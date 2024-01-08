День в истории 8 января: катастрофа под Тегераном, юбилей Шамиля Агеева, умерли Марко Поло и Галилео Галилей
Ключевые годовщины и дни рождения 8 января 2024 года
8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. Шесть лет назад исследователи сообщили об открытии нового самого большого простого числа, 173 года назад физик Жан Бернар Леон Фуко с помощью сконструированного им аппарата получил доказательство, что Земля вертится. Главные прошедшие события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Элвис Пресли и Дэвид Боуи
- 1826 — башкирский и татарский поэт-суфий, просветитель Мухаметгали Кииков. При жизни опубликовал 5 сборников (всего — 13 произведений из более 100). Многие произведения поэта не опубликованы до сих пор.
- 1847 — белорусский врач и ученый-естествоиспытатель. Яков Наркевич-Иодко. Известен изобретением электрографией — на этом принципе работают лазерные принтеры и копировальные аппараты.
- 1935 — один из создателей рок-н-ролла Элвис Пресли.
- 1947 — британский рок-певец Дэвид Боуи.
- 1949 — генеральный директор, председатель правления торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев.
- 1959 — начальник Управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.
- 1973 — главный врач ГАУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника Минздрава РТ» Лейсан Муратова.
- 1982 — заслуженная артистка Татарстана и Башкортостана Гузель Уразова.
- 1984 — глава КНДР с 2011 года Ким Чен Ын.
Кто скончался: Марко Поло и Галилео Галилей
- 1324 — итальянский купец и путешественник Марко Поло.
- 1642 — итальянский физик, механик, астроном, философ, математик Галилео Галилей.
- 1878 — русский поэт, писатель и публицист Николай Некрасов.
- 1916 — основатель виноделия в Крыму и Абрау-Дюрсо Лев Голицын.
- 2017 — президент Ирана в 1989—1997 годах Хашеми Рафсанджани.
- 2017 — татарстанский музыкант и композитор Ринат Губайдуллин. занимавший в последние годы пост художественного руководителя ДК «Энергетик» в Набережных Челнах.
- 2021 — создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников.
- 2023 — легендарный директор театра «Современник» Леонид Эрман.
Праздники: Собор Пресвятой Богородицы
- Собор Пресвятой Богородицы. В этот день православные с хвалебными и благодарственными песнями обращаются к Богоматери, ставшей избранным орудием Промысла, родившей Спасителя.
События в истории: начало Исламской революции в Иране, открытие нового самого большого простого числа
- 1709 — в Москве появился «Брюсов календарь», который содержал сведения о времени восхода и захода Солнца в Москве, включая даты церковных праздников, святцы, справочник географических сведений, данные по астрологии, а также информацию о положении планет и Луны.
- 1851 — физик Жан Бернар Леон Фуко с помощью сконструированного им аппарата получил доказательство, что Земля вертится.
- 1861 — в Санкт-Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света».
- 1978 — начало Исламской революции в Иране.
- 2018 — исследователи сообщили об открытии нового самого большого простого числа. Для его записи требуется 23 млн символов.
- 2020 — авиалайнер Boeing 737-8KV авиакомпании «Международные авиалинии Украины (МАУ)» следовал из Тегерана в Киев и через 3 минуты после взлета был сбит двумя ракетами «земля-воздух», выпущенными с базы ВВС Ирана. В итоге лайнер рухнул. Погибли все находившиеся на его борту — 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
- 2023 — экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов покинул индустрию смешанных единоборств (ММА).
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан Агеев Шамиль РахимовичМуратова Лейсан ДамировнаСалихов Зявдат Миргазямович
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