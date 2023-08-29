«Автодория» присмотрит за небом: компанию включили в аэронавигационный холдинг

«Дочка» «Ростеха» приобрела 34% долей казанской «Автодории», которая ушла с рынка контроля за дорожным движением

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Казанский разработчик «Автодория», с чьей подачи на российских дорогах появились камеры фотовидеофиксации нарушений скоростного режима, мигрировал в новый IT-холдинг «Ростеха». Его дочерняя компания АО «Аэронавигационные и информационные системы» приобрела 34% долей татарстанского интегратора интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Ни одна из сторон сделку не комментирует, ее стоимость эксперты оценивают в пределах 100 млн рублей. Теперь, судя по профилю АИС, «Автодории» придется участвовать в создании аэронавигационных технологий по защите неба — то, что власти считают задачей номер один в области авиационной безопасности страны.

В высших слоях атмосферы

С земли — на небо, а иначе и не скажешь о таинственной сделке по продаже «Автодории» московской компании «Аэронавигационные и информационные системы» (АИС) (дочернее предприятие «Ростеха»). Информация о смене совладельцев известного казанского разработчика ИТС на официальных ресурсах компаний отсутствует, а существенные изменения в уставном капитале «Автодории» отразились лишь в системе «СПАРК-Интерфакс». Согласно ей, «АИС» стала владельцем 34% казанской компании, которая специализируется на «умных камерах» фиксации нарушений ПДД.

Сам переход прав был зарегистрирован 23 августа этого года. Остальные 66% долей остались у казанской фирмы «Сотка Высоток», которая принадлежит Артему Лопатину. Ранее «Автодория» принадлежала фонду «Стартобаза» бывшей супруги Николая Никифорова, которая активно инвестировала в «Автодорию» как в стартап. После развода она распродала активы, среди покупателей которых мог оказаться Лопатин.

Ранее «Автодория» принадлежала фонду «Стартобаза» бывшей супруги Николая Никифорова (на фото), которая активно инвестировала в «Автодорию» как в стартап. realnoevremya.ru

Загадочная «АИС» упоминается в федеральных лентах новостей в связи с разработкой программы противодействия киберугрозам и информационно-технологической защищенности авиационной инфраструктуры, которую реализуют «Ростех» и «Алмаз-Антей». На официальном сайте «дочки» «Ростеха» ничего не говорится о том, чем занимается компания. Но ее принадлежность к авиации подчеркивается иллюстрацией карты с интерактивным движением самолетов. Можно предположить, что «Автодории» после сделки придется совершить кульбит в воздухе, превратившись из наземного в «воздушного» разработчика IT-решений.

Рифкат Минниханов: «Ничего о ней не знаю»

Факт сделки обе стороны подтвердили по умолчанию, не став опровергать официальные источники. «В настоящий момент руководитель (генеральный директор «АИС» Аскер Саидов, — прим. ред.) находится в отпуске, до 28 августа», — ответили на запрос «Реального времени» в канцелярии «АИС». Она выкупила 34%-ную долю у казанской компании «Открытые решения». Там подтвердили, что доля продана «Ростеху», не уточняя названия.

— Я бы не хотел комментировать без согласования партнеров, — дипломатично пояснил Александров свое нежелание говорить о сделке.

Генеральный директор «Автодории» Алексей Колотушкин в ответ на вопрос о продаже части акций компании также ограничился лаконичным «да», но без подробностей.

«Автодории» после сделки придется совершить кульбит в воздухе, превратившись из наземного в «воздушного» разработчика IT-решений. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Добавим, что молчание хранят и официальные сайты обеих компаний. В последние полгода они перестали обновляться. Так, ресурс «Автодории» в последний раз обновлялся в декабре 2022 года. «Замерла» и единственная страничка «Аэронавигационных и информационных систем» (АИС), портал находится на технической реконструкции.

В отрасли сделку «Автодории» предпочитают не комментировать. «Ничего о ней не знаю», — ответил на звонок «Реального времени» глава Ассоциации содействия цифровому развитию РТ Рифкат Минниханов.

«Автодория» оказалась не единственной IT-компанией, в которую вошла московская АИС. В августе дочернее подразделение «Ростеха» приобрело еще пять российских IT-разработчиков в области интеллектуальных транспортных систем, включая железнодорожные, воздушные и БПЛА. Среди них — питерский разработчик и поставщик оборудования для наблюдения за беспилотниками «Авиателекоминвест» (22,5% долей). Сейчас компания формирует беспилотный грузовой флот на базе беспилотных вертолетов «Аэромакс». Тут же питерская «Адванст мобилити солюшинз», специализирующая на выпуске аппаратов для b2b-сектора под брендом MIG (Mobile Inform Group). Она готовится стать поставщиком смартфонов и планшетов для внутрикорпоративной сети РЖД. «АИС» стало владельцем 34% долей «Адванст мобилити солюшинз».

В отрасли сделку «Автодории» предпочитают не комментировать. «Ничего о ней не знаю», — ответил на звонок «Реального времени» Рифкат Минниханов. Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Азимут» для гражданской авиации

Но главный актив компании — предприятие «Азимут», созданное на базе Калужского завода телеграфной аппаратуры (КЗТА, реорганизация с включением в холдинг завершилась в феврале этого года, — прим. ред.). Похоже, что вокруг него и формируется холдинг по созданию систем аэронавигации и производственных программ. «АИС» выступает в роли управляющей компании.

Сам «Азимут», по данным издания Cnews, является вторым по величине поставщиком оборудования для транспортного сектора. Он занимается разработкой и производством средств связи, навигации, посадки для гражданской авиации, а также оснащает средствами связи аэродромы и центры управления воздушным движением. По итогам 2021 года оборот фирмы составил 3,9 млрд рублей.

Ранее первый заместитель гендиректора АО «АИС» Сергей Токарев заявлял, что холдинг специализируется на производстве оборудования для авиации: «В основном гражданской, при этом каждое изделие имеет и двойное назначение. Наши разработки применяются для нужд управления воздушным движением и безопасности. Они внедрены во всех аэропортах страны».

Вообще, «АИС» было создано частными инвесторами совместно с «Ростехом» с целью объединения компетенций сторон для модернизации аэронавигационной системы России. В него входят также АО «Сапфир», АО «НИИИТ–РТС». Несколько лет назад госкорпорация и ее дочернее предприятие создали систему коммутации речевой связи для аэронавигации. Таким образом, аэронавигация может стать новым треком в бизнесе «Автодории». Но чем конкретно она займется в составе холдинга, в руководстве компании не сообщили.



Впрочем, до недавнего времени другим перспективным направлением «Азимута» являлась биометрия. Вместе с челябинским IT-разработчиком ООО «Сонда Про» (принадлежит 85%) компания cоздала мобильный программно-аппаратный комплекс на основе промышленного планшета для идентификации личности, работающий под управлением операционной системы Astra Linux. Правда, с принятием федерального закона о хранении биометрических данных в единой государственной системе коммерческие работы по этому направлению приостановили: «В 2022 году был принят закон, который приостановил развитие рынка биометрических систем», — пишет в своем отчете за 2022 год руководство «Азимута».



Сможет ли «Автодория» взяться за безопасность воздушного пространства?

Федеральные власти считают задачей номер один обеспечение информационной безопасности полетов. Об этом прямо сказал глава АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Илья Массух, будучи в Казани: «Тут встает вопрос физической безопасности — защита от дронов. Здесь больше «цифры», чем авионики», — объяснял он. Но сможет ли «Автодория» взяться за безопасность воздушного пространства?

В последние годы казанская компания переживала не лучшие времена. По итогам 2022 года ее выручка составила 198,8 млн рублей, чистая прибыль — 1,96 млн рублей, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Тем не менее разработчик оставил заметный след в отрасли. С одной стороны, ему первому в стране удалось вывести на рынок систему контроля средней скорости движения транспортных средств, с его подачи на дорогах появились «умные камеры». С другой стороны, штрафы за превышение средней скорости движения вызывали протест: «Их законность вызывала большие разногласия по поводу точности определения камерами времени и места. Также вызывает споры отсутствие в ПДД самого понятия «средней скорости»: внедрение системы происходило без изменений в законодательстве», — писали федеральные СМИ. В результате в конце 2021 года они были отменены, а сами камеры остались.

Также вызывает споры отсутствие в ПДД самого понятия «средней скорости». realnoevremya.ru

— Опытная эксплуатация в регионах подтвердила успешность и логичность такого метода борьбы со смертностью и травматизмом на дорогах. Только в первом полугодии 2014 года, через год после начала внедрения системы, в Республике Татарстан смертность в зоне действия системы упала на 51% — это на 22 погибших меньше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Помимо спасенных жизней, на тех же участках автодорог в Республике Татарстан аварийность снизилась на 15,6%. Как показывает опыт внедрения системы «Автодория», контроль средней скорости побуждает водителей соблюдать правила на всем пути следования, а не в отдельных точках, — уверял разработчик.

«Ростех» не впервые проявляет интерес к казанским IT-компаниям. В 2016 году Национальный центр информатизации (НЦИ) приобрел «БАРС Груп». На базе объединенной команды был сформирован экспертный центр по работе с госорганами и госкорпорациями. Гендиректор компании Тимур Ахмеров заявлял, что НЦИ выкупил 25% плюс одну акцию общества исходя из общей оценки примерно в 1,8 млрд рублей. Объединенная команда работает над разработкой национальных программных продуктов для критически важных направлений и отраслей, в том числе ERP-систем, облачных платформ и мобильных приложений. Оборот — 4 млрд рублей.