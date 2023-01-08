Хабиб Нурмагомедов ушел из индустрии ММА

Экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов покинул индустрию смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, Нурмагомедов ушел из ММА ради своей семьи.

«Хабиб ушел из индустрии ММА. Он больше не будет тренировать, не будет присутствовать с командой на сборах. Это сделано, чтобы проводить больше времени с семьей», — сообщил собеседник.

Напомним, что о завершении карьеры Нурмагомедова в феврале 2021 года говорил президент бойцовской организации Дана Уайт.

Нурмагомедов завоевал чемпионский титул UFC в 2018 году, одолев американца Эла Яквинту. После этого он провел три защиты — в бою с ирландцем Конором Макгрегором, а также американцами Дастином Порье и Джастином Гэйтжи. После боя с Гэйтжи боец объявил о завершении карьеры.

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Антон Гаврилов