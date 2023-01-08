Умер легендарный директор театра «Современник» Леонид Эрман

В воскресенье на 96 году жизни скончался легендарный директор театра «Современник» Леонид Эрман, сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ. Председатель СТД Александр Калягин назвал Эрмана уникальным директором, который вместе с Олегом Ефремовым стоял у истоков театра «Современник».

Прощание с Леонидом Эрманом пройдет 10 января в 12:00 в морге Московского областного научно-исследовательского клинического института по адресу: ул. Щепкина, 61/2, стр. 22. Поминки проводит театр «Современник».



Леонид Эрман принимал участие в создании «Современника» в качестве заведующего постановочной частью, позднее был его финансовым директором. В 1976 году вслед за Олегом Ефремовым перешел в Художественный театр. В 1989 году вернулся в «Современник», где проработал почти четверть века, после чего его снова пригласили в Художественный театр. С 2012 по 2018 год Леонид Эрман был помощником художественного руководителя МХТ им. Чехова.

Мария Иванова