команда разрабатывала свой проект, раскрывая идеи участников или придумывая новые в ходе совместной творческой деятельности. Коллективное творчество стало неотъемлемой частью этой выставки, где разнообразные художественные подходы и материалы соединились в единый художественный опыт. В выставке участвуют не только художники, но и фотографы, музыканты, дизайнеры и представители различных сфер искусства. Вниманию зрителей представлено шесть коллективных проектов-инсталляций. Тема и формат выставки отражают образ Казани как города встреч и пересечений.

Где: Центр современной культуры «Смена»

Когда: 12.00—20.00

Спектакль «Гончаровательные истории»

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Открыть для себя мир гончарного искусства можно на спектакле «Гончаровательные истории» от казанского ТЮЗа и творческой школы «Колокол». Вас ждет путешествие в мир притч и легенд, которые вдохновят на создание изделия своими руками. Актрисы поделятся творческим взглядом и придадут волшебства каждому мгновению вашего опыта. После спектакля наступит момент творчества — мастер-класс по гончарному мастерству. Вы сможете ощутить магию лепки, создавая собственную тарелку-послание. Каждый виток глины станет вашим посланием, каждая надпись — мотивирующим стимулом. И когда ваше творение пройдет обжиг, оно станет художественным произведением, готовым украсить дом.

Где: Казанский ТЮЗ

Когда: 13.00, 16.00, 18.30

Экскурсия «Хранители»

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Погрузиться в мир таинственных знаний можно будет на обзорной экскурсии «Хранители». Вас ждет путешествие в самый сокровенный уголок библиотеки — книгохранилище. Здесь вы познакомитесь с библиотекарями-хранителями, стражами времени и знаний. Они проведут вас среди самых редких и старинных книг Национальной библиотеки. Перед вами откроются страницы, заполненные загадками прошлого. Но это не только путешествие в прошлое. В завершение экскурсии вы получите возможность написать свое послание в будущее. Ваша запись станет частью архива времени. В библиотеке послание запечатают, бережно сохраняя его в книгохранилищах, и через 10 лет вновь раскроют. Эта экскурсия — не просто погружение в мир книг, но и возможность стать частью истории библиотеки.

Где: Национальная библиотека РТ

Когда: 15.00

Уличное представление театра «MorэS»

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В новогодние праздники развлекать горожан будут уличные театры. В этот раз на сцену выйдут артисты из Москвы, которые представляют театр «МоrэS». Загадочные существа под названием Ель-ча-та приготовили для зрителей фокусы, акробатические танцы, представления с использованием эквилибра на катушках и жидкого азота. Коллектив «МорэS» — это смесь традиций, эстетики, эксцентричных идей и постоянных экспериментов. Артисты заполняют творческое пространство цирковыми элементами, смешивают драму и пластику, добавляют юмор и клоунаду.

Где: Горкинско-Ометьевский лес (у сцены)

Когда: 15.00

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кроме этого, в парке «Черное озеро» можно будет с 12.00 кататься на катке и смотреть новогодние фильмы под открытым небом. А с 5 вечера у главной городской елки рядом с Центром семьи «Казан» начнется новогоднее представление.

