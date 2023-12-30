Великие воины Татарии: Фатых Булатов

Советский татарский военачальник, который командовал полками на фронтах от Халхин-Гола до Восточной Пруссии. Часть 23-я

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Института истории им. Марджани

«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом о Фатыхе Булатове — советском генерале, командующем полками и дивизиями в сражениях на Халхин-Голе. Он освобождал Белоруссию, Польшу и завершил войну в Восточной Пруссии.

Годы учебы и начало службы



Фатых Гарипович Булатов родился 20 марта 1902 года в деревне Нижний Сухояш Бугульминского уезда Самарской губернии (ныне — Азнакаевский район). Он получил обычное начальное образование, был заместителем председателя в сельсовете. Узнав, что в Казани есть военная школа, Булатов подал заявление в военкомат, после успешной сдачи экзаменов поступил в 1923 году курсантом в Объединенную татаро-башкирскую военную школу им. ТатЦИКа. Где, кстати, посещал литературный кружок, а по протекции Салиха Сайдашева играл на гармони на радио. О причинах поступления он писал в стихах:



«Но как-то красный командир Явился к ним в читальном зале. Наган, красивый шлем, мундир… К нему все разом подбежали. А он не просто так зашел. «Нужна, — сказал, — стране подмога: Ученики военных школ. Врагов, — сказал он, — очень много».

С того времени его жизнь неразрывно связана с Красной Армией. Булатов служит в Первом татарском полку командиром взвода, затем работает в Агаяшском военкомате, в 1932 году возвращается в полк. В сентябре 1936-го его переводят в 258-й стрелковый полк в Елабугу, назначив начальником полковой школы. После он более полугода находился на курсах «Выстрел», а в апреле 1938-го стал командиром батальона в 157-м стрелковом полку 53-й стрелковой дивизии в Энгельсе, а в июле 1939-го переведен в Забайкальский военный округ командиром 536-го стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии. В 1939 году он отправляется в Монголию, участвуя в боях на реке Халхин-Гол, а оттуда его переводят в Бурятию.

Булатов с однополчанами. скриншот realnoevremya.ru из видео «Весточка с фронта... (Фатых Булатов)»/youtube.com, аккаунт «Ринат ТВ Казань»

На фронтах Великой Отечественной

Дивизия Булатова вошла в состав 36-й армии Забайкальского военного округа, в октябре 1941 года он отправился на фронт, его подопечные с 13 октября включены в 7-ю отдельную армию. Совместно с частями 272-й стрелковой дивизии воины Булатова бились с противником в районе поселка Вознесенье Ленинградской области, успешно препятствуя продвижению финнов на юг в сторону Чикозера. Дивизия освободила Великий Двор, Кондратьевскую, Сергеевку, Константиновскую, Спиридоновскую, Савинову и другие населенные пункты. А уже позже, вместе с 272-й стрелковой дивизией — такие села, как Рябова Гора, Шоганы, Боярская Гора, Кара.



В мае 1942-го подполковник Булатов — заместитель командира 21-й стрелковой Краснознаменной дивизии, он воюет между Ладожским и Онежским озерами. После подготовки в Высшей военной академии имени Ворошилова Булатов стал командиром 96-й стрелковой дивизии. С этими людьми он прошел всю войну до конца, с ними добился наибольших военных успехов. В частности, его дивизия участвовала в боях под Орлом и Брянском, а после перешла на Белорусский фронт, принимала участие в Гомельско-Речицкой наступательной операции. И была удостоена почетного наименования «Гомельская», а за освобождение города Слонима награждена орденом Суворова 2-й степени.

В 1945-м дивизия с боями вышла на территорию Восточной Пруссии, была представлена к ордену Красного Знамени, а Булатов — к ордену Ленина. Верховный главнокомандующий объявил им четыре благодарности. Десять бойцов получили звание Героя Советского Союза. Имя дивизии связано с завоеваниями таких городов, как Макув, Хохенштайн, Браундеберг, Алленштайн, за это она получила орден Красного Знамени. 9 мая 1945 года дивизия встретила в боях по очищению косы Фрише-Нерунг.

Ветеран, поэт, прозаик

В августе 1945-го дивизия вошла в состав Казанского военного округа, затем была переформирована в 26-ю отдельную стрелковую Гомельскую Краснознаменную ордена Суворова бригаду в составе Приволжского округа.



После, с 1948-го по 1954-й, он командовал дивизией Приморского военного округа, 2 года был заместителем командира стрелкового корпуса Белорусского военного округа. В 1966-м вышли его воспоминания «Генерал язмалары» («Записки генерала»). Переведенные с татарского «Будни фронтовых лет» выдержали три издания. И наконец, у него вышел сборник стихов и рассказов «Родник памяти».

В отставке Булатов, живший на улице Восстания, 46, руководил республиканским штабом красных следопытов, в честь него с 1963 года местный ДОСААФ ежегодно проводит лыжную эстафету. Умер генерал 30 января 1986 года. В одной из книг Булатов говорит:



«Я пишу не роман, я мемуарист. Вспоминаю свою молодость, и только для того, чтобы показать, что солдаты Советской армии и генералы были выходцами из простого народа».